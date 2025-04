Venezia x Monza: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - Campeonato Italiano

Para quem busca um bom palpite para Venezia x Monza, o duelo deste sábado, às 10h, no Estádio Pier Luigi Penzo, é crucial na luta contra o rebaixamento. Ambas as equipes ocupam as últimas posições da Serie A e precisam desesperadamente da vitória.

O Venezia, 19º colocado, e o Monza, lanterna da competição, enfrentam-se em um confronto direto que pode definir o destino de ambos na temporada. A seguir, você confere os palpites mais seguros, onde assistir e as prováveis escalações para apostar com mais confiança.