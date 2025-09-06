Velez Sarsfield x Central Cordoba: Palpite, Odds +5, +10 e +15 Supercopa Argentina

Confira os melhores palpites para Velez Sarsfield x Central Cordoba, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Velez Sarsfield e Central Cordoba decidem a Supercopa Argentina neste sábado, dia 06 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito. A partida não tem tranmissão confirmada para o Brasil.

Palpites de Velez Sarsfield x Central Cordoba: Nossas 3 Melhores Dicas

Em uma final de Supercopa, a expectativa é de um jogo de muita tensão e poucas chances claras de gol. O Velez Sarsfield, como time de maior expressão e tradição, entra com um certo favoritismo, mas o Central Cordoba deve se defender bem para tentar levar o jogo para a prorrogação ou para os pênaltis. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Vencedor do Troféu - Velez Sarsfield - odd de 1.63 na Novibet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.46 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.15 na Stake



Como Velez Sarsfield e Central Cordoba Chegam Para o Confronto

O Velez Sarsfield chega para a decisão da Supercopa Argentina com a expectativa de fazer valer o seu favoritismo. A equipe tem um ataque forte e busca impor seu ritmo de jogo para abrir o placar e controlar a partida. O Velez deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Central Cordoba, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará em um estádio neutro. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Velez Sarsfield. Um bom resultado para o Central Cordoba seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

Palpites Alternativos Velez Sarsfield x Central Cordoba



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.00 na Superbet



⚽ Equipe a marcar o 1º Gol - Central Cordoba - Odd de 2.35 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.23 na Stake



Palpites de Odds Altas Velez Sarsfield x Central Cordoba



⚽ Resultado Exato: 1x1 (Tempo Regulamentar) - Odd de 5.75 na Stake



⚽ Método de Conquista do Troféu - Velez Sarsfield - Prorrogação - Odd de 10.00 na Novibet



⚽ Intervalo/Resultado Final - 2/X - Odd de 15.00 na Superbet



Informações do Jogo: Velez Sarsfield x Central Cordoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida