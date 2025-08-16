Assine UOL
Real Sociedad
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
Valencia x Real Sociedad Palpite; Onde Assistir e Escalações; La Liga (16/08)

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

O Estádio Mestalla se prepara para sediar um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da La Liga 2025/2026: Valencia x Real Sociedad. O jogo acontece neste sábado (16/08), às 16:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


Com ambos os times buscando um início positivo na temporada, o duelo promete ser um teste de força e estratégia. A partida tem tudo para ser um confronto bastante equilibrado e com poucas oportunidades de gol.


Neste artigo você também vai ver quais as prováveis escalações e onde assistir ao jogo. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja nossos melhores palpites.


Palpites para o Valencia x Real Sociedad


Nossa análise aponta para um jogo bastante tático e com o favoritismo para o time da casa. No entanto, a forma recente de ambas as equipes sugere que a partida será de poucos gols e muito disputada.



  • Empate Anula Aposta: Valencia - odd de 1.71

  • Total de Gols: Abaixo de 1.5 - odd de 2.33

  • Resultado Final: Valencia - odd de 2.60


Com 80% dos últimos dez jogos do Valencia terminando com menos de 2.5 gols e a Real Sociedad com dificuldades em balançar as redes, a aposta de Total de Gols: Abaixo de 1.5 (odd 2.33) se mostra uma excelente opção de alto valor.


Análise de Valencia x Real Sociedad


O Valencia encerrou a temporada da La Liga 2024/2025 na 12ª colocação, com 46 pontos. Já a Real Sociedad, terminou a competição em 11º lugar, com a mesma pontuação, 46 pontos.


Momento do Valencia


O Valencia não vence há três jogos oficiais, com uma derrota e dois empates em suas últimas partidas. O time tem uma defesa sólida em casa e não sofreu gols em 40% dos últimos 5 jogos, mas o ataque tem tido dificuldade para balançar as redes, não marcando em 20% de suas partidas.


Momento do Real Sociedad


O Real Sociedad encerrou a temporada de forma negativa, com quatro derrotas e uma vitória em seus últimos cinco jogos.


O time tem dificuldades ofensivas, sem marcar em 70% dos seus últimos dez jogos e sofreu um total de 1.7 gols por partida neste período.


O que esperar da Partida


Com o Valencia jogando em casa e buscando os três pontos na estreia, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. A Real Sociedad, por outro lado, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque.


Esperamos uma partida com poucas oportunidades de gol, e um resultado apertado a favor do time da casa.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com três vitórias para cada lado e dois empates nos últimos oito jogos.


Últimos 5 jogos do Valencia



  • ❌ M'gladbach 2x0 Valencia

  • 🟡 Valencia 1x1 Marselha

  • 🟡 Betis 1x1 Valencia

  • ❌ Valencia 0x1 Ath Bilbao

  • ❌ Alavés 1x0 Valencia


Últimos 5 jogos do Real Sociedad



  • ❌ Pau 2x0 Real Sociedad

  • ❌ Real Madrid 2x0 Real Sociedad

  • ✅ Real Sociedad 3x2 Girona

  • ❌ Real Sociedad 0x1 Celta Vigo

  • ❌ Atl. Madrid 4x0 Real Sociedad


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Valencia e Real Sociedad, válida pela 1ª rodada da La Liga 2025/2026, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio de Mestalla a partir das 16:00 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Valencia x Real Sociedad

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de Mestalla

Valencia x Real Sociedad: Palpite do Dia

Valencia Vence
Superbet logo
2.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Valencia x Real Sociedad: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Valencia x Real Sociedad: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 La Liga
Valencia
1 - 0
Real Sociedad
2024 La Liga
Real Sociedad
3 - 0
Valencia
2023 La Liga
Real Sociedad
1 - 0
Valencia
2023 La Liga
Valencia
0 - 1
Real Sociedad
2022 La Liga
Valencia
1 - 0
Real Sociedad

Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Valencia x Real Sociedad?


Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.


Que dia é o jogo?


O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.


Quem tem mais chance de vencer?


As odds apontam um leve favoritismo para o Valencia por jogar em casa.


---


Com base na nossa análise, acreditamos que o Valencia tem todas as condições para estrear com vitória na La Liga. O time deve se impor em casa e sair com os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

