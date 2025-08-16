- E
Valencia x Real Sociedad Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)
O Estádio Mestalla se prepara para sediar um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da La Liga 2025/2026: Valencia x Real Sociedad. O jogo acontece neste sábado (16/08), às 16:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.
Com ambos os times buscando um início positivo na temporada, o duelo promete ser um teste de força e estratégia. A partida tem tudo para ser um confronto bastante equilibrado e com poucas oportunidades de gol.
Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.
Palpites para o Valencia x Real Sociedad
Nossa análise aponta para um jogo bastante tático e com o favoritismo para o time da casa. No entanto, a forma recente de ambas as equipes sugere que a partida será de poucos gols e muito disputada.
- Empate Anula Aposta: Valencia - odd de 1.71
- Total de Gols: Abaixo de 1.5 - odd de 2.33
- Resultado Final: Valencia - odd de 2.60
Com 80% dos últimos dez jogos do Valencia terminando com menos de 2.5 gols e a Real Sociedad com dificuldades em balançar as redes, a aposta de Total de Gols: Abaixo de 1.5 (odd 2.33) se mostra uma excelente opção de alto valor.
Análise de Valencia x Real Sociedad
O Valencia encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 12ª colocação, com 46 pontos. Já a Real Sociedad, terminou a competição em 11º lugar, com a mesma pontuação, 46 pontos.
Momento do Valencia
O Valencia não vence há três jogos oficiais, com uma derrota e dois empates em suas últimas partidas. O time tem uma defesa sólida em casa e não sofreu gols em 40% dos últimos 5 jogos, mas o ataque tem tido dificuldade para balançar as redes, não marcando em 20% de suas partidas.
Momento do Real Sociedad
O Real Sociedad encerrou a temporada de forma negativa, com quatro derrotas e uma vitória em seus últimos cinco jogos.
O time tem dificuldades ofensivas, sem marcar em 70% dos seus últimos dez jogos e sofreu um total de 1.7 gols por partida neste período.
O que esperar da Partida
Com o Valencia jogando em casa e buscando os três pontos na estreia, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. A Real Sociedad, por outro lado, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque.
Esperamos uma partida com poucas oportunidades de gol, e um resultado apertado a favor do time da casa.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com três vitórias para cada lado e dois empates nos últimos oito jogos.
Últimos 5 jogos do Valencia
- ❌ M'gladbach 2x0 Valencia
- 🟡 Valencia 1x1 Marselha
- 🟡 Betis 1x1 Valencia
- ❌ Valencia 0x1 Ath Bilbao
- ❌ Alavés 1x0 Valencia
Últimos 5 jogos do Real Sociedad
- ❌ Pau 2x0 Real Sociedad
- ❌ Real Madrid 2x0 Real Sociedad
- ✅ Real Sociedad 3x2 Girona
- ❌ Real Sociedad 0x1 Celta Vigo
- ❌ Atl. Madrid 4x0 Real Sociedad
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Valencia e Real Sociedad, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio de Mestalla a partir das 16:00 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Valencia x Real Sociedad
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de Mestalla
Valencia x Real Sociedad: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Valencia x Real Sociedad: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Valencia x Real Sociedad: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Valencia x Real Sociedad?
Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.
Que dia é o jogo?
O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.
Quem tem mais chance de vencer?
As odds apontam um leve favoritismo para o Valencia por jogar em casa.
---
Com base na nossa análise, acreditamos que o Valencia tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
