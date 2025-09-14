- V
Vasco da Gama x Ceará: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)
Vasco da Gama e Ceará se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio São Januário, e terá transmissão do SporTV e Premiere.
Confira palpite para Vasco e Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Vasco é o 15º colocado, enquanto o Ceará ocupa a 11ª posição. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do topo da tabela. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Palpite para Vasco x Ceará
- ⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Betnacional
- ⚽ 1º tempo - Resultado - Empate - Odd de 2.03 na Esportes da Sorte
- ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.65 na Stake
Total de Gols - Menos de 1.5
O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Ceará é marcado por placares baixos. As defesas das duas equipes têm se mostrado sólidas na competição, com o Ceará sofrendo em média 1.0 gol por jogo e o Vasco 1.5.
A necessidade de vitória para as duas equipes pode fazer com que o jogo seja mais cauteloso e estudado, o que torna provável que o placar não seja alto.
1º tempo - Resultado - Empate
As estatísticas de ambas as equipes são muito semelhantes, o que pode levar a um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo.
O Vasco, jogando em casa, terá o apoio da torcida, mas o Ceará, que precisa de um bom resultado para se manter na parte de cima da tabela, deve fazer uma partida mais cautelosa e segura. A aposta no empate no primeiro tempo é uma opção com boas chances de acontecer.
Ambos os times marcam - Não
O ataque do Ceará tem sido pouco eficiente, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo. O Vasco, por sua vez, tem um ataque razoável, mas a defesa do Ceará é sólida e deve conseguir segurar o adversário.
A aposta de que apenas uma das equipes marcará gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Vasco da Gama x Ceará - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 14/09/2025
- 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro
- 📺 Onde Assistir: SporTV e Premiere
Palpite Alternativo Vasco x Ceará
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.96 na Stake
- 🎯 Vasco da Gama - Total de Gols - Menos de 0.5 - Odd de 3.56 na Esportes da Sorte
- 🎯 Para ficar à frente do placar a qualquer momento - Vasco - Não - Odd de 2.50 na Superbet
Palpite Odds Altas Vasco x Ceará
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 4.50 na Stake
- 🚀 Resultado exato - 0x0 - Odd de 6.58 na Esportes da Sorte
- 🚀 1º Gol - Nenhum - Odd de 8.18 na Betnacional
Quem vai ganhar Vasco x Ceará
Com base nas odds das casas de aposta, o Vasco é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.80 a 1.90.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Ceará é considerada a menos provável, com odds acima de 4.50.
Confira as melhores odds para quem vai ganhar Vasco x Ceará:
- Vitória Vasco - Odd de 1.84 na Stake
- Empate - 3.35 na Stake
- Vitória Ceará - 4.50 na Stake
Histórico entre Vasco x Ceará
O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Ceará nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Vasco venceu duas vezes, o Ceará venceu duas e houve um empate.
Últimos 5 jogos do Vasco da Gama
- 🟡 Botafogo x Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil
- ❌ Sport 2x3 Vasco
- 🟡 Vasco 1x1 Botafogo - Copa do Brasil
- ❌ Vasco 2x3 Corinthians
- ✅ Juventude 2x0 Vasco
Últimos 5 jogos do Ceará
- ❌ Ceará 0x1 Juventude
- 🟡 Grêmio 0x0 Ceará
- ❌ Bahia 1x0 Ceará
- ✅ Ceará 1x0 RB Bragantino
- ❌ Palmeiras 2x1 Ceará
Vasco DA Gama x Ceara: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Vasco DA Gama x Ceara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Vasco DA Gama x Ceara: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
As apostas esportivas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas com responsabilidade. Lembre-se de que apostar envolve riscos e não deve comprometer o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou da sua casa. Aposte com moderação e se divirta!
