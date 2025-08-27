Vasco x Botafogo: Palpite, Odds +6, +12 e Onde Assistir Copa do Brasil (27/08)

Confira palpite para Vasco e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 27 de agosto, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio de São Januário, e terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Globoplay.

O confronto, que é um clássico do Rio de Janeiro, promete ser muito disputado, com as duas equipes buscando uma boa vantagem para o jogo de volta. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Vasco x Botafogo



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 1.93 na Novibet



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.98 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.48 na Stake



Ambas equipes marcam - Sim

As estatísticas da Copa do Brasil mostram que ambas as equipes têm um ataque potente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo para cada lado. A defesa do Vasco tem sofrido mais gols (0.5 por jogo) do que a do Botafogo (0.3). O histórico recente de confrontos diretos também é de jogos com gols para os dois lados. Em um jogo de mata-mata, a tendência é que ambas as equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.

1º Gol - Fora

O Botafogo tem um desempenho ofensivo superior ao do Vasco em termos de chutes no gol (6.0 contra 5.8) e escanteios (6.5 contra 4.7). Isso indica um time que cria mais oportunidades. A defesa do Vasco, embora sólida, é um pouco mais vulnerável que a do Botafogo. Em um confronto de estilos, é provável que o Botafogo consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.

Total de Gols - Mais de 2.5

O ataque de ambas as equipes é muito eficiente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. Em um confronto de mata-mata, o placar precisa ser definido, o que leva as equipes a buscarem o ataque. O histórico de confrontos diretos entre as equipes também mostra jogos com placares altos. A combinação da qualidade ofensiva dos dois times e a importância da partida torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Vasco x Botafogo - Quartas de Final da Copa do Brasil



📅 Data: 27/08/2025



🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: São Januário, Rio de Janeiro



📺 Onde Assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Vasco x Botafogo



🎯 Total de Cartões - Menos de 4.5 - Odd de 2.20 na Novibet



🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.32 na Superbet



🎯 Total de Chutes a Gol - Mais de 10.5 - Odd de 2.48 na Stake



Palpite Odds Altas Vasco x Botafogo



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.50 na Novibet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Botafogo/Empate - Odd de 12.00 na Stake



🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 14.31 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Vasco x Botafogo

Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.65. O empate e a vitória do Vasco da Gama estão logo atrás, com odds que podem variar de acordo com a casa de apostas, a partir de 2.90.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Vasco x Botafogo:



Vitória Vasco - Odd de 3.20 na Superbet



Empate - 2.77 na Superbet



Vitória Botafogo - 2.65 na Superbet



Histórico entre Vasco x Botafogo

O histórico de confrontos diretos entre Vasco e Botafogo nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o Vasco venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.

Últimos 5 jogos do Vasco da Gama



❌ Vasco 2x3 Corinthians



❌ Juventude 2x0 Vasco



✅ Santos 0x6 Vasco



🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG



✅ Vasco 3x1 CSA



Últimos 5 jogos do Botafogo