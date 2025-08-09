Valencia x Torino: Palpite, Odds, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Valencia x Torino: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Valencia e Torino fazem um amistoso internacional neste sábado, 9 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, na Espanha.

O duelo serve como teste final antes do início das ligas nacionais e deve marcar os últimos ajustes nas escalações titulares.Para ambas as equipes, o foco está no desempenho coletivo e na integração de reforços.

Embora o resultado não pese oficialmente, o jogo é uma boa oportunidade para entender como os dois clubes chegam para suas respectivas temporadas.

Valencia x Torino Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90 na Bet365







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85 na Novibet







Mais de 4.5 escanteios do Valencia – odd pagando 1.65 na Superbet





Amistosos geralmente são mais abertos e com liberdade ofensiva. Abaixo, destacamos apostas coerentes com o perfil desse tipo de partida.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.90

Com times ainda buscando o melhor entrosamento defensivo, é comum que haja espaços. O Valencia joga em casa e deve buscar o ataque, enquanto o Torino também tem peças ofensivas que podem aparecer bem.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.85

A linha para os dois times marcarem aparece como uma boa opção considerando a proposta de jogo mais solta, típica de pré-temporada. O cenário é ideal para ambas as equipes balançarem as redes.

Mais de 4.5 escanteios do Valencia – odd pagando 1.65

O time espanhol tende a comandar a posse de bola e pressionar no campo de ataque. Isso costuma gerar escanteios, principalmente jogando no Mestalla.

Valencia x Torino: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Valencia x Torino