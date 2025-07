Valur x Kauno Žalgiris: Palpite, Odds e Onde Assistir - Liga Conferência

Valur e Kauno Žalgiris se enfrentam nesta quinta-feira, 31 de julho, no Vodafonevöllurinn (Valsvöllur), em Reykjavík, em partida válida pelo jogo de volta da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília) com transmissão da CazéTV, no YouTube.

No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1, deixando tudo em aberto para este confronto. Ambos precisam vencer para garantir a vaga na próxima fase, já que não há saldo qualificado.

A seguir, você confere nosso palpite para Valur x Kauno Žalgiris, as melhores dicas de aposta, onde assistir ao jogo e o momento das equipes.

Palpites de Valur x Kauno Žalgiris: Nossas 3 Melhores Dicas

A média de gols combinada das duas equipes na competição ultrapassa os 2,5 por jogo, com destaque para o Valur, que tem média de 2 gols marcados por partida. O equilíbrio no jogo de ida e os estilos ofensivos sugerem uma partida novamente movimentada.



🎯 Ambas Marcam - odd 1.80



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.85



🎯 Empate Anula Aposta (Valur) - odd 1.65



Palpites Alternativos Valur x Kauno Žalgiris

Agora vamos explorar mercados menos óbvios, mas com excelente potencial de retorno. O Valur costuma abrir o placar e manter a vantagem, enquanto o Kauno Žalgiris mostra força fora de casa em escanteios e finalizações.



🎯 Valur marca primeiro - odd 1.90



🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 2.20



🎯 Total de cartões: mais de 3.5 - odd 2.10



💰 Palpites de Odds Baixas Valur x Kauno Žalgiris



🔵 Dupla chance (Valur ou empate) - odd 1.44



🟢 Mais de 1.5 gols no total - odd 1.32



🟡 Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.38



⚖️ Palpites de Odds Médias Valur x Kauno Žalgiris



🔵 Ambas Marcam - odd 1.80



🟢 Mais de 2.5 gols - odd 1.85



🟡 Empate Anula Aposta (Valur) - odd 1.65



🚀 Palpites de Odds Altas Valur x Kauno Žalgiris



🔵 Valur vence por 2x1 - odd 6.50



🟢 Intervalo/Final: Valur/Valur - odd 5.20



🟡 Mais de 11 escanteios - odd 5.10



Informações do Jogo: Valur x Kauno Žalgiris - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Valur x Kauno Žalgiris - Liga Conferência

Valur x Kauno Žalgiris - Liga Conferência

📅 Data: 31/07/2025

31/07/2025

⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Vodafonevöllurinn (Valsvöllur), Reykjavík

Vodafonevöllurinn (Valsvöllur), Reykjavík

📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)



Como Valur e Kauno Žalgiris Chegam Para o Confronto

O Valur chega empolgado com a invencibilidade recente: são nove vitórias nos últimos dez jogos. O time marcou pelo menos dois gols em todas essas partidas, mostrando uma consistência ofensiva impressionante. Jogando em casa, vem de vitória por 3-1 sobre o FH, e marcou três ou mais gols em quatro dos últimos cinco confrontos.

Já o Kauno Žalgiris também vive um bom momento. Apesar do empate contra o Valur no jogo de ida, venceu seis dos últimos dez jogos e só perdeu uma vez nesse período. O ataque vem funcionando, com média de 1,67 gols por jogo. No entanto, fora de casa, o desempenho cai um pouco, especialmente em jogos decisivos.

Evite exageros e mantenha o equilíbrio: lembre-se que apostas devem ser feitas com responsabilidade. Conheça mais sobre o Jogo Responsável.