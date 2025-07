Vardar x Lausanne: Palpite, Onde Assistir - UEFA Conference League (24/07)

Vardar e Lausanne se enfrentam nesta quarta-feira, 24/07, às 15:30 (horário de Brasília), na Todor Proeski National Arena, em Skopje. O confronto é válido pela segunda rodada dos playoffs da UEFA Conference League 2025/26, representando o jogo de ida da eliminatória.

O Vardar busca aproveitar o fator casa após eliminar o La Fiorita na rodada anterior. A equipe da Macedônia do Norte tem boa tradição em competições europeias e quer dar o primeiro passo rumo à classificação em seus domínios.

O Lausanne chega como favorito técnico após boa campanha no futebol suíço. A equipe suíça tem qualidade superior, mas precisa superar as dificuldades como visitante para levar vantagem para o jogo de volta.

Confira nosso palpite de Vardar x Lausanne e onde assistir ao confronto de hoje.

Vardar x Lausanne Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.75 na Superbet

Palpite 2 - Ambas marcam no 2º Tempo - odd pagando 2.10 na Bet365

Palpite 3 - Empate no Resultado Final - odd pagando 3.20 na Esportes da Sorte



O Vardar demonstra força ofensiva em casa, enquanto o Lausanne tem dificuldades para converter boas atuações como visitante em vitórias, criando cenário equilibrado para o confronto.

O Vardar registra impressionantes 70% dos jogos com mais de 2.5 gols nos últimos dez confrontos, com média de 2.9 gols por partida. A equipe macedônia tem padrão ofensivo consistente, especialmente jogando em casa.

O Lausanne também contribui para jogos movimentados, com 50% dos confrontos terminando com mais de 2.5 gols. A combinação do poder ofensivo de ambas as equipes favorece um placar elástico neste duelo eliminatório.

As estatísticas mostram que 75% dos gols tanto do Vardar quanto do Lausanne são marcados no segundo tempo (46-90min). Ambas as equipes têm padrão de intensificar a pressão após o intervalo.

O Vardar marca 75% dos gols entre 46-75 minutos, enquanto o Lausanne distribui bem seus gols no segundo tempo. A tendência é que ambos busquem o resultado na segunda etapa, criando oportunidades mútuas de gol.

O Vardar tem sequência de um empate e demonstra dificuldade para fechar jogos mesmo abrindo o marcador (100% abre em casa, mas só 50% converte em vitória). A equipe macedônia costuma sofrer reviravoltas.

O Lausanne tem sequência de dois empates consecutivos e não vence fora de casa há cinco jogos. Mesmo sendo tecnicamente superior, a equipe suíça encontra dificuldades para conquistar resultados como visitante em jogos decisivos.

Vardar x Lausanne - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Os times nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais. Este será o primeiro confronto direto entre Vardar e Lausanne na história.

Vardar x Lausanne - Onde Assistir Ao vivo

O jogo entre Vardar x Lausanne não terá transmissão confirmada para o Brasil. A partida acontece às 15:30 desta quarta-feira, 24/07, na Todor Proeski National Arena, em Skopje.

Tudo o que você precisa saber de Vardar x Lausanne:



⚽️ Confronto: Vardar x Lausanne - UEFA Conference League

📅 Data: 24/07/2025

⏰ Horário: 15:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Todor Proeski National Arena, Skopje

📺 Onde vai passar Vardar x Lausanne: Sem transmissão confirmada



Vardar x Lausanne: quem ganha? - Melhores odds

O Lausanne tem 45% de probabilidade de vencer este confronto eliminatório da UEFA Conference League. Embora seja tecnicamente superior, as dificuldades como visitante equilibram as chances com o Vardar.



Vardar ganha - Odd de 2.80 na Superbet



Empate - Odd de 3.20 na Superbet



Lausanne ganha - Odd de 2.20 na Superbet



As melhores odds refletem o equilíbrio do confronto, com leve favoritismo para o Lausanne baseado na qualidade técnica superior da equipe suíça.

Lembre-se que apostas esportivas envolvem riscos. Pratique sempre o jogo responsável e aposte apenas o que pode perder.