Vasco x Corinthians: Palpite, Odds +8, +23 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Confira palpite para Vasco e Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Vasco da Gama e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.

O Corinthians é o 14º colocado, enquanto o Vasco, 16º, está próximo da zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e promete ser um jogo de muita tensão.

Palpite para Vasco x Corinthians



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.50 na Superbet



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.21 na Esportes da Sorte



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.06 na Stake



Total de Gols - Mais de 2.5

O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Corinthians é marcado por placares altos. Quatro das últimas cinco partidas entre as equipes tiveram mais de 2.5 gols. As defesas de ambos os times têm sido vulneráveis na competição, com o Vasco sofrendo 1.4 gols por jogo e o Corinthians 1.3. A necessidade de vitória das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela, deve fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

1º Gol - Fora

Apesar de o Vasco jogar em casa, o Corinthians tem um bom histórico de marcar o primeiro gol em seus jogos. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Vasco tem demonstrado ser a mais frágil. A equipe carioca sofre em média 1.4 gols por partida, o que torna provável que o Corinthians consiga abrir o placar.

Ambos os times marcam - Sim

As estatísticas mostram que as duas equipes têm poder de fogo para balançar as redes. O Vasco tem uma média de 1.3 gols marcados, enquanto o Corinthians tem 1.0. O histórico de confrontos diretos é um forte indicativo de que ambas as equipes marcarão, e a necessidade de vitória para as duas equipes deve fazer com que o jogo seja de ataque contra ataque, com muitas chances para os dois lados.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Vasco da Gama x Corinthians - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 24/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro



📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Vasco x Corinthians



🎯 Dupla Chance - Vasco ou Empate - Odd de 1.39 na Esportes da Sorte



🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.65 na Stake



🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 1.70 na Novibet



Palpite Odds Altas Vasco x Corinthians



🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 9.28 na Esportes da Sorte



🚀 Vasco vence de virada - Odd de 7.50 na Superbet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Corinthians/Vasco - Odd de 23.00 na Stake



Quem vai ganhar Vasco x Corinthians

Com base nas odds das casas de aposta, o Vasco é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.00 e 3.10. Já uma vitória do Corinthians está próxima, com odds a partir de 3.15.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vasco x Corinthians:



Vitória Vasco - Odd de 2.45 na Superbet



Empate - 3.05 na Superbet



Vitória Corinthians - 3.15 na Superbet



Histórico entre Vasco x Corinthians

O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Corinthians é marcado por um domínio recente do Corinthians. Das últimas cinco partidas entre as equipes, o Corinthians venceu 4 vezes, e o Vasco venceu apenas uma. É importante notar que a maioria dos jogos tem sido com placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



❌ Juventude 2x0 Vasco da Gama



✅ Santos 0x6 Vasco da Gama



🟡 Vasco da Gama 1x1 Atlético-MG



✅ Vasco da Gama 3x1 CSA



❌ Mirassol 3x2 Vasco da Gama



Últimos 5 jogos do Corinthians