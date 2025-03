Vasco x Santos Palpite – Onde Assistir, Hora e Escalações – 30/03

Se você está em busca de palpites para Vasco x Santos com boas odds e chances de acerto, chegou ao lugar certo. Neste domingo (30), às 18h30, em São Januário, os dois clubes abrem suas campanhas na Série A do Brasileirão com realidades parecidas e objetivos ambiciosos.

A expectativa é de um duelo truncado, equilibrado e com margem para apostas bem interessantes. Bora ver o que os números, o momento e as ausências — como a do craque Neymar — dizem sobre esse confronto?