Venezuela x Colômbia: Palpite, Onde Assistir, Copa América Feminina,16/07

Colômbia e Venezuela se enfrentam nesta quarta-feira, 16/07, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa América Feminina 2025. A bola rola às 21h (horário de Brasília) no Estádio Chillogallo, em Quito, Equador, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que ainda não tem transmissão confirmada.

A Colômbia faz sua estreia na competição e busca começar com vitória para igualar Brasil e Paraguai, que venceram na estreia. Já a Venezuela tenta se recuperar da derrota por 2×0 para as brasileiras, mas mostrou organização defensiva que pode surpreender.

Confira nosso palpite de Colômbia x Venezuela, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para outros palpites de hoje, acesse o UOL Apostas.

Colômbia x Venezuela Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas Marcam - odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte

- odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte

Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.40 na bet365

- odd pagando 2.40 na bet365

Vitória da Colômbia - odd pagando 1.85 na Superbet



Para as apostas em Colômbia x Venezuela nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes em 2025. Como você verá a seguir, os dois times vivem momentos distintos, o que torna o confronto equilibrado no papel, mas interessante para o mercado.

Ambas Marcam - odd pagando 2.20

As duas seleções têm alto índice de BTTS nos últimos jogos. A Colômbia viu ambas marcarem em 80% de seus jogos recentes, enquanto a Venezuela marcou em 70% e sofreu em 100%.

O sistema defensivo da Colômbia ainda gera dúvidas, especialmente contra times velozes. Já a Venezuela tem aproveitado bem as oportunidades, principalmente com ataques rápidos.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.40

A Colômbia tem média de 3 gols por jogo, e mesmo a Venezuela chega com média de 2.5. A diferença técnica entre os elencos tende a abrir espaços, e a necessidade de pontuar para ambas pressiona por um jogo mais aberto.

Além disso, os amistosos recentes da Colômbia mostraram que o time cede chances em transições e bolas longas, o que também favorece cenários com mais gols.

Vitória da Colômbia - odd pagando 1.85

Apesar de oscilar nos amistosos, a Colômbia tem elenco mais qualificado e vive melhor momento competitivo. Nos jogos preparatórios, enfrentou seleções fortes e mostrou evolução tática.

A Venezuela, apesar da boa postura contra o Brasil, ainda tem dificuldade de criação. Contra uma equipe mais ofensiva, como a Colômbia, deve encontrar limitações.

Colômbia x Venezuela - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Colômbia x Venezuela sem transmissão confirmada até o momento. A partida está marcada para às 21h desta quarta-feira, no Estádio Chillogallo, em Quito.

Tudo o que você precisa saber de Colômbia x Venezuela: