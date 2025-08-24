- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco x Corinthians: Palpite, Odds +8, +23 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)
Confira palpite para Vasco e Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Vasco da Gama e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.
O Corinthians é o 14º colocado, enquanto o Vasco, 16º, está próximo da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e promete ser um jogo de muita tensão.
Palpite para Vasco x Corinthians
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.50 na Superbet
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.21 na Esportes da Sorte
- ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.06 na Stake
Total de Gols - Mais de 2.5
O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Corinthians é marcado por placares altos. Quatro das últimas cinco partidas entre as equipes tiveram mais de 2.5 gols. As defesas de ambos os times têm sido vulneráveis na competição, com o Vasco sofrendo 1.4 gols por jogo e o Corinthians 1.3. A necessidade de vitória das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
1º Gol - Fora
Apesar de o Vasco jogar em casa, o Corinthians tem um bom histórico de marcar o primeiro gol em seus jogos. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Vasco tem demonstrado ser a mais frágil. A equipe carioca sofre em média 1.4 gols por partida, o que torna provável que o Corinthians consiga abrir o placar.
Ambos os times marcam - Sim
As estatísticas mostram que as duas equipes têm poder de fogo para balançar as redes. O Vasco tem uma média de 1.3 gols marcados, enquanto o Corinthians tem 1.0. O histórico de confrontos diretos é um forte indicativo de que ambas as equipes marcarão, e a necessidade de vitória para as duas equipes deve fazer com que o jogo seja de ataque contra ataque, com muitas chances para os dois lados.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Vasco da Gama x Corinthians - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 24/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Vasco x Corinthians
- 🎯 Dupla Chance - Vasco ou Empate - Odd de 1.39 na Esportes da Sorte
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.65 na Stake
- 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 1.70 na Novibet
Palpite Odds Altas Vasco x Corinthians
- 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 9.28 na Esportes da Sorte
- 🚀 Vasco vence de virada - Odd de 7.50 na Superbet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Corinthians/Vasco - Odd de 23.00 na Stake
Quem vai ganhar Vasco x Corinthians
Com base nas odds das casas de aposta, o Vasco é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.00 e 3.10. Já uma vitória do Corinthians está próxima, com odds a partir de 3.15.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vasco x Corinthians:
- Vitória Vasco - Odd de 2.45 na Superbet
- Empate - 3.05 na Superbet
- Vitória Corinthians - 3.15 na Superbet
Histórico entre Vasco x Corinthians
O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Corinthians é marcado por um domínio recente do Corinthians. Das últimas cinco partidas entre as equipes, o Corinthians venceu 4 vezes, e o Vasco venceu apenas uma. É importante notar que a maioria dos jogos tem sido com placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Vasco da Gama
- ❌ Juventude 2x0 Vasco da Gama
- ✅ Santos 0x6 Vasco da Gama
- 🟡 Vasco da Gama 1x1 Atlético-MG
- ✅ Vasco da Gama 3x1 CSA
- ❌ Mirassol 3x2 Vasco da Gama
Últimos 5 jogos do Corinthians
- ❌ Corinthians 1x2 Bahia
- ❌ Juventude 2x1 Corinthians
- ✅ Palmeiras 0x2 Corinthians
- 🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza
- ✅ Corinthians 1x0 Palmeiras
Vasco DA Gama x Corinthians: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Vasco DA Gama x Corinthians: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Vasco DA Gama x Corinthians: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- D
- D
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- V
- V
Brighton Vence
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- V
Lens Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- E
Utrecht Vence
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- V
Villarreal Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- V
Manchester United Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- V
- E
- V
Empate
- D
- D
- V
- D
- E
- V
- V
- E
- E
- D
Lorient Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- E
- D
- D
Crystal Palace Vence