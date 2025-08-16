Valencia x Real Sociedad Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)

O Estádio Mestalla se prepara para sediar um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da La Liga 2025/2026: Valencia x Real Sociedad. O jogo acontece neste sábado (16/08), às 16:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

Com ambos os times buscando um início positivo na temporada, o duelo promete ser um teste de força e estratégia. A partida tem tudo para ser um confronto bastante equilibrado e com poucas oportunidades de gol.

Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.

Palpites para o Valencia x Real Sociedad

Nossa análise aponta para um jogo bastante tático e com o favoritismo para o time da casa. No entanto, a forma recente de ambas as equipes sugere que a partida será de poucos gols e muito disputada.



Empate Anula Aposta: Valencia - odd de 1.71

- odd de 1.71

Total de Gols: Abaixo de 1.5 - odd de 2.33

- odd de 2.33

Resultado Final: Valencia - odd de 2.60



Com 80% dos últimos dez jogos do Valencia terminando com menos de 2.5 gols e a Real Sociedad com dificuldades em balançar as redes, a aposta de Total de Gols: Abaixo de 1.5 (odd 2.33) se mostra uma excelente opção de alto valor.

Análise de Valencia x Real Sociedad

O Valencia encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 12ª colocação, com 46 pontos. Já a Real Sociedad, terminou a competição em 11º lugar, com a mesma pontuação, 46 pontos.

Momento do Valencia

O Valencia não vence há três jogos oficiais, com uma derrota e dois empates em suas últimas partidas. O time tem uma defesa sólida em casa e não sofreu gols em 40% dos últimos 5 jogos, mas o ataque tem tido dificuldade para balançar as redes, não marcando em 20% de suas partidas.

Momento do Real Sociedad

O Real Sociedad encerrou a temporada de forma negativa, com quatro derrotas e uma vitória em seus últimos cinco jogos.

O time tem dificuldades ofensivas, sem marcar em 70% dos seus últimos dez jogos e sofreu um total de 1.7 gols por partida neste período.

O que esperar da Partida

Com o Valencia jogando em casa e buscando os três pontos na estreia, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. A Real Sociedad, por outro lado, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque.

Esperamos uma partida com poucas oportunidades de gol, e um resultado apertado a favor do time da casa.

Histórico Recente e Estatísticas

O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com três vitórias para cada lado e dois empates nos últimos oito jogos.

Últimos 5 jogos do Valencia



❌ M'gladbach 2x0 Valencia



🟡 Valencia 1x1 Marselha



🟡 Betis 1x1 Valencia



❌ Valencia 0x1 Ath Bilbao



❌ Alavés 1x0 Valencia



Últimos 5 jogos do Real Sociedad



❌ Pau 2x0 Real Sociedad



❌ Real Madrid 2x0 Real Sociedad



✅ Real Sociedad 3x2 Girona



❌ Real Sociedad 0x1 Celta Vigo



❌ Atl. Madrid 4x0 Real Sociedad



Onde Assistir ao Vivo

A partida entre Valencia e Real Sociedad, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio de Mestalla a partir das 16:00 (horário de Brasília).