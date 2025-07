Vasco da Gama x Botafogo: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Série A - 12/07

Vasco da Gama x Botafogo: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no sábado, 12/07, às 18h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada da Série A.

Veja também as escalações oficiais e onde assistir ao vivo.

Vasco da Gama x Botafogo: Palpite - Brasileirão Série A



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols

Nos 27 confrontos registrados, somente 10 terminaram com +2,5 gols (37%), refletindo duelos equilibrados entre as defesas do clássico.

Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Gols dos dois lados apareceram em 41% dos 27 jogos, com uma frequência moderada, mas relevante em jogos de espírito ofensivo como este.

Palpite 3 – Dupla chance: Botafogo ou empate (X2)

Vasco venceu 9 dos 27 jogos diretos, com 50% de aproveitamento em casa (17 vitórias em 34 jogos). Já o Botafogo venceu 12 e empatou 6. Porém, jogandeo em campo neutro, a qualidade do elenco do Botafogo pode superar o Vasco, que vem de longa inatividade em competições.

Vasco da Gama x Botafogo: Onde Assistir

O jogo Vasco da Gama x Botafogo será transmitido pela Premiere (pay‑per‑view) e Sportv (TV fechada), no sábado, 12/07, às 18h30 (horário de Brasília).

Ficha do Jogo: