Vasco da Gama x Ceará: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Vasco da Gama e Ceará se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio São Januário, e terá transmissão do SporTV e Premiere.

Confira palpite para Vasco e Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Vasco é o 15º colocado, enquanto o Ceará ocupa a 11ª posição. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do topo da tabela. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Vasco x Ceará



⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Betnacional



⚽ 1º tempo - Resultado - Empate - Odd de 2.03 na Esportes da Sorte



⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.65 na Stake



Total de Gols - Menos de 1.5

O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Ceará é marcado por placares baixos. As defesas das duas equipes têm se mostrado sólidas na competição, com o Ceará sofrendo em média 1.0 gol por jogo e o Vasco 1.5.

A necessidade de vitória para as duas equipes pode fazer com que o jogo seja mais cauteloso e estudado, o que torna provável que o placar não seja alto.

1º tempo - Resultado - Empate

As estatísticas de ambas as equipes são muito semelhantes, o que pode levar a um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo.

O Vasco, jogando em casa, terá o apoio da torcida, mas o Ceará, que precisa de um bom resultado para se manter na parte de cima da tabela, deve fazer uma partida mais cautelosa e segura. A aposta no empate no primeiro tempo é uma opção com boas chances de acontecer.

Ambos os times marcam - Não

O ataque do Ceará tem sido pouco eficiente, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo. O Vasco, por sua vez, tem um ataque razoável, mas a defesa do Ceará é sólida e deve conseguir segurar o adversário.

A aposta de que apenas uma das equipes marcará gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Vasco da Gama x Ceará - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 14/09/2025

🕡 Horário : 20h30 (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : São Januário, Rio de Janeiro

📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere



Palpite Alternativo Vasco x Ceará



🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.96 na Stake



🎯 Vasco da Gama - Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 3.56 na Esportes da Sorte



🎯 Para ficar à frente do placar a qualquer momento - Vasco - Não - Odd de 2.50 na Superbet



Palpite Odds Altas Vasco x Ceará



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 4.50 na Stake



🚀 Resultado exato - 0x0 - Odd de 6.58 na Esportes da Sorte



🚀 1º Gol - Nenhum - Odd de 8.18 na Betnacional



Quem vai ganhar Vasco x Ceará

Com base nas odds das casas de aposta, o Vasco é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.80 a 1.90.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Ceará é considerada a menos provável, com odds acima de 4.50.

Confira as melhores odds para quem vai ganhar Vasco x Ceará:



Vitória Vasco - Odd de 1.84 na Stake



Empate - 3.35 na Stake



Vitória Ceará - 4.50 na Stake



Histórico entre Vasco x Ceará

O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Ceará nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Vasco venceu duas vezes, o Ceará venceu duas e houve um empate.

Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



🟡 Botafogo x Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil



❌ Sport 2x3 Vasco



🟡 Vasco 1x1 Botafogo - Copa do Brasil



❌ Vasco 2x3 Corinthians



✅ Juventude 2x0 Vasco



