Assine UOL
Velez Sarsfield
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio José Amalfitani
Racing Club
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.62
x
3
2
2.88
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.51
x
2.88
2
3.41
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.8
2
3.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.5
x
2.8
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.52
x
2.75
2
3.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 16:30

Vélez Sarsfield x Racing Club Palpite, Odds 2+, 4+; Onde Assistir, Libertadores 16/09

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Vélez Sarsfield x Racing Club? A partida, válida pela CONMEBOL Libertadores, acontece no dia 16 de setembro, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani.


O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição. O Vélez Sarsfield busca consolidar sua posição, enquanto o Racing Club tenta somar pontos importantes fora de casa.


Neste artigo, vamos analisar o momento das equipes, apresentar dicas de apostas e onde assistir ao jogo. Acompanhe!


Vélez Sarsfield x Racing Club Palpite: 3 Melhores Dicas


Para este duelo, elaboramos três dicas de apostas com boas chances de acerto. Analisamos o desempenho recente das equipes, as estatísticas e as odds oferecidas pelas casas.



  • 🎯 Vitória do Vélez Sarsfield - Odd 2.40

  • 🎯 Ambos Marcam: Sim - Odd 2.15

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 2.80


Palpites Alternativos Vélez Sarsfield x Racing Club


Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas para você considerar. São mercados com odds um pouco mais altas e que podem render bons lucros.



  • 💰 Empate no 1.º tempo - Odd 2.25

  • 💰 Vélez Sarsfield marca o primeiro gol - Odd 2.00


Super Palpites Vélez Sarsfield x Racing Club


Para os apostadores mais ousados, separamos algumas apostas com odds ainda maiores. Lembre-se que o risco é proporcional ao retorno, então aposte com responsabilidade.



  • 🚀 Resultado Exato: 2x1 para o Vélez Sarsfield - Odd 9.00

  • 🚀 Artilheiro do Jogo: (Nome do Jogador do Vélez) - Odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas Vélez Sarsfield x Racing Club


Para quem busca apostas mais seguras, com menor risco, algumas opções podem ser interessantes. Analisamos as odds e separamos as melhores oportunidades.



  • 🟢 Dupla Chance: Vélez Sarsfield ou Empate - Odd 1.45

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - Odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Vélez Sarsfield x Racing Club


As apostas de risco médio oferecem um bom equilíbrio entre probabilidade de acerto e retorno financeiro. Confira nossas sugestões:



  • 🟡 Ambos os Times Marcam: Sim - Odd 2.10

  • 🟡 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.05


🚀 Palpites de Odds Altas Vélez Sarsfield x Racing Club


Para os que buscam grandes emoções e retornos significativos, as apostas de odds altas são ideais. Avaliamos as possibilidades e selecionamos os melhores palpites.



  • 🔴 Resultado Correto: 1x2 Racing Club - Odd 4.50

  • 🔴 Para o Racing Club vencer em qualquer tempo - Odd 3.80


Vélez Sarsfield x Racing Club: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba onde assistir, horário e informações sobre o confronto.



  • Competição: CONMEBOL Libertadores

  • Data: 16 de setembro de 2025

  • Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

  • Local: Estádio José Amalfitani

  • Onde Assistir: Globo e ESPN 


Como Vélez Sarsfield e Racing Club Chegam Para o Confronto


O Vélez Sarsfield busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Pro League. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Racing Club, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Vélez Sarsfield



  • ✅ Vélez Sarsfield 2 x 1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1 x 3 Vélez Sarsfield - Pro League

  • 🟡 Vélez Sarsfield 0 x 0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1 x 0 Vélez Sarsfield - Pro League

  • ✅ Vélez Sarsfield 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos do Racing Club



  • ✅ Racing Club 2 x 0 San Lorenzo

  • ❌ Racing Club 1 x 2 Union Santa Fe

  • ❌ Argentinos JRS 2 x 1 Racing Club

  • ✅ Racing Club 3 x 1 Penarol

  • ❌ Racing Club 0 x 1 Tigre


Nossa Opinião para Vélez Sarsfield x Racing Club


A partida entre Vélez Sarsfield x Racing Club promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos na competição. O Vélez Sarsfield conta com o fator casa, mas o Racing Club tem um elenco forte e pode surpreender.


Acreditamos em um jogo com chances de gols, com ambas as equipes buscando o ataque. A nossa dica é apostar em um jogo com um placar favorável para o Vélez.


 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


 


 

Ver mais Ver menos

Velez Sarsfield x Racing Club: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Independiente del Valle - Once Caldas
1
1.65
Paris Saint Germain - Atalanta
1
1.49
Tottenham - Villarreal
1
1.92
Múltipla
4.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
94.41
Apostar agora

Velez Sarsfield x Racing Club: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Velez Sarsfield x Racing Club: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Racing Club
0 - 0
Velez Sarsfield
2024 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
1 - 0
Racing Club
2023 Liga Profesional Argentina
Racing Club
2 - 1
Velez Sarsfield
2022 Liga Profesional Argentina
Racing Club
2 - 0
Velez Sarsfield
2021 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
0 - 0
Racing Club

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Velez Sarsfield
Empate
Racing Club

Jogo Responsável


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar. Apostas esportivas são para maiores de idade. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte