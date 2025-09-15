- D
Verona x Cremonese: Palpite; Odds 3+, Onde Assistir ao Vivo, Série A Italiana
Verona x Cremonese: Confira os melhores palpites para o jogo deste dia 15/09 pela Série A Italiana. Descubra onde assistir ao vivo e as escalações.
A Série A da Itália promete fortes emoções com o duelo entre Verona x Cremonese. A partida acontece nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 13h30 (horário de Brasília).
Neste artigo, vamos te dar as melhores dicas para suas apostas, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times.
Acompanhe os melhores palpites para o Verona x Cremonese.
Verona x Cremonese: Palpite pela Série A Italiana
- 🎯 Vitória do Verona - odd 2.10
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
- 🎯 Mais de 2,5 Gols no Jogo - odd 2.20
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Com base nessas análises, preparamos algumas sugestões de apostas. Veja abaixo nossos palpites com diferentes níveis de risco para você escolher:
Verona x Cremonese: Palpite de Odds Médias
- 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.95
Justificativa: As duas equipes têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.
Palpites de Odds Altas Verona x Cremonese
Para os apostadores mais ousados, que buscam grandes emoções e retornos mais altos:
- 🔴 Vitória do Cremonese - Odd 3.80
Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Cremonese pode surpreender e buscar a vitória.
Verona x Cremonese: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O Verona x Cremonese vai ter transmissão na Disney+. E pode passar em casas de apostas de graça com streaming. Saiba todos os detalhes da partida, como informações sobre transmissão e onde assistir ao vivo.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 15 de setembro de 2025 (segunda-feira)
- Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- Local: Marcantonio Bentegodi
- Competição: Serie A
- Onde assistir: Disney+
Como Verona e Cremonese Chegam Para o Confronto
Com um bom desempenho, o Verona busca se consolidar em casa e começar a temporada com vitórias na Serie A. A equipe quer mostrar sua força desde o início e conta com o apoio da torcida.
O Cremonese, por outro lado, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do Verona
O Verona teve um desempenho misto em seus jogos recentes, com algumas vitórias e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.
- ❌ Lazio 2 x 1 Verona - Serie A
- 🟡 Udinese 1 x 1 Verona - Serie A
- ✅ Audace Cerignola 1 x 3 Verona - Amistoso
- ❌ Sudtirol 2 x 1 Verona - Amistoso
- ✅ Verona 2 x 1 Virtus Verona - Amistoso
Últimos Jogos do Cremonese
O Cremonese vem em uma boa fase, com vitórias importantes que demonstram a força da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
- ✅ Cremonese 1 x 0 Sassuolo - Serie A
- ✅ AC Milan 1 x 2 Cremonese - Serie A
- ❌ Cremonese 0 x 1 Palermo - Amistoso
- ✅ Cremonese 2 x 1 Pro Patria - Amistoso
- ❌ Torino 2 x 1 Cremonese - Amistoso
Verona x Cremonese: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Verona x Cremonese: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Verona x Cremonese: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
