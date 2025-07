Vasco x Independiente del Valle: Palpite, Odds, Onde Assistir, Sul-Americana 22/07

Confira o palpite para Vasco x Independiente del Valle na Sul-Americana! Análise estatística, escalações e dicas de aposta para o jogo.

Vasco da Gama x Independiente del Valle: Palpite desta terça-feira, 22/07, no duelo decisivo pela repescagem da Copa Sul-Americana 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do SBT.

Em jogo, está a liderança do Grupo A, com o Vasco dependendo apenas de si para se classificar em primeiro lugar. O Cruzmaltino chega como favorito, embalado por boa fase em casa e uma odd de 1.77 para vencer.

Já o Del Valle, mais irregular como visitante, aparece como azarão com 5.06, o que reforça a vantagem dos brasileiros. No entanto, a equipe equatoriana ainda sonha com a classificação e pode surpreender.

Confira nosso palpite para Vasco da Gama x Independiente del Valle, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações do jogo de hoje.

Vasco x Independiente del Valle Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas as equipes marcam odd pagando 1.95 na Superbet

Mais de 2.5 gols odd pagando 2.15 na bet365

Palpite 3: Vasco vence (1X2) odd pagando 1.77 na Betnacional



Para as apostas em Vasco x Independiente del Valle, sugerimos esses três mercados baseados nos desempenhos recentes dos dois clubes na temporada 2025. Enquanto o time equatoriano tem mostrado força ofensiva e equilíbrio defensivo, o Vasco aposta no fator casa para surpreender.

Ambas as equipes marcam - odd pagando 1.95

O Vasco marcou em 4 dos últimos 5 jogos como mandante, enquanto o Independiente balançou as redes em todos os seus últimos 5 jogos. Com ataques eficientes e estilos ofensivos, a expectativa é de gols dos dois lados.

Além disso, o retrospecto defensivo do Vasco não é dos mais sólidos, com média de 1.6 gol sofrido por jogo em casa. Já o Del Valle tem média de 2 gols marcados por jogo fora de casa, o que reforça a previsão.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.15

As duas equipes têm mostrado protagonismo em partidas movimentadas. O Vasco tem média de 2.7 gols por partida nos últimos compromissos. Já o time equatoriano acumula 11 gols marcados nas últimas cinco partidas.

Além disso, trata-se de um jogo eliminatório, em que um empate não basta. Isso tende a abrir o confronto e acelerar o ritmo, com maiores chances de haver 3 ou mais gols.

Vitória do Vasco - odd pagando 1.77

O Vasco é muito forte jogando em São Januário, onde venceu a maioria dos jogos nesta fase de grupos. Já o Del Valle, apesar de um elenco competitivo, mostra dificuldades fora de casa. Com a classificação em disputa, o Vasco deve assumir o controle e confirmar o favoritismo com o apoio da torcida.

Vasco x Independiente del Valle - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Vasco da Gama x Independiente del Valle no SBT, em TV aberta. A partida está marcada para às 21h00 (horário de Brasília), nesta terça-feira, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Tudo o que você precisa saber de Vasco da Gama x Independiente del Valle:



⚽️ Confronto: Vasco da Gama x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana



📅 Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro



📺 Onde vai passar Vasco x Del Valle: SBT



Vasco da Gama x Independiente del Valle - Últimos jogos





01/05/2025 – Independiente del Valle 4x0 Vasco da Gama (Sul-Americana 2025)





É o único confronto direto entre as equipes até o momento.

Últimas Notícias do Vasco

As notícias do Vasco indicam um momento de reconstrução sob pressão. O técnico Ramón Díaz tenta encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque, mas a irregularidade persiste. O time foi apenas o segundo colocado no seu grupo e sofreu 8 gols em 6 jogos.

Entre os desfalques, Payet segue como dúvida por questões físicas. Além disso, há possibilidade de mudanças no setor defensivo, após recentes falhas.

Vasco - Últimos 5 jogos



❌ Palmeiras 3x1 Vasco



✅ Vasco 2x0 Unión La Calera



🟡 Vasco 1x1 Fortaleza



❌ Vasco 0x1 Cruzeiro



✅ Vasco 3x2 Cuiabá



Últimas Notícias do Independiente del Valle

O Independiente del Valle vive ótima fase. Comandado por Martín Anselmi, o time é reconhecido pelo estilo de posse e intensidade. Na fase de grupos, foi dominante, com 4 vitórias e apenas 2 gols sofridos.

Sem desfalques importantes, o time chega completo para o duelo. Michael Hoyos e Jhojan Julio são os destaques ofensivos da equipe.

Independiente del Valle - Últimos 5 jogos



✅ Del Valle 3x1 LDU



✅ Del Valle 2x0 Defensa y Justicia



✅ Del Valle 1x0 Barcelona SC



❌ Del Valle 0x2 São Paulo



✅ Del Valle 2x1 Deportivo Garcilaso



Vasco da Gama x Independiente del Valle: Escalações





Provável escalação do Vasco da Gama : Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura, Victor Luis; Jair, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Rayan; David e Vegetti.







Provável escalação do Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Briones; Darwin Guagua; Ibarra e Claudio Spinelli.





As escalações são previsões e podem sofrer alterações até o início da partida.