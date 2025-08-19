Vélez x Fortaleza: Palpite Odds Altas +6, +9, Onde Assistir, Libertadores 2025, 19/08

Vélez x Fortaleza: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de terça-feira (19/08), às 19h (horário de Brasília), válido pela oitavas de final da Copa Libertadores 2025 no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, com transmissão na ESPN e Disney+. A partida é o jogo de ida e pode ser decisiva para os brasileiros.

O Fortaleza chega para o confronto em um momento de extrema importância. O time tenta salvar a temporada com um bom desempenho no torneio continental. Já o Vélez Sarsfield, que teve um desempenho sólido na fase de grupos, vive um momento melhor no ano e, agora, tem a chance de se colocar nas quartas de final do torneio.

Vélez x Fortaleza Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Vélez) - odd 1.88

🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.34

🎯 Palpite: Faixa de Gols (2-3) - odd 1.95



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Vélez vem de uma sequência positiva de duas vitórias seguidas e não perde há cinco jogos em casa. Já o Fortaleza, embora tenha tido uma boa campanha na fase de grupos, não conseguiu vencer em seus últimos três jogos como visitante. Por isso, o palpite é na vitória do Vélez. O jogo deve ter, no mínimo, um total de dois ou três gols, afinal, o Vélez tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, enquanto Fortaleza tem uma média de 1.2.

Palpites Alternativos Vélez x Fortaleza



🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.76

🎯 Palpite: Vélez Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.76

🎯 Palpite: 1º Gol (Vélez) - odd 1.63



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O placar de 1 a 0 ou a vitória do Vélez sem sofrer gols são possibilidades reais, já que o Fortaleza não marcou em seus últimos dois jogos como visitante. O mercado de primeiro a marcar também é uma boa pedida, já que o Vélez marcou o primeiro gol em 80% de suas últimas cinco partidas em casa.

💰 Vélez x Fortaleza: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Vélez ou Empate) - odd 1.18

• 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.34

• 🟡 Palpite: Resultado Final (Vélez) - odd 1.88



⚖️ Vélez x Fortaleza: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.49

• 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Fortaleza) - odd 2.87

• 🟡 Palpite: Total de Gols e Ambos Marcam (Mais de 2.5 e Sim) - odd 3.32



🚀 Vélez x Fortaleza: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.76

• 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.78

• 🟡 Palpite: Placar Exato (2:1) - odd 9.87



Vélez x Fortaleza: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Vélez Sarsfield e Fortaleza será no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A partida é válida pela oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A transmissão exclusiva da partida no Brasil fica por conta da ESPN e Disney+.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Vélez x Fortaleza - Oitavas de final da Libertadores

• 📅 Data: 19/08/25

• ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires

• 📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Vélez e Fortaleza Chegam Para o Confronto

O Vélez Sarsfield chega para a partida de oitavas de final com um bom retrospecto. A equipe vem de uma sequência de duas vitórias seguidas e não perde há cinco jogos em casa. O time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 0.9 gols.

Já o Fortaleza, embora tenha tido uma ótima campanha na fase de grupos, não venceu em seus últimos três jogos como visitante. A equipe brasileira tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 1.1. O time brasileiro busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em casa.