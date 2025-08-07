- E
Vasco x CSA: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa do Brasil 2025 (07/08)
Vasco e CSA se enfrentam nesta quinta-feira, 07/08, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e a partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.
No jogo de ida, os dois times ficaram no 0 a 0, o que deixa tudo em aberto para o confronto decisivo. O Vasco tenta reencontrar o bom desempenho em casa para buscar a classificação, enquanto o CSA chega empolgado após vitória contra o Botafogo-PB, fora da Copa, mas relevante para o moral.
Confira abaixo nosso palpite de Vasco x CSA, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações para o duelo decisivo de hoje.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para mais prognósticos.
Vasco x CSA Palpite: 3 opções para você apostar
- Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.84 na Betnacional
- Palpite 2 - Resultado Correto: 1-0 Vasco - odd pagando 5.40 na Bet365
- Palpite 3 - Ambos Marcam: Não - odd pagando 1.67 na Superbet
Para as apostas em Vasco x CSA, sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente de ambos os times e nas estatísticas da Copa do Brasil 2025.
Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.84
As estatísticas indicam uma tendência clara de jogo com poucos gols. O Vasco teve menos de 2,5 gols em 70% de seus jogos na competição. O CSA tem 50% das partidas abaixo desse número.
Além disso, os dois times têm defesas que vêm funcionando bem: o Vasco sofreu somente 0,4 gol por jogo, e o CSA, 0,4 também. Juntando isso com o placar zerado no jogo de ida, a expectativa é de mais um confronto equilibrado e truncado.
Palpite 2. Resultado Correto: Vasco 1-0 - odd pagando 5.40
O Vasco, apesar das oscilações, costuma apresentar bom volume de jogo em casa. Contra o CSA, que deve jogar de forma mais reativa, a tendência é de uma vitória magra para o time carioca.
Nos últimos cinco jogos em São Januário, o Vasco marcou a média de 1,1 em cada partida. Já o CSA sofreu 10 gols nas últimas 10 partidas. O histórico também pesa: o último confronto entre eles no Rio terminou 1-0 para o Vasco.
Palpite 3. Ambos Marcam: Não - odd pagando 1.67
Aposte em ambos marcam: não, considerando o desempenho recente dos dois ataques. O CSA não marcou gols em 30% dos jogos e o Vasco ficou zerado em 40%. Somado a isso, o jogo de ida reforça o padrão de placar seco.
Vasco x CSA: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Vasco x CSA ao vivo no SporTV e no Premiere. O jogo começa às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.
Tudo o que você precisa saber de Vasco x CSA:
- ⚽️ Confronto: Vasco x CSA - Copa do Brasil
- 📅 Data: 07/08/2025
- ⏰ Horário: 20h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- 📺 Onde vai passar: SporTV e Premiere
Vasco x CSA: Prováveis Escalações
Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique; João Victor, Mauricio Lemos e Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Nuno Moreira; Rayan, David e Vegetti.
Provável escalação do CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, luciano Naninho; Guilherme Cachoeira, Brayann e Tiago Marques.
Essas escalações são apenas previsões com base nos últimos jogos. Mudanças podem ocorrer até momentos antes da bola rolar.
Vasco x CSA: Últimos 5 jogos entre os times
- 30/07/2025 - CSA 0-0 Vasco (Copa do Brasil 2025)
- 18/08/2022 - CSA 2-0 Vasco (Série B 2022)
- 07/05/2022 - Vasco 1-0 CSA (Série B 2022)
- 29/10/2021 - Vasco 1-3 CSA (Série B 2021)
- 21/07/2021 - CSA 2-2 Vasco (Série B 2021)
Vasco x CSA: Quem Ganha? - Melhores Odds
O Vasco tem aproximadamente 69% de chance de vencer este jogo. O CSA corre por fora, com 15%, e o empate aparece com 24%.
- Vasco vence - Odd de 1.45 na Betnacional
- Empate - Odd de 4.20 na Betnacional
- CSA vence - Odd de 6.60 na Betnacional
Vasco x CSA: Superpalpite com Odds Altas
💎 Vasco vence + Menos de 3.5 gols - odd 2.50 na Superbet
A expectativa é de que o Vasco imponha seu mando de campo, mas com um placar apertado. Considerando a força defensiva das equipes, esse combo oferece bom retorno com risco moderado.
👉 Entenda mais sobre o que são odds e como usá-las nos seus palpites.
Se for apostar, mantenha o controle emocional e tenha sempre o Jogo Responsável.
Vasco DA Gama x CSA: Palpite do Dia
Vasco DA Gama x CSA: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Vasco DA Gama x CSA: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogos do Dia
