VfB Stuttgart
Super Cup - Germany
Bayern München
Stuttgart x Bayern Munique: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, Supercopa, 16/8

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Stuttgart x Bayern Munique: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela final da Supercopa da Alemanha, neste sábado (16/08), às 15h30 (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, com transmissão pela Disney+.


O Stuttgart chega ao duelo após conquistar a Copa da Alemanha na última temporada pela 4ª vez em sua história. Já o Bayern Munique levantou sua 33ª taça da Bundesliga e está disputando a Supercopa da Alemanha pela décima oitava vez.


Stuttgart x Bayern Munique Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático - Bayern Munique (-1.50) - odd 2.32

  • 🎯 Palpite: Bayern de Munique vence o 1º tempo - odd 1.97

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Acima de 2.5 - odd 1.45


Os nossos palpites principais foram pensados na superioridade técnica do Bayern de Munique e no desempenho ofensivo das duas equipes. O palpite em `Handicap Asiático` para o Bayern de Munique (-1.50) é uma aposta ousada, já que significa que o time precisa vencer por dois gols de diferença para a aposta ser ganha, mas as estatísticas mostram que isso é possível, já que a média de gols do time de Munique é de 3 por jogo.


Já a aposta em `Bayern de Munique vence o 1º tempo` é uma boa pedida, já que o time costuma ser muito ofensivo no começo das partidas. O palpite em `Total de Gols - Acima de 2.5` é outra ótima opção, já que as duas equipes têm uma média de mais de 70% de jogos com muitos gols.


Palpites Alternativos Stuttgart x Bayern Munique



  • 🎯 Palpite: Jogador para Marcar - Harry Kane - odd 1.78

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios - Mais de 9.5 - odd 1.63

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - X/X - odd 7.80


Esses palpites alternativos focam em cenários mais específicos da partida. A aposta de `Jogador para Marcar` em Harry Kane faz muito sentido, já que o atacante é um dos melhores do mundo, e a odd é muito atrativa. O palpite em `Total de Escanteios` em `Mais de 9.5` é uma boa pedida, já que as duas equipes são muito ofensivas e tendem a gerar muitas jogadas de linha de fundo. O palpite em `Intervalo/Final do Jogo - X/X` é um cenário mais arriscado, mas com uma odd bem alta, o que pode ser uma boa pedida para quem busca um prêmio maior.


💰 Stuttgart x Bayern Munique: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final - Bayern Munique - odd 1.57

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.45

  • • 🟡 Palpite: Dupla Chance - X2 - odd 1.17


⚖️ Stuttgart x Bayern Munique: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Bayern Munique - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 3.05

  • • 🟢 Palpite: Handicap - Fora (-2.00) - odd 3.40

  • • 🟡 Palpite: Handicap Europeu 1:0 - X - odd 4.10


🚀 Stuttgart x Bayern Munique: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:2 - odd 9.00

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols - Mais de 5.5 - odd 6.00

  • • 🟡 Palpite: Resultado Exato - 1:1 - odd 8.60


Stuttgart x Bayern Munique: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O Stuttgart recebe o Bayern de Munique para a final da Supercopa da Alemanha. A partida marca o primeiro jogo da temporada 2025/2026 para as duas equipes. O duelo promete ser disputado, com o Stuttgart querendo mostrar força em casa, enquanto o Bayern de Munique busca fazer valer sua superioridade para levar o título.


📋 Informações Completas da Partida



  • • ⚽ Confronto: Stuttgart x Bayern Munique - Supercopa da Alemanha

  • • 📅 Data: 16/08/2025

  • • • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • • 🏟️ Local: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

  • • 📺 Transmissão: Disney+


Como Stuttgart e Bayern Munique Chegam Para o Confronto


O Stuttgart chega para o confronto com a moral elevada após uma ótima campanha na última temporada. O time conquistou a Copa da Alemanha ao vencer o Bielefeld por 4 a 2, com gols de Woltemade, Millot (2) e Undav. A equipe também vive uma ótima fase nos últimos jogos, com uma sequência de 4 vitórias seguidas e 5 jogos sem perder, somando 19 gols marcados e 8 sofridos no período. O time disputou a Supercopa da Alemanha apenas duas vezes na sua história, ficando com o título em 1992, ao vencer o Hannover e com o vice-campeonato na última edição, após perder para o Leverkusen nos pênaltis, ao empatar em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Millot e Undav.


Já o Bayern de Munique levantou sua 33ª taça de campeão da Bundesliga e está disputando a Supercopa da Alemanha pela décima oitava vez. Na história do torneio, o time conquistou 10 títulos, 7 vices e não participou de 8 das 25 edições, sendo o maior campeão e o time que mais participou da competição. O clube vem em uma sequência de três vitórias seguidas nos últimos jogos e chega para o confronto com um retrospecto de 7 jogos sem perder. A equipe de Munique tem um elenco de alto nível, com uma média de 3 gols marcados por jogo e apenas 0.8 gols sofridos.

VfB Stuttgart x Bayern München: Palpite do Dia

VfB Stuttgart x Bayern München: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

VfB Stuttgart x Bayern München: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Bundesliga
VfB Stuttgart
1 - 3
Bayern München
2024 Bundesliga
Bayern München
4 - 0
VfB Stuttgart
2023 Bundesliga
VfB Stuttgart
3 - 1
Bayern München
2023 Bundesliga
Bayern München
3 - 0
VfB Stuttgart
2022 Bundesliga
VfB Stuttgart
1 - 2
Bayern München

