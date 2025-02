Vasco x Flamengo: palpite, onde assistir e escalações (semi do Carioca 2025) - 01/03

🎯Palpite 3: Dupla hipótese e Faixa de gols - Flamengo e Empate, 1-3 gols (Alto Risco)

Tendo Flamengo como favorito, poder apostar em dupla chance para vitória do Rubro-Negro ou empate é uma ótima pedida. Neste palpite, também fica obrigatório que ocorra de um a três gols no jogo. Ou seja, os placares para conseguir o green seriam: Vasco 1 x 1 Flamengo, Vasco 0 x 1 Flamengo, Vasco 1 x 2 Flamengo.

Onde assistir Vasco x Flamengo

Pela semifinal do Campeonato Carioca, Vasco x Flamengo duelam no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 01/03, às 17:45. O jogo será transmitido pela Globo (canal aberto) e pelo SporTV (canal fechado).

Serviço: