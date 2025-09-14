Assine UOL
Vasco DA Gama
Serie A - Brazil
Estádio São Januário
Ceara
Vasco da Gama x Ceará: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Vasco da Gama e Ceará se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio São Januário, e terá transmissão do SporTV e Premiere.


Confira palpite para Vasco e Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Vasco é o 15º colocado, enquanto o Ceará ocupa a 11ª posição. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do topo da tabela. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Vasco x Ceará



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Betnacional

  • ⚽ 1º tempo - Resultado - Empate - Odd de 2.03 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.65 na Stake


Total de Gols - Menos de 1.5


O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Ceará é marcado por placares baixos. As defesas das duas equipes têm se mostrado sólidas na competição, com o Ceará sofrendo em média 1.0 gol por jogo e o Vasco 1.5.


A necessidade de vitória para as duas equipes pode fazer com que o jogo seja mais cauteloso e estudado, o que torna provável que o placar não seja alto.


1º tempo - Resultado - Empate


As estatísticas de ambas as equipes são muito semelhantes, o que pode levar a um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo.


O Vasco, jogando em casa, terá o apoio da torcida, mas o Ceará, que precisa de um bom resultado para se manter na parte de cima da tabela, deve fazer uma partida mais cautelosa e segura. A aposta no empate no primeiro tempo é uma opção com boas chances de acontecer.


Ambos os times marcam - Não


O ataque do Ceará tem sido pouco eficiente, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo. O Vasco, por sua vez, tem um ataque razoável, mas a defesa do Ceará é sólida e deve conseguir segurar o adversário.


A aposta de que apenas uma das equipes marcará gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.


Ficha da Partida



  • Jogo: Vasco da Gama x Ceará - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere


Palpite Alternativo Vasco x Ceará



  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.96 na Stake

  • 🎯 Vasco da Gama - Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 3.56 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Para ficar à frente do placar a qualquer momento - Vasco - Não - Odd de 2.50 na Superbet


Palpite Odds Altas Vasco x Ceará



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 4.50 na Stake

  • 🚀 Resultado exato - 0x0 - Odd de 6.58 na Esportes da Sorte

  • 🚀 1º Gol - Nenhum - Odd de 8.18 na Betnacional


Quem vai ganhar Vasco x Ceará


Com base nas odds das casas de aposta, o Vasco é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.80 a 1.90.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Ceará é considerada a menos provável, com odds acima de 4.50.


Confira as melhores odds para quem vai ganhar Vasco x Ceará:



  • Vitória Vasco - Odd de 1.84 na Stake

  • Empate - 3.35 na Stake

  • Vitória Ceará - 4.50 na Stake


Histórico entre Vasco x Ceará


O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Ceará nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Vasco venceu duas vezes, o Ceará venceu duas e houve um empate.


Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



  • 🟡 Botafogo x Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil

  • ❌ Sport 2x3 Vasco

  • 🟡 Vasco 1x1 Botafogo - Copa do Brasil

  • ❌ Vasco 2x3 Corinthians

  • ✅ Juventude 2x0 Vasco


Últimos 5 jogos do Ceará



  • ❌ Ceará 0x1 Juventude

  • 🟡 Grêmio 0x0 Ceará

  • ❌ Bahia 1x0 Ceará

  • ✅ Ceará 1x0 RB Bragantino

  • ❌ Palmeiras 2x1 Ceará

Vasco DA Gama x Ceara: Palpite do Dia

Vasco DA Gama Vence
Superbet logo
1.95
Apostar agora

Vasco DA Gama x Ceara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vasco DA Gama x Ceara: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Ceara
2 - 1
Vasco DA Gama
2020 Serie A
Vasco DA Gama
1 - 4
Ceara
2020 Serie A
Ceara
0 - 3
Vasco DA Gama
2019 Serie A
Ceara
1 - 1
Vasco DA Gama
2019 Serie A
Vasco DA Gama
1 - 0
Ceara

