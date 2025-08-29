Assine UOL
Valladolid
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
Segunda División - Spain
Estadio Municipal José Zorrilla
Cordoba
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Valladolid x Córdoba: Palpite com Odd +7, Segunda Divisão de Espanha (30/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Valladolid e Córdoba se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela Segunda Divisão da Espanha. O jogo começa às 14h, no Estádio Municipal José Zorrilla, em Valladolid.


Este confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando somar pontos importantes na liga. O Valladolid joga em casa, buscando impor seu ritmo, enquanto o Córdoba quer surpreender como visitante.


Confira nossos palpites de Valladolid x Córdoba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje]() em nossa seção especializada.


Palpites de Valladolid x Córdoba: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Valladolid x Córdoba, analisamos o momento atual de ambas as equipes na temporada 2025. O Valladolid tem mostrado força em seus domínios, enquanto o Córdoba busca consistência fora de casa.


Os últimos resultados indicam que o Valladolid vem de uma sequência mista, com vitórias e derrotas recentes. Já o Córdoba tem tido dificuldades em manter uma sequência positiva, o que torna este jogo uma oportunidade para ambas as equipes reagirem.



  • 🎯 Vitória do Valladolid - odd 1.90

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.20


Palpites Alternativos Valladolid x Córdoba


Para apostadores que buscam mercados com diferentes dinâmicas, separamos opções alternativas. O histórico do confronto sugere jogos com oportunidades de gols e placares variados.


Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem observa detalhes como o desempenho individual dos jogadores ou a tendência de cartões.



  • 🎯 Resultado Correto: 2-1 para o Valladolid - odd 7.50

  • 🎯 Intervalo com Mais Gols - odd 3.10

  • 🎯 Marcador a Qualquer Momento: Cyle Larin - odd 2.75


Super Palpites Valladolid x Córdoba



  • 🚀 Vitória do Valladolid e Ambos Marcam Sim - odd 3.75


💰 Palpites de Odds Baixas Valladolid x Córdoba



  • 🔵 Valladolid para vencer - odd 1.90

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

  • 🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Valladolid x Córdoba



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🟢 Handicap Asiático: Valladolid -0.5 - odd 1.95

  • 🟡 Total de Gols: 2-3 - odd 1.90


🚀 Palpites de Odds Altas Valladolid x Córdoba



  • 🔵 Resultado Correto: 2-1 para o Valladolid - odd 7.50

  • 🟢 Intervalo com Mais Gols - odd 3.10

  • 🟡 Marcador a Qualquer Momento: Cyle Larin - odd 2.75


Valladolid x Córdoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Valladolid x Córdoba - Segunda Divisão 2025/2026

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada em canais abertos ou fechados.


Como Valladolid e Córdoba Chegam Para o Confronto


O Valladolid busca iniciar a temporada 2025/2026 com uma vitória em casa para dar confiança à torcida e à equipe. A equipe quer se impor no José Zorrilla.


O Córdoba, por outro lado, tem a oportunidade de somar pontos fora de casa contra um adversário direto. A equipe precisa mostrar resiliência e buscar um bom resultado.


Últimos Jogos do Valladolid


O Valladolid vem de uma sequência recente de resultados mistos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.


A equipe demonstrou capacidade ofensiva, mas precisa aprimorar a consistência defensiva para garantir melhores resultados na Segunda Divisão.



  • ✅ Valladolid 2x1 Alavés - Amistoso

  • ✅ Cádiz vs Valladolid 0x1 - Amistoso

  • 🟡 Valladolid 0x0 Levante - Amistoso

  • ❌ Burgos 2x1 Valladolid - Amistoso

  • ❌ Valladolid 1x3 Real Madrid Castilla - Amistoso


Últimos Jogos do Córdoba


O Córdoba teve um desempenho recente com dificuldades, registrando quatro derrotas e um empate nos últimos cinco confrontos.


A equipe precisa reverter essa maré negativa e encontrar um padrão de jogo que lhe permita somar pontos cruciais na busca por objetivos na liga.



  • ❌ Racing de Santander 2x0 Córdoba - Amistoso

  • ❌ Córdoba 1x2 Lugo - Amistoso

  • ❌ Málaga 1x0 Córdoba - Amistoso

  • 🟡 Córdoba 1x1 San Fernando CD - Amistoso

  • ❌ Córdoba 0x3 Algeciras CF - Amistoso


Valladolid x Córdoba: Prognóstico


O Valladolid, jogando em casa, é o favorito a levar a melhor neste confronto. A equipe tem um elenco com mais experiência na divisão.


Apesar do momento recente do Córdoba, o jogo em casa pode ser um diferencial para o Valladolid sair com os três pontos.

Valladolid x Cordoba: Palpite do Dia

Valladolid Vence
Superbet logo
1.9
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Valladolid x Cordoba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Valladolid x Cordoba: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2017 Segunda División
Cordoba
2 - 1
Valladolid
2017 Segunda División
Valladolid
4 - 1
Cordoba
2016 Segunda División
Valladolid
2 - 1
Cordoba
2016 Segunda División
Cordoba
1 - 1
Valladolid

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Valladolid
Empate
Cordoba

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

