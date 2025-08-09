Assine UOL
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.5
2
3.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 07:01

VfB Stuttgart x Bologna: Palpite, Odds, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

VfB Stuttgart x Bologna: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


o VfB Stuttgart recebe o Bologna para um amistoso internacional de preparação de pré-temporada.


Este confronto promete ser uma ótima oportunidade para ambas as equipes ajustarem o elenco, testarem novas táticas e ganharem ritmo antes do início oficial de seus respectivos campeonatos nacionais. 


Enquanto o Stuttgart busca reafirmar seu desempenho na Bundesliga, o Bologna quer chegar bem ajustado para a disputa da Serie A italiana.


A partida será um duelo interessante entre duas equipes tradicionais da Europa, com foco no desenvolvimento dos jogadores e no entrosamento coletivo.


VfB Stuttgart x Bologna: Palpite e Odds



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim Odd: 1.48

  • 🎯 Resultado Final: VfB Stuttgart 2-1 Bologna Odd: 8.59

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols Odd: 1.51

  • 🔀 Dupla Chance: 1X Odd: 1.21

  • 🔄 Handicap Asiático: VfB Stuttgart -0.5 Odd: 1.83


*Odds retiradas da Betnacional 


VfB Stuttgart x Bologna: Onde Assistir


O jogo VfB Stuttgart x Bologna pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: VfB Stuttgart x Bologna - Amistoso 

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 12h (Brasília) 

VfB Stuttgart x Bologna: Palpite do Dia

VfB Stuttgart Vence
Superbet logo
1.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

VfB Stuttgart x Bologna: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
VfB Stuttgart
Empate
Bologna

Apelo ao Jogo Responsável: Em um mundo cada vez mais conectado e com diversas opções de entretenimento, é importante lembrar que o jogo deve ser encarado de forma responsável. 


Lembre-se, o Jogo Responsável é essencial para uma experiência positiva e segura para todos os envolvidos. Boa sorte e bom jogo!

