Venezuela x Bolívia Feminino: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa América 19/07

Venezuela x Bolivia Feminino: Confira os palpites e dicas de apostas para o jogo da Copa América Feminina. Saiba onde assistir ao vivo e também as escalações oficiais, perto do início do jogo.

As seleções femininas da Venezuela e Bolívia se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 18h (horário de Brasília), em um duelo válido pela Copa América Feminina, o principal torneio de seleções da CONMEBOL.

A Venezuela (F) chega como favorita, com um time mais experiente e que vem mostrando evolução no futebol feminino sul-americano.

Já a Bolívia (F), por sua vez, tenta surpreender, mas enfrenta um desafio difícil contra uma equipe mais forte.

As odds das casas de apostas deixam claro quem é a grande candidata à vitória: a Venezuela.

Já uma virada da Bolívia após empate no 1º tempo tem odds altíssimas (@250.00), mostrando que uma vitória boliviana seria uma grande zebra.

O que esperar?

Um jogo em que a Venezuela deve controlar as ações e buscar gols desde o início.

A Bolívia precisará se defender bem e tentar explorar contra-ataques ou bolas paradas para surpreender.

Se a Venezuela abrir o placar cedo, as odds de Over 2.5 ou 3.5 gols podem se tornar ainda mais atraentes.

Está em jogo a classificação no grupo e a busca por uma vaga nos próximos rounds do torneio.

Palpite Final: Tudo indica uma vitória da Venezuela, mas o futebol feminino sempre pode trazer reviravoltas! Vale ficar de olho nas odds até o apito inicial.

Venezuela x Bolívia: Palpite pela Copa América Feminina



✅ Venezuela Vence e Mais de 1.5 Gols: Odds 1.23



⚽ Venezuela e Mais de 2.5 Gols @1.38



🔄 Empate/Venezuela e Mais de 1.5 @7.00 (primeiro tempo empatado e Venezuela vira no segundo tempo com mais de 1.5 gols)



🔔 Atenção: As odds são dinâmicas e podem mudar até o início da partida!

Palpites de Baixo Risco 🟢 Segurança e Probabilidade Alta



🔒 Venezuela (F) e Menos de 3.5 @3.45



(Vitória da Venezuela com até 3 gols no jogo)



🏆 Venezuela (F) e Menos de 5.5 @1.65



(Vitória da Venezuela com até 5 gols no jogo)



⏳ Empate/Venezuela (F) e Menos de 3.5 @7.60



(Primeiro tempo empatado e Venezuela vira com até 3 gols no jogo)

Palpites de Médio Risco 🟡 Odds Intermediárias com Bom Potencial



⚽ Venezuela (F)/Venezuela (F) e Mais de 3.5 @1.73



(Vitória da Venezuela com pelo menos 4 gols no jogo)



🎯 Empate/Venezuela (F) e Mais de 2.5 @9.60



(Primeiro tempo empatado e Venezuela vira com mais de 2.5 gols)



🔝 Bolívia (F)/Venezuela (F) e Mais de 1.5 @70.00



Bolívia vence o 1º tempo, mas Venezuela vira com mais de 1.5 gols)

Palpites de Alto Risco 🔴 Apostas de Alto Retorno (Longshots)



🎲 Venezuela (F)/Empate e Mais de 1.5 @125.00



(Venezuela vence no 1º tempo, mas empata no 2º com mais de 1.5 gols)



💣 Bolívia (F)/Bolívia (F) e Mais de 1.5 @250.00



(Surpresa! Bolívia vence com mais de 1.5 gols - Quase impossível!)

🔔 Lembre-se: acompanhe as atualizações de odds

Venezuela x Bolívia: Onde Assistir à Copa América Feminina

O jogo Venezuela x Bolívia vai ser transmitido pela Sportv, no Brasil. E pode passar em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo