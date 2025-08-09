VfB Stuttgart x Bologna: Palpite, Odds, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

VfB Stuttgart x Bologna: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

o VfB Stuttgart recebe o Bologna para um amistoso internacional de preparação de pré-temporada.

Este confronto promete ser uma ótima oportunidade para ambas as equipes ajustarem o elenco, testarem novas táticas e ganharem ritmo antes do início oficial de seus respectivos campeonatos nacionais.

Enquanto o Stuttgart busca reafirmar seu desempenho na Bundesliga, o Bologna quer chegar bem ajustado para a disputa da Serie A italiana.

A partida será um duelo interessante entre duas equipes tradicionais da Europa, com foco no desenvolvimento dos jogadores e no entrosamento coletivo.

VfB Stuttgart x Bologna: Palpite e Odds



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim Odd: 1.48

🎯 Resultado Final: VfB Stuttgart 2-1 Bologna Odd: 8.59

📊 Over/Under: Over 2.5 gols Odd: 1.51

🔀 Dupla Chance: 1X Odd: 1.21

🔄 Handicap Asiático: VfB Stuttgart -0.5 Odd: 1.83



*Odds retiradas da Betnacional

VfB Stuttgart x Bologna: Onde Assistir

O jogo VfB Stuttgart x Bologna pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo