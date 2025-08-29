- V
Valladolid x Córdoba: Palpite com Odd +7, Segunda Divisão de Espanha (30/08)
Valladolid e Córdoba se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela Segunda Divisão da Espanha. O jogo começa às 14h, no Estádio Municipal José Zorrilla, em Valladolid.
Este confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando somar pontos importantes na liga. O Valladolid joga em casa, buscando impor seu ritmo, enquanto o Córdoba quer surpreender como visitante.
Confira nossos palpites de Valladolid x Córdoba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje]() em nossa seção especializada.
Palpites de Valladolid x Córdoba: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Valladolid x Córdoba, analisamos o momento atual de ambas as equipes na temporada 2025. O Valladolid tem mostrado força em seus domínios, enquanto o Córdoba busca consistência fora de casa.
Os últimos resultados indicam que o Valladolid vem de uma sequência mista, com vitórias e derrotas recentes. Já o Córdoba tem tido dificuldades em manter uma sequência positiva, o que torna este jogo uma oportunidade para ambas as equipes reagirem.
- 🎯 Vitória do Valladolid - odd 1.90
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.20
Palpites Alternativos Valladolid x Córdoba
Para apostadores que buscam mercados com diferentes dinâmicas, separamos opções alternativas. O histórico do confronto sugere jogos com oportunidades de gols e placares variados.
Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem observa detalhes como o desempenho individual dos jogadores ou a tendência de cartões.
- 🎯 Resultado Correto: 2-1 para o Valladolid - odd 7.50
- 🎯 Intervalo com Mais Gols - odd 3.10
- 🎯 Marcador a Qualquer Momento: Cyle Larin - odd 2.75
Super Palpites Valladolid x Córdoba
- 🚀 Vitória do Valladolid e Ambos Marcam Sim - odd 3.75
💰 Palpites de Odds Baixas Valladolid x Córdoba
- 🔵 Valladolid para vencer - odd 1.90
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45
- 🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.30
⚖️ Palpites de Odds Médias Valladolid x Córdoba
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🟢 Handicap Asiático: Valladolid -0.5 - odd 1.95
- 🟡 Total de Gols: 2-3 - odd 1.90
🚀 Palpites de Odds Altas Valladolid x Córdoba
- 🔵 Resultado Correto: 2-1 para o Valladolid - odd 7.50
- 🟢 Intervalo com Mais Gols - odd 3.10
- 🟡 Marcador a Qualquer Momento: Cyle Larin - odd 2.75
Valladolid x Córdoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Valladolid x Córdoba - Segunda Divisão 2025/2026
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid
- 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada em canais abertos ou fechados.
Como Valladolid e Córdoba Chegam Para o Confronto
O Valladolid busca iniciar a temporada 2025/2026 com uma vitória em casa para dar confiança à torcida e à equipe. A equipe quer se impor no José Zorrilla.
O Córdoba, por outro lado, tem a oportunidade de somar pontos fora de casa contra um adversário direto. A equipe precisa mostrar resiliência e buscar um bom resultado.
Últimos Jogos do Valladolid
O Valladolid vem de uma sequência recente de resultados mistos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
A equipe demonstrou capacidade ofensiva, mas precisa aprimorar a consistência defensiva para garantir melhores resultados na Segunda Divisão.
- ✅ Valladolid 2x1 Alavés - Amistoso
- ✅ Cádiz vs Valladolid 0x1 - Amistoso
- 🟡 Valladolid 0x0 Levante - Amistoso
- ❌ Burgos 2x1 Valladolid - Amistoso
- ❌ Valladolid 1x3 Real Madrid Castilla - Amistoso
Últimos Jogos do Córdoba
O Córdoba teve um desempenho recente com dificuldades, registrando quatro derrotas e um empate nos últimos cinco confrontos.
A equipe precisa reverter essa maré negativa e encontrar um padrão de jogo que lhe permita somar pontos cruciais na busca por objetivos na liga.
- ❌ Racing de Santander 2x0 Córdoba - Amistoso
- ❌ Córdoba 1x2 Lugo - Amistoso
- ❌ Málaga 1x0 Córdoba - Amistoso
- 🟡 Córdoba 1x1 San Fernando CD - Amistoso
- ❌ Córdoba 0x3 Algeciras CF - Amistoso
Valladolid x Córdoba: Prognóstico
O Valladolid, jogando em casa, é o favorito a levar a melhor neste confronto. A equipe tem um elenco com mais experiência na divisão.
Apesar do momento recente do Córdoba, o jogo em casa pode ser um diferencial para o Valladolid sair com os três pontos.
Valladolid x Cordoba: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Valladolid x Cordoba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Valladolid x Cordoba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
