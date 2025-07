Vardar x La Fiorita: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência (10/07)

Vardar x La Fiorita: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Tose Proeski, em Skopje, na quinta-feira, 10/07, às 15:30 (horário de Brasília), pela primeira fase de qualificação da Liga Conferência.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Vardar x La Fiorita: Palpite Pela Liga Conferência



Palpite 1 – Vardar vence (Resultado Final)

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols (Total de Gols)

Palpite 3 – La Fiorita não marca (Equipe a Marcar)



O palpite de Vardar x La Fiorita favorece claramente os macedônios com base no histórico ofensivo das temporadas anteriores. O Vardar apresenta média de 0.9 gols marcados por jogo contra apenas 0.5 do La Fiorita nos últimos dez confrontos analisados.

A diferença defensiva também é considerável: enquanto o La Fiorita sofreu impressionantes 2.6 gols por partida na temporada passada, o Vardar manteve média de 1.5 gols sofridos. Jogando em casa, os macedônios têm vantagem adicional para iniciar a nova temporada com vitória.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols (Total de Gols)

As estatísticas da temporada 2024/25 mostram que 50% dos jogos de ambas as equipes terminaram com menos de 2.5 gols. O La Fiorita registra números defensivos preocupantes, mas seu setor ofensivo é limitadíssimo, com apenas 0.5 gols por partida na média.

O Vardar, mesmo jogando em casa, apresenta dificuldades para ser prolífico ofensivamente. Com média de 0.9 gols marcados por jogo na temporada anterior, a tendência é de um confronto com poucos gols, especialmente considerando a pressão de uma eliminatória.

Palpite 3 – La Fiorita não marca (Equipe a Marcar)

O histórico ofensivo do La Fiorita na temporada passada é extremamente preocupante para este duelo. A equipe de San Marino ficou sem marcar em 50% dos seus jogos, registrando apenas 0.5 gols por partida na média geral.

Enfrentando o Vardar fora de casa, as dificuldades ofensivas devem se intensificar ainda mais. Os números mostram que o La Fiorita abre o marcador em apenas 33% dos jogos, percentual que tende a diminuir significativamente jogando como visitante na Macedônia do Norte.

Como chegam Vardar x La Fiorita

A temporada 2025/26 começa oficialmente para Vardar e La Fiorita nesta eliminatória da Liga Conferência. A disputa em dois jogos definirá qual equipe segue na busca por uma vaga na fase de grupos da competição continental.

O confronto coloca frente a frente times de contextos distintos no futebol europeu. Enquanto o Vardar representa uma liga com tradição continental e busca consolidar presença regular em torneios UEFA, o La Fiorita encara o desafio de superar as próprias limitações estruturais para competir no cenário internacional.

Vardar Skopje

O clube macedônio encerrou a temporada 2024/25 com resultados mistos em amistosos de preparação. Com média de 0.9 gols marcados por partida na temporada anterior, o setor ofensivo precisa melhorar para aspirações continentais maiores.

O Vardar manteve média defensiva de 1.5 gols sofridos por jogo, números que demonstram certa consistência. Jogando em casa no Estádio Tose Proeski, busca usar o fator campo para iniciar a nova temporada européia com vantagem sobre os visitantes.

La Fiorita

A equipe de San Marino enfrenta enormes desafios técnicos e estruturais para competir em nível europeu. Com média de apenas 0.5 gols marcados por partida na temporada 2024/25, o setor ofensivo é a principal limitação para sonhar com classificação.

O La Fiorita sofreu 2.6 gols por jogo na média da temporada passada, números que expõem fragilidades defensivas significativas. Mesmo com a experiência de participações anteriores na Liga Conferência, a equipe precisará superar suas próprias limitações para incomodar os macedônios.

Vardar Skopje x La Fiorita – Onde Assistir

Vardar x La Fiorita não terá transmissão confirmada na televisão brasileira. No entanto, casas de apostas de renome como Superbet podem oferecer streaming ao vivo para clientes cadastrados durante a partida.

Ficha do Jogo: