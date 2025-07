Vélez Sarsfield x Instituto: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Argentina 26/07

Vélez Sarsfield e Instituto se enfrentam nesto sábado, 26 de julho, em partida válida pelo Campeonato Argentino. A bola rola às 19h (horário de Brasília) no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Por enquanto, não há transmissão oficial confirmada para o confronto.

O Vélez Sarsfield entra em campo buscando consolidar sua posição na tabela e sonhando com as primeiras colocações da competição. Já o Instituto luta para se afastar da zona de rebaixamento, prometendo surpreender fora de casa. Esta partida promete um espetáculo tático e emocionante para os torcedores, um verdadeiro teste para as ambições de ambos os clubes.

Confira nosso palpite de Vélez Sarsfield x Instituto, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Vélez Sarsfield x Instituto Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Vélez Sarsfield x Instituto nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025.

Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos parecidos no Campeonato Argentino.



Palpite 1: Instituto Córdoba total Mais de 0.5 gols odd pagando 1.62 - Superbet



Palpite 2: Mais de 1.5 gols odd pagando 1.52 - Betnacional



Palpite 3: Dupla Chance 1X (Vitória do Vélez Sarsfield ou Empate) odd pagando 1.28 Esportes da Sorte



Instituto Córdoba total Mais de 0.5 gols odd pagando 1.62

O Instituto Córdoba marcou mais de 0.5 gols em dez das últimas 15 partidas. Isso mostra uma boa capacidade ofensiva do time. Embora o Vélez Sarsfield jogue em casa, o histórico de confrontos entre as equipes é equilibrado (nove vitórias para cada lado em 23 jogos) indicando que o Instituto pode, sim, balançar as redes.

Mais de 1.5 gols odd pagando 1.52

Sete das últimas dez partidas fora de casa do Instituto Córdoba terminaram com mais de 1.5 gols. Além disso, o último confronto entre as duas equipes teve o placar de 2 a 0, ou seja, dois gols. Ambos os times buscam resultado e, por isso, devem criar oportunidades de ataque.

Dupla Chance 1X (Vitória do Vélez Sarsfield ou Empate) odd pagando 1.28

O Vélez Sarsfield ganhou seis das últimas dez partidas em casa, o que demonstra a força do time jogando em seus domínios. Em dez jogos disputados em casa contra o Instituto, o Vélez Sarsfield conquistou quatro vitórias e dois empates.

Apesar de o histórico geral ser equilibrado, o fator casa costuma ser um diferencial importante para o Vélez. A opção de Dupla Chance 1X cobre dois dos três resultados possíveis (vitória do Vélez ou empate), aumentando as chances de acerto e sendo uma aposta mais segura para quem busca minimizar riscos.

Vélez Sarsfield x Instituto - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode acompanhar Vélez Sarsfield x Instituto pelo Campeonato Argentino. A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), deste sábado, no Estádio José Amalfitani. Até o momento, não há informações de transmissão oficial para este confronto.

Tudo o que você precisa saber de Vélez Sarsfield x Instituto:



⚽️ Confronto: Vélez Sarsfield x Instituto - Campeonato Argentino



📅 Data: 26/07/2025



⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires



📺 Onde vai passar Vélez Sarsfield x Instituto: Sem transmissão oficial confirmada.



Vélez Sarsfield x Instituto - Últimos 5 jogos Entre Os Times

O histórico recente entre Vélez Sarsfield e Instituto tem sido bastante equilibrado, com os últimos jogos demonstrando a paridade entre as equipes:



02/02/2025 - Instituto 2x0 Vélez Sarsfield (Campeonato Argentino 2025)



17/08/2024 - Vélez Sarsfield 1x0 Instituto (Primera División Argentina 2024)



16/03/2024 - Vélez Sarsfield 1x0 Instituto (Copa da Liga Argentina 2024)



28/10/2023 - Instituto 0x1 Vélez Sarsfield (Copa da Liga Argentina 2023)



11/04/2023 - Instituto 1x0 Vélez Sarsfield (Primera División Argentina 2023)



Vélez Sarsfield x Instituto: quem ganha? - Melhores odds

Com base no histórico recente e no fator casa, o Vélez Sarsfield tem uma leve vantagem, mas o confronto é bastante parelho. As odds para o jogo tendem a refletir essa paridade. É importante pesquisar as melhores odds disponíveis nas casas de apostas para garantir o melhor retorno.



Vélez Sarsfield ganha - Odd de @2.05 Esportes da Sorte



Empate - Odd de @2.86 Esportes da Sorte



Instituto ganha - Odd de @3.54 Esportes da Sorte



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.