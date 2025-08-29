Valencia x Getafe: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 29/08

Valencia x Getafe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Valencia e Getafe se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 16h30 no Estádio de Mestalla, em Valencia. O confronto terá transmissão no Brasil pela Disney+ e ESPN 4.

O Valencia tenta entrar em força na competição após um mau começo, que rendeu apenas 1 ponto até ao momento.

Já o Getafe chega em melhor posição na tabela. Por isso, é de esperar um duelo intenso no Mestalla.

O confronto entre Valencia e Getafe tende a ser mais estratégico do que aberto. O Valencia, jogando em casa, deve buscar a iniciativa, enquanto o Getafe apostará em uma defesa sólida.

Valencia x Getafe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

A análise das estatísticas recentes indica que o Valencia tende a propor mais o jogo. O Getafe se organiza defensivamente, mas pode ceder espaços. O confronto promete ser equilibrado, mas com o Valencia tendo um leve favoritismo.



🎯 Vitória do Valencia, odd 1.75

🎯 Ambos Marcam Não, odd 1.70

🎯 Menos de 2.5 Gols na Partida, odd 1.80



Valencia x Getafe: Palpites Alternativos

Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, algumas opções alternativas se destacam. A solidez defensiva que ambos os times podem apresentar, mas com o Valencia tendo mais poder de fogo, pode levar a apostas específicas.

Essas sugestões são para quem analisa a fundo o jogo e busca oportunidades que fogem do óbvio. O fator casa pode ser decisivo para o Valencia, que tentará impor seu ritmo desde o início.



🎯 Vitória do Valencia com Hándicap Asiático -0.5 , odd 2.10

🎯 Intervalo com Menos de 1.5 Gols, odd 1.55

🎯 Getafe Marcará Primeiro Gol Não, odd 2.30



Super Palpite Valencia x Getafe



🚀 Placar Exato: Valencia 2 x 0 Getafe - odd 7.50



💰 Valencia x Getafe Palpite com Odds Baixas



🔵 Vitória do Valencia, odd 1.75

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo, odd 1.40

🟡 Ambos Marcam Não, odd 1.70



⚖️ Valencia x Getafe Palpite com Odds Médias



🔵 Gols Marcados por Ambos os Times: Não, odd 1.70

🟢 Total de Gols: Menos de 2.5, odd 1.80

🟡 Resultado Exato: Vitória do Valencia por 1 Gol, odd 3.50



🚀 Valencia x Getafe Palpite com Odds Altas



🔵 Placar Correto: Valencia 1 x 0 Getafe, odd 6.00

🟢 Segundo Tempo com Mais Gols, odd 2.20

🟡 Resultado Exato: Vitória do Valencia por 3 Gols, odd 12.00



Valencia x Getafe: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo passa na Disney+ e ESPN 4 e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Valencia x Getafe - La Liga 2025/26

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio de Mestalla, Valencia, Espanha

📺 Transmissão: Disney+ e ESPN 4



Valencia x Getafe: Escalações prováveis

Valencia: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, José Copete, César Tárrega, José Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Dani Raba, Arnaut Danjuma.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Diego Rico, Dakonam Djené, Domingos Duarte; David Cordón, Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri; Christantus Uche, Adrián Liso.

Valencia x Getafe: Como chegam os times

Valencia



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 1 Empate (50%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)



Getafe



⚽️ 2 Jogos



✅ 2 Vitórias (100%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 4 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)



Valencia x Getafe: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 45 vezes, com 21 vitórias do Valencia, 10 empates e 14 triunfos do Getafe.