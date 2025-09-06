Assine UOL
Velez Sarsfield
Super Copa - Argentina
Central Cordoba de Santiago
Velez Sarsfield x Central Cordoba: Palpite, Odds +5, +10 e +15 Supercopa Argentina

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira os melhores palpites para Velez Sarsfield x Central Cordoba, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Velez Sarsfield e Central Cordoba decidem a Supercopa Argentina neste sábado, dia 06 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito. A partida não tem tranmissão confirmada para o Brasil. 


Palpites de Velez Sarsfield x Central Cordoba: Nossas 3 Melhores Dicas


Em uma final de Supercopa, a expectativa é de um jogo de muita tensão e poucas chances claras de gol. O Velez Sarsfield, como time de maior expressão e tradição, entra com um certo favoritismo, mas o Central Cordoba deve se defender bem para tentar levar o jogo para a prorrogação ou para os pênaltis. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



  ⚽ Vencedor do Troféu - Velez Sarsfield - odd de 1.63 na Novibet

  ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.46 na Superbet

  ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.15 na Stake


Como Velez Sarsfield e Central Cordoba Chegam Para o Confronto


O Velez Sarsfield chega para a decisão da Supercopa Argentina com a expectativa de fazer valer o seu favoritismo. A equipe tem um ataque forte e busca impor seu ritmo de jogo para abrir o placar e controlar a partida. O Velez deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.


O Central Cordoba, por sua vez, enfrenta um adversário de maior calibre e jogará em um estádio neutro. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Velez Sarsfield. Um bom resultado para o Central Cordoba seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.


Palpites Alternativos Velez Sarsfield x Central Cordoba



  ⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 3.00 na Superbet

  ⚽ Equipe a marcar o 1º Gol - Central Cordoba - Odd de 2.35 na Novibet

  ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 2.23 na Stake


Palpites de Odds Altas Velez Sarsfield x Central Cordoba



  ⚽ Resultado Exato: 1x1 (Tempo Regulamentar) - Odd de 5.75 na Stake

  ⚽ Método de Conquista do Troféu - Velez Sarsfield - Prorrogação - Odd de 10.00 na Novibet

  ⚽ Intervalo/Resultado Final - 2/X - Odd de 15.00 na Superbet


Informações do Jogo: Velez Sarsfield x Central Cordoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  Confronto: Velez Sarsfield x Central Cordoba - Supercopa Argentina

  Data: 06/09/2025

  Horário: 16h (horário de Brasília)

  Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário (Argentina)

  Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Velez Sarsfield x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Velez Sarsfield x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Velez Sarsfield x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Copa Argentina
Velez Sarsfield
0 - 1
Central Cordoba de Santiago
2024 Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
0 - 2
Velez Sarsfield
2023 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
4 - 0
Central Cordoba de Santiago
2022 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
3 - 1
Central Cordoba de Santiago
2022 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
1 - 2
Central Cordoba de Santiago

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

