Vélez Sársfield x Lanús: Palpite, Onde Assistir, Liga Profesional Argentina (30/08)

Vélez Sársfield e Lanús se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 7ª rodada da 2ª fase da Liga Profissional Argentina 2025. A bola rola a partir das 21:30 (horário de Brasília) no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A partida terá transmissão da ESPN.

O confronto entre Vélez Sársfield e Lanús promete ser disputado na Liga Argentina. O Vélez Sársfield busca uma vitória para se manter na parte de cima da tabela e dar alegria à sua torcida. Já o Lanús chega em busca de pontos fora de casa para melhorar sua campanha.

Confira nossos palpites de Vélez Sársfield x Lanús, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Vélez Sársfield x Lanús: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas recentes, o Vélez Sársfield teve três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em casa, demonstrando uma boa campanha como mandante. Já o Lanús alterna resultados, mas costuma apresentar dificuldades para marcar em jogos fora de casa contra equipes fortes.



🎯 Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.75

🎯 Vélez Sársfield vence ou empata (dupla chance) - odd 1.40

🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.80



Palpites Alternativos Vélez Sársfield x Lanús

O perfil dos confrontos anteriores entre Velez e Lanús sugere cautela. Por isso, mercados que apostam em um número menor de gols ou em placares exatos específicos podem trazer retornos interessantes para quem analisa com atenção.



🎯 Placar Exato 1-0 para o Vélez Sársfield - odd 5.50

🎯 Intervalo Menos de 1 gol - odd 2.90

🎯 Cartão Amarelo para o Lanús no 1º Tempo - odd 3.20



Super Palpites Vélez Sársfield x Lanús



🚀 Empate com menos de 2.5 gols no jogo - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Vélez Sársfield x Lanús



🔵 Vélez Sársfield vence - odd 1.90

🟢 Mais de 0.5 gols no 1º Tempo - odd 1.45

🟡 Total de Gols Par - odd 1.95



⚖️ Palpites de Odds Médias Vélez Sársfield x Lanús



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

🟢 Vélez Sársfield marca no 2º Tempo - odd 2.65

🟡 Lanús leva mais cartões que o Vélez Sársfield - odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas Vélez Sársfield x Lanús



🔵 Placar Exato 2-0 para o Vélez Sársfield - odd 6.50

🟢 Vélez Sársfield vence por 1 gol de diferença - odd 3.50

🟡 Lanús vence no segundo tempo - odd 7.00



Vélez Sársfield x Lanús: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Vélez Sársfield x Lanús - Liga Profissional Argentina 2025

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires

📺 Transmissão: ESPN



Como Vélez Sársfield e Lanús Chegam Para o Confronto

O Vélez Sársfield vem de uma sequência invicta de cinco jogos, com três vitórias e dois empates, o que demonstra um bom momento da equipe. O time busca manter essa performance em casa.

O Lanús, por outro lado, vem de duas derrotas consecutivas, ambas fora de casa, o que acende um alerta sobre seu desempenho longe de seus domínios.

Nossa Opinião para Vélez Sársfield x Lanús

Acreditamos que o Vélez Sársfield chega com leve favoritismo para este confronto, especialmente jogando em casa. A equipe demonstra maior consistência e um momento mais positivo.

A expectativa é de um jogo mais equilibrado e com poucas oportunidades de gol. A força defensiva do Vélez pode ser o diferencial para a conquista dos três pontos.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.