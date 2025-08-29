Assine UOL
La Liga - Spain
Estadio de Mestalla
Getafe
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E
Valencia x Getafe: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 29/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Valencia x Getafe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Valencia e Getafe se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 16h30 no Estádio de Mestalla, em Valencia. O confronto terá transmissão no Brasil pela Disney+ e ESPN 4.


O Valencia tenta entrar em força na competição após um mau começo, que rendeu apenas 1 ponto até ao momento.


Já o Getafe chega em melhor posição na tabela. Por isso, é de esperar um duelo intenso no Mestalla.


O confronto entre Valencia e Getafe tende a ser mais estratégico do que aberto. O Valencia, jogando em casa, deve buscar a iniciativa, enquanto o Getafe apostará em uma defesa sólida.


Valencia x Getafe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


A análise das estatísticas recentes indica que o Valencia tende a propor mais o jogo. O Getafe se organiza defensivamente, mas pode ceder espaços. O confronto promete ser equilibrado, mas com o Valencia tendo um leve favoritismo.



  • 🎯 Vitória do Valencia, odd 1.75

  • 🎯 Ambos Marcam Não, odd 1.70

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols na Partida, odd 1.80


Valencia x Getafe: Palpites Alternativos


Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, algumas opções alternativas se destacam. A solidez defensiva que ambos os times podem apresentar, mas com o Valencia tendo mais poder de fogo, pode levar a apostas específicas.


Essas sugestões são para quem analisa a fundo o jogo e busca oportunidades que fogem do óbvio. O fator casa pode ser decisivo para o Valencia, que tentará impor seu ritmo desde o início.



  • 🎯 Vitória do Valencia com Hándicap Asiático -0.5, odd 2.10

  • 🎯 Intervalo com Menos de 1.5 Gols, odd 1.55

  • 🎯 Getafe Marcará Primeiro Gol Não, odd 2.30


Super Palpite Valencia x Getafe



  • 🚀 Placar Exato: Valencia 2 x 0 Getafe - odd 7.50


💰 Valencia x Getafe Palpite com Odds Baixas



  • 🔵 Vitória do Valencia, odd 1.75

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo, odd 1.40

  • 🟡 Ambos Marcam Não, odd 1.70


⚖️ Valencia x Getafe Palpite com Odds Médias



  • 🔵 Gols Marcados por Ambos os Times: Não, odd 1.70

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 2.5, odd 1.80

  • 🟡 Resultado Exato: Vitória do Valencia por 1 Gol, odd 3.50


🚀 Valencia x Getafe Palpite com Odds Altas



  • 🔵 Placar Correto: Valencia 1 x 0 Getafe, odd 6.00

  • 🟢 Segundo Tempo com Mais Gols, odd 2.20

  • 🟡 Resultado Exato: Vitória do Valencia por 3 Gols, odd 12.00


Valencia x Getafe: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo passa na Disney+ e ESPN 4 e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Valencia x Getafe - La Liga 2025/26

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio de Mestalla, Valencia, Espanha

  • 📺 Transmissão: Disney+ e ESPN 4


Valencia x Getafe: Escalações prováveis


Valencia: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, José Copete, César Tárrega, José Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Dani Raba, Arnaut Danjuma.


Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Diego Rico, Dakonam Djené, Domingos Duarte; David Cordón, Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri; Christantus Uche, Adrián Liso.


Valencia x Getafe: Como chegam os times


Valencia



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (50%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)


Getafe



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 2 Vitórias (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 4 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)


Valencia x Getafe: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 45 vezes, com 21 vitórias do Valencia, 10 empates e 14 triunfos do Getafe.



  • Valencia 3-0 Getafe Campeonato Espanhol 2024/25

  • Getafe 1-1 Valencia Campeonato Espanhol 2024/25

  • Valencia 1-0 Getafe Campeonato Espanhol 2023/24

  • Getafe 1-0 Valencia Campeonato Espanhol 2023/24

  • Getafe 1-0 Valencia Campeonato Espanhol 2022/23

Ver mais Ver menos

Valencia x Getafe: Palpite do Dia

Valencia Vence
Superbet logo
2.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Valencia x Getafe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Valencia x Getafe: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 La Liga
Valencia
3 - 0
Getafe
2024 La Liga
Getafe
1 - 1
Valencia
2023 La Liga
Valencia
1 - 0
Getafe
2023 La Liga
Getafe
1 - 0
Valencia
2022 La Liga
Getafe
1 - 0
Valencia

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

