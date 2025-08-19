Assine UOL
Velez Sarsfield
  • V
  • E
  • D
  • E
  • E
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio José Amalfitani
Fortaleza EC
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.3
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.91
x
3.28
2
4.69
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.88
x
3.2
2
4.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.15
2
4.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
3.35
2
4.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 19.08.2025 às 12:00

Vélez x Fortaleza: Palpite Odds Altas +6, +9, Onde Assistir, Libertadores 2025, 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Vélez x Fortaleza: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de terça-feira (19/08), às 19h (horário de Brasília), válido pela oitavas de final da Copa Libertadores 2025 no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, com transmissão na ESPN e Disney+. A partida é o jogo de ida e pode ser decisiva para os brasileiros.


O Fortaleza chega para o confronto em um momento de extrema importância. O time tenta salvar a temporada com um bom desempenho no torneio continental. Já o Vélez Sarsfield, que teve um desempenho sólido na fase de grupos, vive um momento melhor no ano e, agora, tem a chance de se colocar nas quartas de final do torneio.


Vélez x Fortaleza Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Vélez) - odd 1.88

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.34

  • 🎯 Palpite: Faixa de Gols (2-3) - odd 1.95


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Vélez vem de uma sequência positiva de duas vitórias seguidas e não perde há cinco jogos em casa. Já o Fortaleza, embora tenha tido uma boa campanha na fase de grupos, não conseguiu vencer em seus últimos três jogos como visitante. Por isso, o palpite é na vitória do Vélez. O jogo deve ter, no mínimo, um total de dois ou três gols, afinal, o Vélez tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, enquanto Fortaleza tem uma média de 1.2.


Palpites Alternativos Vélez x Fortaleza



  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.76

  • 🎯 Palpite: Vélez Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.76

  • 🎯 Palpite: 1º Gol (Vélez) - odd 1.63


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O placar de 1 a 0 ou a vitória do Vélez sem sofrer gols são possibilidades reais, já que o Fortaleza não marcou em seus últimos dois jogos como visitante. O mercado de primeiro a marcar também é uma boa pedida, já que o Vélez marcou o primeiro gol em 80% de suas últimas cinco partidas em casa.


💰 Vélez x Fortaleza: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Vélez ou Empate) - odd 1.18

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.34

  • • 🟡 Palpite: Resultado Final (Vélez) - odd 1.88


⚖️ Vélez x Fortaleza: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.49

  • • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Fortaleza) - odd 2.87

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols e Ambos Marcam (Mais de 2.5 e Sim) - odd 3.32


🚀 Vélez x Fortaleza: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.76

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.78

  • • 🟡 Palpite: Placar Exato (2:1) - odd 9.87


Vélez x Fortaleza: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Vélez Sarsfield e Fortaleza será no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A partida é válida pela oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A transmissão exclusiva da partida no Brasil fica por conta da ESPN e Disney+.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Vélez x Fortaleza - Oitavas de final da Libertadores

  • 📅 Data: 19/08/25

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Vélez e Fortaleza Chegam Para o Confronto


O Vélez Sarsfield chega para a partida de oitavas de final com um bom retrospecto. A equipe vem de uma sequência de duas vitórias seguidas e não perde há cinco jogos em casa. O time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 0.9 gols.


Já o Fortaleza, embora tenha tido uma ótima campanha na fase de grupos, não venceu em seus últimos três jogos como visitante. A equipe brasileira tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e sofreu uma média de 1.1. O time brasileiro busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em casa.

Ver mais Ver menos

Velez Sarsfield x Fortaleza EC: Palpite do Dia

Velez Sarsfield Vence
Superbet logo
1.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Shakhtar Donetsk - Servette FC
1
1.38
Racing Club - Penarol
1
1.55
Independiente - Universidad de Chile
1
1.66
Múltipla
3.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.01
Apostar agora

Velez Sarsfield x Fortaleza EC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Velez Sarsfield x Fortaleza EC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Fortaleza EC
0 - 0
Velez Sarsfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Velez Sarsfield
Empate
Fortaleza EC

Jogo Responsável


O envolvimento com apostas esportivas deve ser pautado pela responsabilidade e pelo autocontrole. É fundamental reconhecer que o jogo não é uma fonte de rendimento garantida, mas uma atividade de lazer que envolve riscos. Para uma experiência segura, estabeleça limites claros de gastos e de tempo, e jamais utilize recursos financeiros essenciais. Se notar que seu comportamento de aposta está se tornando compulsivo ou prejudicial, procure suporte profissional. A segurança do apostador é a prioridade, e a consciência sobre os riscos é o primeiro passo para o jogo responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Celtic
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Kairat Almaty
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Celtic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Maccabi Tel Aviv
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Dynamo Kyiv
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Maccabi Tel Aviv Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
KuPS
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

FC Midtjylland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Olimpija Ljubljana
  • D
  • V
  • V
  • E
  • D
-
FC Noah
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

FC Noah Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cienciano
  • D
  • E
  • V
  • D
  • E
-
Bolívar
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

Cienciano Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Perguntas frequentes

Onde assistir ao jogo Vélez x Fortaleza pela Libertadores?

Vélez x Fortaleza: quem vai ganhar?

Como estão os times na temporada?