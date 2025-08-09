Assine UOL
Valencia
Friendlies Clubs - World Wide
Torino
Valencia x Torino: Palpite, Odds, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Valencia x Torino: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Valencia e Torino fazem um amistoso internacional neste sábado, 9 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, na Espanha.


O duelo serve como teste final antes do início das ligas nacionais e deve marcar os últimos ajustes nas escalações titulares.Para ambas as equipes, o foco está no desempenho coletivo e na integração de reforços.


Embora o resultado não pese oficialmente, o jogo é uma boa oportunidade para entender como os dois clubes chegam para suas respectivas temporadas.


Valencia x Torino Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.90 na Bet365




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.85 na Novibet




  • Mais de 4.5 escanteios do Valenciaodd pagando 1.65 na Superbet




Amistosos geralmente são mais abertos e com liberdade ofensiva. Abaixo, destacamos apostas coerentes com o perfil desse tipo de partida.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90


Com times ainda buscando o melhor entrosamento defensivo, é comum que haja espaços. O Valencia joga em casa e deve buscar o ataque, enquanto o Torino também tem peças ofensivas que podem aparecer bem.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85


A linha para os dois times marcarem aparece como uma boa opção considerando a proposta de jogo mais solta, típica de pré-temporada. O cenário é ideal para ambas as equipes balançarem as redes.


Mais de 4.5 escanteios do Valencia – odd pagando 1.65


O time espanhol tende a comandar a posse de bola e pressionar no campo de ataque. Isso costuma gerar escanteios, principalmente jogando no Mestalla.


Valencia x Torino: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Valencia x Torino



  • ℹ️ Jogo: Valencia x Torino - Amistosos 2025

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mestalla, Valencia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)

Valencia x Torino: Palpite do Dia

Valencia x Torino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Valencia
Empate
Torino

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

