Melgar x Vasco Palpite: onde assistir e escalações - Sul-Americana 2025 - (02/04)

O Melgar é líder invicto do Campeonato Peruano e recebe o Vasco, que estreou com vitória no Brasileirão. Veja o motivo de cada escolha para os melhores palpites de Melgar x Vasco!

🎯Palpite 1 - Vegetti para marcar ou dar assistência: odd 2.75 (Médio Risco)

O artilheiro vascaíno é, na opinião de muitos, o melhor centroavante do Brasil no momento. o Pirata não cansa de marcar gols e foi assim na estreia do Brasileirão, contra o Santos, assinalando um gol e uma assistência.

Mortal na bola aérea, o camisa 99 tem um aproveitamento incrível de cabeça e é o principal nome do Vasco para tentar balançar as redes do rival peruano. A partida será na altitude, e o Vasco deve explorar ainda mais o jogo pelo alto.

