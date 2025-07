Valencia x Leganés: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Amistoso de Clubes 23/07

O duelo entre Valencia e Leganés acontece nesta quarta-feira, 23 de julho, em partida válida pelo Amistoso de Clubes. A bola rola a partir das 14h00 (horário de Brasília) no Estádio Ciudad Deportiva de Paterna, na Espanha, e você pode acompanhar na sequência nossas odds e previsões para este confronto, que não terá transmissão oficial confirmada.

O Valencia não vence há quatro partidas, mesmo mantendo um retrospecto invicto jogando em casa contra o Leganés nos últimos seis encontros. Já o Leganés vem em uma performance recente melhor nos últimos cinco jogos, buscando um bom resultado neste amistoso.

Confira nosso palpite de Valencia x Leganés, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para mais

Valencia x Leganés Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Valencia x Leganés nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes.

Como você verá a seguir, os dois times chegam em momentos distintos para este amistoso.



Dupla Chance (1X - Vitória do Valencia ou Empate) - odd pagando 1.20 na Esportes da Sorte



Total de Gols (Menos de 2.5) - odd pagando 2.02 na Esportes da Sorte



Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd pagando 1.67 na Esportes da Sorte



Dupla Chance (1X) - odd pagando 1.20

O histórico de confrontos entre Valencia e Leganés em casa mostra uma clara vantagem para o time da casa. Em seis jogos disputados no Estádio Mestalla (e por extensão, Ciudad Deportiva de Paterna), o Valencia venceu quatro e empatou duas, sem nenhuma vitória do Leganés. Isso indica uma forte dominância do Valencia quando joga em seus domínios, tornando a opção de Dupla Chance (Vitória do Valência ou Empate) uma escolha bem segura para este confronto amistoso. Além disso, o Valencia tem um retrospecto geral de sete vitórias e quatro empates em 12 jogos contra o Leganés, com apenas uma derrota.

Total de Gols (Menos de 2.5) - odd pagando 2.02

Em termos de gols, as estatísticas dos confrontos diretos entre Valencia e Leganés apontam para um jogo com poucos tentos. A média total de gols por partida é de 1,4, com o Valencia marcando em média 0,8 e o Leganés 0,6 gols por jogo contra o adversário. Essa baixa média sugere que não devemos esperar uma chuva de gols neste amistoso. O último confronto entre as equipes terminou em 2 a 0 para o Valencia. Historicamente, o resultado típico entre Valencia e Leganés (em dois jogos) é um empate por 1 a 1. Todos esses dados indicam uma tendência a partidas mais fechadas e com um número limitado de gols.

Ambas as Equipes Marcam (Não) - odd pagando 1.67

Ainda com base na média de gols e no retrospecto dos confrontos, a opção para "Ambas as Equipes Marcam (Sim)" parece interessante. O Valencia marcou em 83% dos jogos e o Leganés sofreu gols em 83% dos jogos. Por outro lado, o Leganés marcou gols em 58% dos jogos e o Valencia sofreu gols em 58% dos jogos. Há uma boa chance das equipes balançarem as redes.

Valencia x Leganés - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode acompanhar a partida de Valencia x Leganés sem transmissão oficial confirmada. A partida está marcada para às 14h00 (horário de Brasília), desta quarta-feira, no Estádio Ciudad Deportiva de Paterna.

Tudo o que você precisa saber de Valencia x Leganés:



⚽️ Confronto: Valencia x Leganés - Amistoso de Clubes



? Data: 23/07/2025 ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



?️ Local: Estádio Ciudad Deportiva de Paterna, Espanha



Valencia x Leganés - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Para te ajudar a ter uma ideia do que esperar, separamos os últimos cinco jogos entre Valencia e Leganés:



09/02/2025 - Valencia 2x0 Leganés (Campeonato Espanhol 2024/25)



04/10/2024 - Leganés 0x0 Valencia (Campeonato Espanhol 2024/25)



12/07/2020 - Leganés 1x0 Valencia (Campeonato Espanhol 2019/20)



22/09/2019 - Valencia 1x1 Leganés (Campeonato Espanhol 2019/20)



24/02/2019 - Leganés 1x1 Valencia (La Liga 2018/19)



Valencia x Leganés: quem ganha? - Melhores Odds

Agora que você já sabe os palpites, entendeu o porquê deles e sabe da fase dos times, o natural é pensar “tá, mas quem ganha em Valencia x Leganés?”.

Com base no histórico e no desempenho em casa, o Valencia tem uma probabilidade maior de não perder o jogo desta quarta-feira.

Isso porque o time tem um retrospecto muito favorável contra o Leganés em seus domínios, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos.



Valencia ganha - Odd de @1.75 na Betnacional



Empate - Odd de @3.83 na Betnacional



Leganés ganha - Odd de @3.91 na Betnacional



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.