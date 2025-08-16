- E
- D
- E
- E
- V
- E
- D
- D
- D
- D
Vélez x Independiente: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Argentino, 16/08
Vélez x Independiente: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Vélez e Independiente se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Liga Profesional Argentina. O confronto está marcado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.
O Vélez busca fazer valer o mando de campo para conquistar pontos importantes. Já o Independiente aposta na solidez defensiva e nas transições rápidas para surpreender fora de casa.
Vélez x Independiente Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Vélez – odd pagando 2.10 na bet365
- Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.65 na bet365
- Palpite 3 – Empate no 1º tempo – odd pagando 1.90 na bet365
Vitória do Vélez - odd pagando 2.10
O fator casa e o apoio da torcida podem ser decisivos para o Vélez.
Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65
Historicamente, o confronto costuma ter placares baixos e muito equilíbrio.
Empate no 1º tempo - odd pagando 1.90
Com duas defesas sólidas, o duelo pode começar de forma truncada e equilibrada.
Vélez x Independiente: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Vélez x Independiente pela Liga Profesional Argentina
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Vélez x Independiente: Escalações prováveis
Vélez: Tomás Marchiori; Braian Romero, Lisandro Magallán, Jano Gordon, Matías Pellegrini; Elias Gómez, Emanuel Mammana, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Tomás Galván.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo.
Velez Sarsfield x Independiente: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Velez Sarsfield x Independiente: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Velez Sarsfield x Independiente: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
Palmeiras Vence
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- E
- D
- D
Club Africain Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- E
Portland Timbers Vence
- E
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
Empate
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- E
- D
- V
Sporting CP Vence
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Paris Saint Germain Vence
- D
- D
- E
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- V
Tottenham Vence