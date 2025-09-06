- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
Velez Sarsfield x Central Cordoba: Palpite, Odds +5, +10 e +15 Supercopa Argentina
Confira os melhores palpites para Velez Sarsfield x Central Cordoba, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Velez Sarsfield e Central Cordoba decidem a Supercopa Argentina neste sábado, dia 06 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito. A partida não tem tranmissão confirmada para o Brasil.
Palpites de Velez Sarsfield x Central Cordoba: Nossas 3 Melhores Dicas
Em uma final de Supercopa, a expectativa é de um jogo de muita tensão e poucas chances claras de gol. O Velez Sarsfield, como time de maior expressão e tradição, entra com um certo favoritismo, mas o Central Cordoba deve se defender bem para tentar levar o jogo para a prorrogação ou para os pênaltis. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.
- ⚽ Vencedor do Troféu - Velez Sarsfield - odd de 1.63 na Novibet
- ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.46 na Superbet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.15 na Stake
Como Velez Sarsfield e Central Cordoba Chegam Para o Confronto
O Velez Sarsfield chega para a decisão da Supercopa Argentina com a expectativa de fazer valer o seu favoritismo. A equipe tem um ataque forte e busca impor seu ritmo de jogo para abrir o placar e controlar a partida. O Velez deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.
O Central Cordoba, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará em um estádio neutro. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Velez Sarsfield. Um bom resultado para o Central Cordoba seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.
Palpites Alternativos Velez Sarsfield x Central Cordoba
- ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.00 na Superbet
- ⚽ Equipe a marcar o 1º Gol - Central Cordoba - Odd de 2.35 na Novibet
- ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.23 na Stake
Palpites de Odds Altas Velez Sarsfield x Central Cordoba
- ⚽ Resultado Exato: 1x1 (Tempo Regulamentar) - Odd de 5.75 na Stake
- ⚽ Método de Conquista do Troféu - Velez Sarsfield - Prorrogação - Odd de 10.00 na Novibet
- ⚽ Intervalo/Resultado Final - 2/X - Odd de 15.00 na Superbet
Informações do Jogo: Velez Sarsfield x Central Cordoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Velez Sarsfield x Central Cordoba - Supercopa Argentina
- Data: 06/09/2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário (Argentina)
- Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Velez Sarsfield x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Velez Sarsfield x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Velez Sarsfield x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- D
Belgium Vence
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Nepal Vence
- E
- D
- D
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
Russia Vence
- D
- E
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- E
Zaragoza Vence