Assine UOL
Velez Sarsfield
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio José Amalfitani
Lanus
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
2.82
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.39
x
2.78
2
3.43
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.75
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 18:47

Vélez Sársfield x Lanús: Palpite, Onde Assistir, Liga Profesional Argentina (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Vélez Sársfield e Lanús se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Profissional Argentina 2025. A bola rola a partir das 21:30 (horário de Brasília) no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A partida terá transmissão da ESPN.


O confronto entre Vélez Sársfield e Lanús promete ser disputado na Liga Argentina. O Vélez Sársfield busca uma vitória para se manter na parte de cima da tabela e dar alegria à sua torcida. Já o Lanús chega em busca de pontos fora de casa para melhorar sua campanha.


Confira nossos palpites de Vélez Sársfield x Lanús, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Vélez Sársfield x Lanús: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas recentes, o Vélez Sársfield teve três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em casa, demonstrando uma boa campanha como mandante. Já o Lanús alterna resultados, mas costuma apresentar dificuldades para marcar em jogos fora de casa contra equipes fortes.



  • 🎯 Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.75

  • 🎯 Vélez Sársfield vence ou empata (dupla chance) - odd 1.40

  • 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.80


Palpites Alternativos Vélez Sársfield x Lanús


O perfil dos confrontos anteriores entre Velez e Lanús sugere cautela. Por isso, mercados que apostam em um número menor de gols ou em placares exatos específicos podem trazer retornos interessantes para quem analisa com atenção.



  • 🎯 Placar Exato 1-0 para o Vélez Sársfield - odd 5.50

  • 🎯 Intervalo Menos de 1 gol - odd 2.90

  • 🎯 Cartão Amarelo para o Lanús no 1º Tempo - odd 3.20


Super Palpites Vélez Sársfield x Lanús



  • 🚀 Empate com menos de 2.5 gols no jogo - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Vélez Sársfield x Lanús



  • 🔵 Vélez Sársfield vence - odd 1.90

  • 🟢 Mais de 0.5 gols no 1º Tempo - odd 1.45

  • 🟡 Total de Gols Par - odd 1.95


⚖️ Palpites de Odds Médias Vélez Sársfield x Lanús



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

  • 🟢 Vélez Sársfield marca no 2º Tempo - odd 2.65

  • 🟡 Lanús leva mais cartões que o Vélez Sársfield - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Vélez Sársfield x Lanús



  • 🔵 Placar Exato 2-0 para o Vélez Sársfield - odd 6.50

  • 🟢 Vélez Sársfield vence por 1 gol de diferença - odd 3.50

  • 🟡 Lanús vence no segundo tempo - odd 7.00


Vélez Sársfield x Lanús: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Vélez Sársfield x Lanús - Liga Profissional Argentina 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: ESPN


Como Vélez Sársfield e Lanús Chegam Para o Confronto


O Vélez Sársfield vem de uma sequência invicta de cinco jogos, com três vitórias e dois empates, o que demonstra um bom momento da equipe. O time busca manter essa performance em casa.


O Lanús, por outro lado, vem de duas derrotas consecutivas, ambas fora de casa, o que acende um alerta sobre seu desempenho longe de seus domínios.


Nossa Opinião para Vélez Sársfield x Lanús


Acreditamos que o Vélez Sársfield chega com leve favoritismo para este confronto, especialmente jogando em casa. A equipe demonstra maior consistência e um momento mais positivo.


A expectativa é de um jogo mais equilibrado e com poucas oportunidades de gol. A força defensiva do Vélez pode ser o diferencial para a conquista dos três pontos.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Velez Sarsfield x Lanus: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Confiança - Retrô
1
1.46
Corinthians W - São Paulo W
1
1.41
Ceara - Juventude
1
1.69
Múltipla
3.48
x
Aposta
20
=
Ganhos
69.58
Apostar agora

Velez Sarsfield x Lanus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Velez Sarsfield x Lanus: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Copa Argentina
Lanus
2 - 0
Velez Sarsfield
2025 Liga Profesional Argentina
Lanus
0 - 0
Velez Sarsfield
2024 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
0 - 0
Lanus
2023 Liga Profesional Argentina
Lanus
0 - 1
Velez Sarsfield
2022 Liga Profesional Argentina
Lanus
2 - 2
Velez Sarsfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Velez Sarsfield
Empate
Lanus

Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Rayo Vallecano
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Barcelona Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortuna Sittard
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Paris FC
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Metz
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Paris FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
NAC Breda
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Volta Redonda
  • E
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Athletic Club
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E

Volta Redonda Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte