Vasco DA Gama
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Serie A - Brazil
Estádio São Januário
Corinthians
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Vasco x Corinthians: Palpite, Odds +8, +23 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Vasco e Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Vasco da Gama e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.


O Corinthians é o 14º colocado, enquanto o Vasco, 16º, está próximo da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e promete ser um jogo de muita tensão. 


Palpite para Vasco x Corinthians



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.50 na Superbet

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.21 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.06 na Stake


Total de Gols - Mais de 2.5


O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Corinthians é marcado por placares altos. Quatro das últimas cinco partidas entre as equipes tiveram mais de 2.5 gols. As defesas de ambos os times têm sido vulneráveis na competição, com o Vasco sofrendo 1.4 gols por jogo e o Corinthians 1.3. A necessidade de vitória das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


1º Gol - Fora


Apesar de o Vasco jogar em casa, o Corinthians tem um bom histórico de marcar o primeiro gol em seus jogos. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Vasco tem demonstrado ser a mais frágil. A equipe carioca sofre em média 1.4 gols por partida, o que torna provável que o Corinthians consiga abrir o placar.


Ambos os times marcam - Sim


As estatísticas mostram que as duas equipes têm poder de fogo para balançar as redes. O Vasco tem uma média de 1.3 gols marcados, enquanto o Corinthians tem 1.0. O histórico de confrontos diretos é um forte indicativo de que ambas as equipes marcarão, e a necessidade de vitória para as duas equipes deve fazer com que o jogo seja de ataque contra ataque, com muitas chances para os dois lados.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Vasco da Gama x Corinthians - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Vasco x Corinthians



  • 🎯 Dupla Chance - Vasco ou Empate - Odd de 1.39 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.65 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 1.70 na Novibet


Palpite Odds Altas Vasco x Corinthians



  • 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 9.28 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Vasco vence de virada - Odd de 7.50 na Superbet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Corinthians/Vasco - Odd de 23.00 na Stake


Quem vai ganhar Vasco x Corinthians


Com base nas odds das casas de aposta, o Vasco é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.00 e 3.10. Já uma vitória do Corinthians está próxima, com odds a partir de 3.15.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vasco x Corinthians:



  • Vitória Vasco - Odd de 2.45 na Superbet

  • Empate - 3.05 na Superbet

  • Vitória Corinthians - 3.15 na Superbet


Histórico entre Vasco x Corinthians


O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Corinthians é marcado por um domínio recente do Corinthians. Das últimas cinco partidas entre as equipes, o Corinthians venceu 4 vezes, e o Vasco venceu apenas uma. É importante notar que a maioria dos jogos tem sido com placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



  • ❌ Juventude 2x0 Vasco da Gama

  • ✅ Santos 0x6 Vasco da Gama

  • 🟡 Vasco da Gama 1x1 Atlético-MG

  • ✅ Vasco da Gama 3x1 CSA

  • ❌ Mirassol 3x2 Vasco da Gama


Últimos 5 jogos do Corinthians



  • ❌ Corinthians 1x2 Bahia

  • ❌ Juventude 2x1 Corinthians

  • ✅ Palmeiras 0x2 Corinthians

  • 🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza

  • ✅ Corinthians 1x0 Palmeiras

Vasco DA Gama x Corinthians: Palpite do Dia

Vasco DA Gama Vence
Superbet logo
2.15
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Le Havre - Lens
2
1.87
Real Sociedad - Espanyol
1
1.78
Juventus - Parma
1
1.45
Múltipla
4.83
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.53
Apostar agora

Vasco DA Gama x Corinthians: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vasco DA Gama x Corinthians: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2025 Serie A
Corinthians
3 - 0
Vasco DA Gama
2024 Serie A
Corinthians
3 - 1
Vasco DA Gama
2024 Serie A
Vasco DA Gama
2 - 0
Corinthians
2023 Serie A
Vasco DA Gama
2 - 4
Corinthians
2023 Serie A
Corinthians
3 - 1
Vasco DA Gama

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Vasco DA Gama
Empate
Corinthians

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

