Valladolid x Córdoba: Palpite com Odd +7, Segunda Divisão de Espanha (30/08)

Valladolid e Córdoba se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela Segunda Divisão da Espanha. O jogo começa às 14h, no Estádio Municipal José Zorrilla, em Valladolid.

Este confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando somar pontos importantes na liga. O Valladolid joga em casa, buscando impor seu ritmo, enquanto o Córdoba quer surpreender como visitante.

Confira nossos palpites de Valladolid x Córdoba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje]() em nossa seção especializada.

Palpites de Valladolid x Córdoba: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Valladolid x Córdoba, analisamos o momento atual de ambas as equipes na temporada 2025. O Valladolid tem mostrado força em seus domínios, enquanto o Córdoba busca consistência fora de casa.

Os últimos resultados indicam que o Valladolid vem de uma sequência mista, com vitórias e derrotas recentes. Já o Córdoba tem tido dificuldades em manter uma sequência positiva, o que torna este jogo uma oportunidade para ambas as equipes reagirem.



🎯 Vitória do Valladolid - odd 1.90

- odd 1.90

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.20



Palpites Alternativos Valladolid x Córdoba

Para apostadores que buscam mercados com diferentes dinâmicas, separamos opções alternativas. O histórico do confronto sugere jogos com oportunidades de gols e placares variados.

Esses mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem observa detalhes como o desempenho individual dos jogadores ou a tendência de cartões.



🎯 Resultado Correto: 2-1 para o Valladolid - odd 7.50

- odd 7.50

🎯 Intervalo com Mais Gols - odd 3.10

- odd 3.10

🎯 Marcador a Qualquer Momento: Cyle Larin - odd 2.75



Super Palpites Valladolid x Córdoba



🚀 Vitória do Valladolid e Ambos Marcam Sim - odd 3.75



💰 Palpites de Odds Baixas Valladolid x Córdoba



🔵 Valladolid para vencer - odd 1.90

- odd 1.90

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

- odd 1.45

🟡 Menos de 3.5 Gols na Partida - odd 1.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Valladolid x Córdoba



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

- odd 1.75

🟢 Handicap Asiático: Valladolid -0.5 - odd 1.95

- odd 1.95

🟡 Total de Gols: 2-3 - odd 1.90



🚀 Palpites de Odds Altas Valladolid x Córdoba



🔵 Resultado Correto: 2-1 para o Valladolid - odd 7.50

- odd 7.50

🟢 Intervalo com Mais Gols - odd 3.10

- odd 3.10

🟡 Marcador a Qualquer Momento: Cyle Larin - odd 2.75



Valladolid x Córdoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Valladolid x Córdoba - Segunda Divisão 2025/2026

Valladolid x Córdoba - Segunda Divisão 2025/2026

📅 Data: 30/08/2025

30/08/2025

⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid

Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid

📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada em canais abertos ou fechados.



Como Valladolid e Córdoba Chegam Para o Confronto

O Valladolid busca iniciar a temporada 2025/2026 com uma vitória em casa para dar confiança à torcida e à equipe. A equipe quer se impor no José Zorrilla.

O Córdoba, por outro lado, tem a oportunidade de somar pontos fora de casa contra um adversário direto. A equipe precisa mostrar resiliência e buscar um bom resultado.

Últimos Jogos do Valladolid

O Valladolid vem de uma sequência recente de resultados mistos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

A equipe demonstrou capacidade ofensiva, mas precisa aprimorar a consistência defensiva para garantir melhores resultados na Segunda Divisão.



✅ Valladolid 2x1 Alavés - Amistoso



✅ Cádiz vs Valladolid 0x1 - Amistoso



🟡 Valladolid 0x0 Levante - Amistoso



❌ Burgos 2x1 Valladolid - Amistoso



❌ Valladolid 1x3 Real Madrid Castilla - Amistoso



Últimos Jogos do Córdoba

O Córdoba teve um desempenho recente com dificuldades, registrando quatro derrotas e um empate nos últimos cinco confrontos.

A equipe precisa reverter essa maré negativa e encontrar um padrão de jogo que lhe permita somar pontos cruciais na busca por objetivos na liga.



❌ Racing de Santander 2x0 Córdoba - Amistoso



❌ Córdoba 1x2 Lugo - Amistoso



❌ Málaga 1x0 Córdoba - Amistoso



🟡 Córdoba 1x1 San Fernando CD - Amistoso



❌ Córdoba 0x3 Algeciras CF - Amistoso



Valladolid x Córdoba: Prognóstico

O Valladolid, jogando em casa, é o favorito a levar a melhor neste confronto. A equipe tem um elenco com mais experiência na divisão.

Apesar do momento recente do Córdoba, o jogo em casa pode ser um diferencial para o Valladolid sair com os três pontos.