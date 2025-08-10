Assine UOL
Vasco DA Gama
Serie A - Brazil
Estádio São Januário
Atletico-MG
Vasco da Gama x Atlético-MG: Palpite, Odds Altas +7 e +16 e Onde Assistir - Série A

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Vasco da Gama x Atlético-MG com odds altas +7 e +16 e palpite placar exato.


O duelo acontece no domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h00, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pelo Brasileirão Série A 2025 e terá transmissão ao vivo pelo Globo Play.


O Vasco da Gama vive momento complicado na competição, ocupando a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e precisa reagir para sair da degola. Já o Atlético-MG, na 10ª posição, busca retomar a regularidade para brigar por uma vaga nas competições continentais. Este jogo promete muita emoção, com equipes que apresentam estilos distintos e objetivos claros.


Neste artigo, você encontrará uma análise detalhada com os melhores palpites, incluindo apostas de risco baixo, médio e alto, odds altas, e informações de onde assistir ao jogo. Também trazemos a análise das equipes e estatísticas relevantes para embasar os prognósticos.


Vasco da Gama x Atlético-MG Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Chance - Atlético-MG ou Empate - odd 1.52

  • 🎯 Palpite: Menos de 2.5 Gols - odd 1.52

  • 🎯 Palpite: Atlético-MG marca mais de 0.5 gol - odd 1.46


O Vasco da Gama tem sofrido para manter o equilíbrio, com 9 derrotas em 15 jogos no Brasileirão e média baixa de gols marcados, justificando a aposta em menos de 2.5 gols. Já o Atlético-MG, apesar da irregularidade, tem conseguido marcar na maioria das partidas fora de casa e pode ao menos garantir um empate ou vitória sem correr muitos riscos. Por isso, esses palpites formam nosso palpite do dia, equilibrando segurança e potencial retorno.


🚀 Vasco da Gama x Atlético-MG Palpite com odds altas



  • 🔥 Palpite: Atlético-MG vence por 2 ou mais gols - odd 4.02

  • 🔥 Palpite: Vasco da Gama para vencer uma das metades - odd 1.79

  • 🔥 Palpite: Resultado exato 1-1 - odd 7.04

  • 🔥 Palpite: Resultado exato 4-0 Vasco da Gama — odd 16.51


Com as estatísticas mostrando o Atlético-MG buscando reação e a necessidade do Vasco de pontuar para sair do rebaixamento, o placar exato 1-1 é uma aposta interessante. Também é possível considerar um placar mais folgado para o Atlético-MG, que costuma marcar fora e pode aproveitar as fragilidades defensivas do adversário.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Vasco da Gama x Atlético-MG



  • 🔥 Atlético-MG vence por 3+ gols - odd 11.17

  • 🔥 Vasco da Gama vence sem sofrer gol - odd 3.60

  • ⚽ Vegetti Pfaffen, Pablo Ezequiel marcam - odd 4.05

  • ⚽ Hulk marca - odd 4.97


Apesar de arriscados, esses palpites são suportados pela análise do momento das equipes. O Atlético-MG tem potencial ofensivo para ampliar a vantagem, enquanto o Vasco, jogando em casa, pode surpreender com uma defesa sólida e conquistar uma vitória limpa.


💰 Palpites de Odds Baixas Vasco da Gama x Atlético-MG



  • 🔵 Ambos marcam - odd 2.00

  • 🟢 Empate - odd 3.05

  • 🟡 Menos de 1.5 gols no 1º tempo - odd 1.28


Esses palpites de odds mais baixas são os mais seguros e refletem o equilíbrio esperado no início do jogo, com os times se estudando, e a possibilidade de ambos os lados marcarem ao longo da partida.


Informações do Jogo: Vasco da Gama x Atlético-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Vasco da Gama x Atlético-MG - Brasileirão Série A

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

  • 📺 Transmissão: Globo Play


Acompanhe as melhores apostas e palpites de futebol para hoje no Brasileirão Série A. Se quiser mais dicas de prognósticos, visite nosso site e confira os melhores palpites de futebol para hoje aqui.


📺 Onde Assistir Vasco da Gama x Atlético-MG


A partida terá transmissão ao vivo pelo Globo Play. Além disso, é possível acompanhar o jogo por meio das plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, que oferecem streaming para usuários cadastrados.


Como Vasco da Gama e Atlético-MG Chegam Para o Confronto


O Vasco da Gama enfrenta uma fase complicada no Brasileirão 2025. Com 15 pontos, o time está na 17ª posição, na zona de rebaixamento, tendo perdido 9 das últimas 15 partidas. O clube busca recuperação urgente para fugir da degola. A equipe também tem dificuldades ofensivas, marcando menos de 1.5 gols em boa parte dos jogos, e conta com o fator casa para tentar reverter a situação. Suspensões e possíveis lesões ainda pesam, mas o time está focado na luta para se manter na Série A.


Por outro lado, o Atlético-MG ocupa o 10º lugar, com 23 pontos, após uma sequência irregular. O Galo tenta reencontrar seu melhor futebol para continuar na briga por vaga nas competições continentais. Com um ataque consistente, especialmente em jogos fora de casa, o time marcou mais de 0.5 gols em 8 das últimas 10 partidas longe de seus domínios. Apesar de ter sofrido gols cedo em alguns jogos, a equipe mantém equilíbrio tático e aposta na força ofensiva para buscar resultados positivos no São Januário.

Vasco DA Gama x Atletico-MG: Palpite do Dia

Vasco DA Gama Vence
2.62
Apostar agora

Vasco DA Gama x Atletico-MG: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Vasco DA Gama x Atletico-MG: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Atletico-MG
0 - 0
Vasco DA Gama
2024 Serie A
Vasco DA Gama
2 - 0
Atletico-MG
2024 Copa Do Brasil
Vasco DA Gama
1 - 1
Atletico-MG
2024 Copa Do Brasil
Atletico-MG
2 - 1
Vasco DA Gama
2024 Serie A
Atletico-MG
2 - 0
Vasco DA Gama

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Vasco DA Gama
Empate
Atletico-MG

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que as apostas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento e diversão. Evite exceder seus limites financeiros e pratique o Jogo Responsável. Aposte com consciência e controle. Para mais informações, acesse Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites