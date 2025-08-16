Vélez x Independiente: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argentino, 16/08

Vélez x Independiente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Vélez e Independiente se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Profesional Argentina. O confronto está marcado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

O Vélez busca fazer valer o mando de campo para conquistar pontos importantes. Já o Independiente aposta na solidez defensiva e nas transições rápidas para surpreender fora de casa.

Vélez x Independiente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Vitória do Vélez – odd pagando 2.10 na bet365

– odd pagando 2.10 na bet365

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.65 na bet365

– odd pagando 1.65 na bet365

Palpite 3 – Empate no 1º tempo – odd pagando 1.90 na bet365



Vitória do Vélez - odd pagando 2.10

O fator casa e o apoio da torcida podem ser decisivos para o Vélez.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65

Historicamente, o confronto costuma ter placares baixos e muito equilíbrio.

Empate no 1º tempo - odd pagando 1.90

Com duas defesas sólidas, o duelo pode começar de forma truncada e equilibrada.

Vélez x Independiente: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Vélez x Independiente pela Liga Profesional Argentina



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 20:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Vélez x Independiente: Escalações prováveis

Vélez: Tomás Marchiori; Braian Romero, Lisandro Magallán, Jano Gordon, Matías Pellegrini; Elias Gómez, Emanuel Mammana, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Tomás Galván.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo.