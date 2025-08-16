Assine UOL
Velez Sarsfield
  • E
  • D
  • E
  • E
  • V
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio José Amalfitani
Independiente
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
Vélez x Independiente: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argentino, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Vélez x Independiente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Vélez e Independiente se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Profesional Argentina. O confronto está marcado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.


O Vélez busca fazer valer o mando de campo para conquistar pontos importantes. Já o Independiente aposta na solidez defensiva e nas transições rápidas para surpreender fora de casa.


Vélez x Independiente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Vélez – odd pagando 2.10 na bet365

  • Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.65 na bet365

  • Palpite 3 – Empate no 1º tempo – odd pagando 1.90 na bet365


 


Vitória do Vélez - odd pagando 2.10


O fator casa e o apoio da torcida podem ser decisivos para o Vélez.


Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65


Historicamente, o confronto costuma ter placares baixos e muito equilíbrio.


Empate no 1º tempo - odd pagando 1.90


Com duas defesas sólidas, o duelo pode começar de forma truncada e equilibrada.


Vélez x Independiente: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Vélez x Independiente pela Liga Profesional Argentina

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Vélez x Independiente: Escalações prováveis


Vélez: Tomás Marchiori; Braian Romero, Lisandro Magallán, Jano Gordon, Matías Pellegrini; Elias Gómez, Emanuel Mammana, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Tomás Galván.


Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo.

Velez Sarsfield x Independiente: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Velez Sarsfield x Independiente: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Independiente
3 - 0
Velez Sarsfield
2024 Copa Argentina
Velez Sarsfield
1 - 0
Independiente
2024 Liga Profesional Argentina
Independiente
1 - 1
Velez Sarsfield
2024 Copa de la Liga Profesional
Velez Sarsfield
0 - 1
Independiente
2023 Copa de la Liga Profesional
Independiente
2 - 1
Velez Sarsfield

Quem vai ganhar?
Velez Sarsfield
Empate
Independiente

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

