VfB Stuttgart x Bologna: Palpite, Odds, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
VfB Stuttgart x Bologna: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
o VfB Stuttgart recebe o Bologna para um amistoso internacional de preparação de pré-temporada.
Este confronto promete ser uma ótima oportunidade para ambas as equipes ajustarem o elenco, testarem novas táticas e ganharem ritmo antes do início oficial de seus respectivos campeonatos nacionais.
Enquanto o Stuttgart busca reafirmar seu desempenho na Bundesliga, o Bologna quer chegar bem ajustado para a disputa da Serie A italiana.
A partida será um duelo interessante entre duas equipes tradicionais da Europa, com foco no desenvolvimento dos jogadores e no entrosamento coletivo.
VfB Stuttgart x Bologna: Palpite e Odds
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim Odd: 1.48
- 🎯 Resultado Final: VfB Stuttgart 2-1 Bologna Odd: 8.59
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols Odd: 1.51
- 🔀 Dupla Chance: 1X Odd: 1.21
- 🔄 Handicap Asiático: VfB Stuttgart -0.5 Odd: 1.83
*Odds retiradas da Betnacional
VfB Stuttgart x Bologna: Onde Assistir
O jogo VfB Stuttgart x Bologna pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: VfB Stuttgart x Bologna - Amistoso
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 12h (Brasília)
VfB Stuttgart x Bologna: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
VfB Stuttgart x Bologna: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Apelo ao Jogo Responsável: Em um mundo cada vez mais conectado e com diversas opções de entretenimento, é importante lembrar que o jogo deve ser encarado de forma responsável.
Lembre-se, o Jogo Responsável é essencial para uma experiência positiva e segura para todos os envolvidos. Boa sorte e bom jogo!
