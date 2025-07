Vasco x Grêmio: Palpite, Onde Assistir | Brasileirão Série A 2025 (19/07)

Vasco da Gama x Grêmio se enfrentam neste sábado, 19/07, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada às 17h30 (Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.

O Vasco, pressionado por resultados, quer se afastar da parte de baixo da tabela. Já o Grêmio vive uma temporada instável e tenta recuperar a confiança como visitante.

Confira nosso palpite de Vasco x Grêmio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje do Brasileirão Série A.

Vasco x Grêmio Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



Ambas Equipes Marcam (Sim) - odd pagando 1.95 na Superbet



Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.32 na Esportes da Sorte



Resultado Correto: 2x1 Vasco - odd pagando 8.50 na Bet365



Os dois times vêm apresentando desempenho defensivo abaixo da média. O Vasco sofreu gols em 85% dos últimos jogos fora, enquanto o Grêmio, como visitante, leva em média 2.17 gols por partida.

No ataque, os dois ainda conseguem reagir: o Vasco marcou em 54% das vezes e o Grêmio também mantém média de um gol por jogo fora de casa. Isso indica cenário ideal aposta em ambas equipes marcam neste sábado.

As estatísticas revelam um dado importante: os jogos do Vasco têm média de 2.83 gols quando atua como visitante, e os do Grêmio, como visitante, chegam a 3.17 gols por partida.

Com ambos os times instáveis e com sistemas defensivos vulneráveis, o mercado de gols é uma oportunidade. Além disso, as partidas anteriores entre eles também tiveram placares apertados e com movimentação ofensiva.

Historicamente, o mando de campo pesa nesse confronto. O Vasco venceu o Grêmio por 2x1 no último duelo no Rio de Janeiro. E mesmo com má fase recente, costuma ir bem em São Januário. Já o Grêmio perdeu as duas últimas como visitante, com placares parecidos.

Considerando esse padrão, um 2x1 para o Vasco surge como placar plausível para resultado final e com uma odd atrativa.

Vasco x Grêmio - Últimos 5 jogos Entre Os Times



28/07/2024 - Grêmio 1x0 Vasco (Brasileirão 2024)



14/04/2024 - Vasco 2x1 Grêmio (Brasileirão 2024)



03/12/2023 - Grêmio 1x0 Vasco (Brasileirão 2023)



06/08/2023 - Vasco 1x0 Grêmio (Brasileirão 2023)



11/09/2022 - Grêmio 2x1 Vasco (Brasileirão B 2022)



Últimas Notícias do Vasco

O Vasco tenta se reerguer após sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos. A última vitória foi sobre o São Paulo, em 12 de junho, por 3x1. Com 13 pontos, está em 16º na tabela e precisa pontuar para se manter fora da zona de rebaixamento.

A defesa tem sofrido bastante, com média de 1.5 gols sofridos por jogo, o que preocupa para a sequência da temporada.

Vasco - Últimos 5 jogos



❌ Ind. del Valle 4x0 Vasco



❌ Vasco 0x2 Botafogo



✅ São Paulo 1x3 Vasco



❌ Vasco 0x2 RB Bragantino



✅ Vasco 3x0 Melgar



Últimas Notícias do Grêmio

O Grêmio também vive oscilação no campeonato. Vem de derrota para o Cruzeiro por 4x1 e tem apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Soma 16 pontos e aparece no 12º lugar da tabela.

A defesa é o maior problema fora de casa: média de 2 gols sofridos por jogo, além de não vencer longe de casa há três partidas. Precisa reagir rápido para não se distanciar do pelotão intermediário.

Grêmio - Últimos 5 jogos



❌ Alianza Lima 2x0 Grêmio



❌ Cruzeiro 4x1 Grêmio



🟡 Grêmio 1x1 Corinthians



✅ Juventude 0x2 Grêmio



✅ Grêmio 1x0 Luqueño



Vasco x Grêmio: quem ganha? - Melhores odds

O Vasco tem 47% de chance de vencer este sábado. A odd de 2.10 na Superbet reflete o fator casa e a necessidade de pontuar. Já o Grêmio aparece com 26% de chance (odd de 3.80), enquanto o empate tem 32% (odd 3.14).

O histórico recente favorece o mandante, o que pesa na análise.



Vasco vence - Odd de @2.10 na Superbet



Empate - Odd de @3.14 na Esportes da Sorte



Grêmio vence - Odd de @3.80 na Bet365



Vasco x Grêmio: Palpite de Odds altas para o jogo

Mais de 2.5 gols + Ambas Marcam + Total de Cartões Mais de 4.5 Odd @4.20 - Na Superbet

Vasco x Grêmio: Estatísticas



Vasco tem média de 1.08 gol marcado e 1.38 sofrido



Grêmio tem média de 1.00 gol marcado e 1.46 sofrido



Jogos do Grêmio fora têm média de 3.17 gols 62% dos jogos do Vasco têm mais de 2.5 gols



Vasco marcou primeiro em apenas 2 de 7 jogos como mandante



Vasco x Grêmio - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Vasco x Grêmio na Globo e Premiere.

A partida está marcada para às 17h30, deste sábado, 19/07, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Tudo o que você precisa saber de Vasco x Grêmio:



⚽️ Confronto: Vasco x Grêmio - Brasileirão

: Vasco x Grêmio - Brasileirão

📅 Data: 19/07/2025

: 19/07/2025

⏰ Horário: 17h30 (horário de Brasília)

: 17h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

📺 Onde vai passar Vasco x Grêmio: Globo e Premiere



Vasco x Grêmio: Escalações

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tche e Hugo Moura; David, Nuno Moreira; Gabriel Sousa e Vegetti.

Provável escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Leonardo, Kannenman e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Arezo.

Lembrando que estas sãs as prováveis escalações. Os times divulgam oficialmente cerca de uma hora antes da bola rolar.

👉 Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.