Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City: Palpite, Onde Assistir - 26/07

Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City se enfrentam neste sábado, dia 26 de julho, às 23h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer. Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City - Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 23h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio BC Place



Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City Palpite - Major League Soccer



Palpite 1: Total de Gols - Menos de 3.5 - Odd de 1.59 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Intervalo/Final - 1/1 - Odd de 2.38 na Novibet

Palpite 3: Total de Gols do Vancouver no 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 3.20 na Superbet



Palpite 1: Total de Gols - Menos de 3.5

Apesar de dois times ofensivos em teoria, os jogos recentes do Vancouver e do Kansas City têm apresentado um padrão mais econômico em gols. Cinco dos últimos seis confrontos dos Whitecaps terminaram com, no máximo, três gols, incluindo partidas contra equipes do topo da tabela. Do lado do Kansas, a estatística é semelhante: apenas um dos últimos cinco jogos ultrapassou essa linha.

Com as duas equipes em momentos irregulares e brigando por consistência, a tendência é de um duelo mais estratégico, com poucos espaços e ritmo controlado. Assim, o mercado de menos de 3.5 gols surge como opção mais segura neste cenário.

Palpite 2: Intervalo/Final - 1/1

Jogando em casa, o Vancouver Whitecaps costuma começar pressionando e definir boa parte de suas vitórias ainda no primeiro tempo. Nos últimos cinco jogos como mandante, venceu o 1º tempo em três deles, sempre com postura ofensiva e transições rápidas pelos lados.

Já o Kansas City tem dificuldades fora de casa, principalmente na etapa inicial, onde sofreu gols nos primeiros 30 minutos em quatro das últimas seis partidas como visitante. Com isso, a tendência é de domínio do Vancouver desde o começo e manutenção da vantagem até o apito final.

Palpite 3: Total de Gols do Vancouver no 1º Tempo - Mais de 1.5

Essa é uma aposta mais ousada, mas com boa justificativa estatística. O Vancouver marcou dois ou mais gols no 1º tempo em três dos seus últimos quatro jogos em casa, sempre aproveitando o apoio da torcida e as fragilidades defensivas adversárias.

O Kansas City, por outro lado, tem entrado em campo com postura reativa e sofreu quatro gols nos primeiros tempos das últimas três partidas fora de casa. Se o Vancouver repetir o padrão de pressionar cedo, há boas chances de confirmar essa linha alta ainda antes do intervalo.

Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

