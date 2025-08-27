Assine UOL
Vasco DA Gama
Copa Do Brasil - Brazil
Estádio São Januário
Botafogo
Vasco x Botafogo: Palpite, Odds +6, +12 e Onde Assistir Copa do Brasil (27/08)

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para Vasco e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 27 de agosto, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, e terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Globoplay.


O confronto, que é um clássico do Rio de Janeiro, promete ser muito disputado, com as duas equipes buscando uma boa vantagem para o jogo de volta. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Vasco x Botafogo



  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 1.93 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.98 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.48 na Stake


Ambas equipes marcam - Sim


As estatísticas da Copa do Brasil mostram que ambas as equipes têm um ataque potente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo para cada lado. A defesa do Vasco tem sofrido mais gols (0.5 por jogo) do que a do Botafogo (0.3). O histórico recente de confrontos diretos também é de jogos com gols para os dois lados. Em um jogo de mata-mata, a tendência é que ambas as equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.


1º Gol - Fora


O Botafogo tem um desempenho ofensivo superior ao do Vasco em termos de chutes no gol (6.0 contra 5.8) e escanteios (6.5 contra 4.7). Isso indica um time que cria mais oportunidades. A defesa do Vasco, embora sólida, é um pouco mais vulnerável que a do Botafogo. Em um confronto de estilos, é provável que o Botafogo consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.


Total de Gols - Mais de 2.5


O ataque de ambas as equipes é muito eficiente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. Em um confronto de mata-mata, o placar precisa ser definido, o que leva as equipes a buscarem o ataque. O histórico de confrontos diretos entre as equipes também mostra jogos com placares altos. A combinação da qualidade ofensiva dos dois times e a importância da partida torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Vasco x Botafogo - Quartas de Final da Copa do Brasil

  • 📅 Data: 27/08/2025

  • 🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Vasco x Botafogo



  • 🎯 Total de Cartões - Menos de 4.5 - Odd de 2.20 na Novibet

  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.32 na Superbet

  • 🎯 Total de Chutes a Gol - Mais de 10.5 - Odd de 2.48 na Stake


Palpite Odds Altas Vasco x Botafogo



  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.50 na Novibet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 12.00 na Stake

  • 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 14.31 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar Vasco x Botafogo


Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.65. O empate e a vitória do Vasco da Gama estão logo atrás, com odds que podem variar de acordo com a casa de apostas, a partir de 2.90.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vasco x Botafogo:



  • Vitória Vasco - Odd de 3.20 na Superbet

  • Empate - 2.77 na Superbet

  • Vitória Botafogo - 2.65 na Superbet


Histórico entre Vasco x Botafogo


O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Botafogo nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o Vasco venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.


Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



  • ❌ Vasco 2x3 Corinthians

  • ❌ Juventude 2x0 Vasco

  • ✅ Santos 0x6 Vasco

  • 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG

  • ✅ Vasco 3x1 CSA


Últimos 5 jogos do Botafogo



  • ✅ Juventude 1x3 Botafogo

  • ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo

  • ❌ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Botafogo 1x0 LDU Quito

  • ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo

Vasco DA Gama x Botafogo: Palpite do Dia

Empate

Empate
Superbet logo
2.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Vasco DA Gama x Botafogo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vasco DA Gama x Botafogo: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Botafogo
0 - 0
Vasco DA Gama
2025 Copa Do Brasil
Botafogo
0 - 0
Vasco DA Gama
2025 Serie A
Vasco DA Gama
0 - 2
Botafogo
2025 Carioca - 1
Vasco DA Gama
1 - 0
Botafogo
2024 Serie A
Botafogo
3 - 0
Vasco DA Gama

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Vasco DA Gama
Empate
Botafogo

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

