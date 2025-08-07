Assine UOL
Vasco DA Gama
Copa Do Brasil - Brazil
Estádio São Januário
CSA
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 04:47

Vasco x CSA: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa do Brasil 2025 (07/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Vasco e CSA se enfrentam nesta quinta-feira, 07/08, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e a partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.


No jogo de ida, os dois times ficaram no 0 a 0, o que deixa tudo em aberto para o confronto decisivo. O Vasco tenta reencontrar o bom desempenho em casa para buscar a classificação, enquanto o CSA chega empolgado após vitória contra o Botafogo-PB, fora da Copa, mas relevante para o moral.


Confira abaixo nosso palpite de Vasco x CSA, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações para o duelo decisivo de hoje.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para mais prognósticos.


Vasco x CSA Palpite: 3 opções para você apostar



  • Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.84 na Betnacional

  • Palpite 2 - Resultado Correto: 1-0 Vasco - odd pagando 5.40 na Bet365

  • Palpite 3 - Ambos Marcam: Não - odd pagando 1.67 na Superbet


Para as apostas em Vasco x CSA, sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente de ambos os times e nas estatísticas da Copa do Brasil 2025.


Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.84


As estatísticas indicam uma tendência clara de jogo com poucos gols. O Vasco teve menos de 2,5 gols em 70% de seus jogos na competição. O CSA tem 50% das partidas abaixo desse número.


Além disso, os dois times têm defesas que vêm funcionando bem: o Vasco sofreu somente 0,4 gol por jogo, e o CSA, 0,4 também. Juntando isso com o placar zerado no jogo de ida, a expectativa é de mais um confronto equilibrado e truncado.


Palpite 2. Resultado Correto: Vasco 1-0 - odd pagando 5.40


O Vasco, apesar das oscilações, costuma apresentar bom volume de jogo em casa. Contra o CSA, que deve jogar de forma mais reativa, a tendência é de uma vitória magra para o time carioca.


Nos últimos cinco jogos em São Januário, o Vasco marcou a média de 1,1 em cada partida. Já o CSA sofreu 10 gols nas últimas 10 partidas. O histórico também pesa: o último confronto entre eles no Rio terminou 1-0 para o Vasco.


Palpite 3. Ambos Marcam: Não - odd pagando 1.67


Aposte em ambos marcam: não, considerando o desempenho recente dos dois ataques. O CSA não marcou gols em 30% dos jogos e o Vasco ficou zerado em 40%. Somado a isso, o jogo de ida reforça o padrão de placar seco.


Vasco x CSA: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Vasco x CSA ao vivo no SporTV e no Premiere. O jogo começa às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.


Tudo o que você precisa saber de Vasco x CSA:



  • ⚽️ Confronto: Vasco x CSA - Copa do Brasil

  • 📅 Data: 07/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere


Vasco x CSA: Prováveis Escalações


Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique; João Victor, Mauricio Lemos e Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Nuno Moreira; Rayan, David e Vegetti.


Provável escalação do CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, luciano Naninho; Guilherme Cachoeira, Brayann e Tiago Marques.


Essas escalações são apenas previsões com base nos últimos jogos. Mudanças podem ocorrer até momentos antes da bola rolar.


Vasco x CSA: Últimos 5 jogos entre os times



  • 30/07/2025 - CSA 0-0 Vasco (Copa do Brasil 2025)

  • 18/08/2022 - CSA 2-0 Vasco (Série B 2022)

  • 07/05/2022 - Vasco 1-0 CSA (Série B 2022)

  • 29/10/2021 - Vasco 1-3 CSA (Série B 2021)

  • 21/07/2021 - CSA 2-2 Vasco (Série B 2021)


Vasco x CSA: Quem Ganha? - Melhores Odds


O Vasco tem aproximadamente 69% de chance de vencer este jogo. O CSA corre por fora, com 15%, e o empate aparece com 24%.



  • Vasco vence - Odd de 1.45 na Betnacional

  • Empate - Odd de 4.20 na Betnacional

  • CSA vence - Odd de 6.60 na Betnacional


Vasco x CSA: Superpalpite com Odds Altas


💎 Vasco vence + Menos de 3.5 gols - odd 2.50 na Superbet


A expectativa é de que o Vasco imponha seu mando de campo, mas com um placar apertado. Considerando a força defensiva das equipes, esse combo oferece bom retorno com risco moderado.


👉 Entenda mais sobre o que são odds e como usá-las nos seus palpites.


Se for apostar, mantenha o controle emocional e tenha sempre o Jogo Responsável.

Vasco DA Gama x CSA: Palpite do Dia

Vasco DA Gama x CSA: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vasco DA Gama x CSA: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Copa Do Brasil
CSA
0 - 0
Vasco DA Gama
2022 Serie B
CSA
2 - 0
Vasco DA Gama
2022 Serie B
Vasco DA Gama
1 - 0
CSA
2021 Serie B
Vasco DA Gama
1 - 3
CSA
2021 Serie B
CSA
2 - 2
Vasco DA Gama

Palpites