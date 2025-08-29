- E
Valencia x Getafe: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 29/08
Valencia x Getafe: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Valencia e Getafe se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 16h30 no Estádio de Mestalla, em Valencia. O confronto terá transmissão no Brasil pela Disney+ e ESPN 4.
O Valencia tenta entrar em força na competição após um mau começo, que rendeu apenas 1 ponto até ao momento.
Já o Getafe chega em melhor posição na tabela. Por isso, é de esperar um duelo intenso no Mestalla.
O confronto entre Valencia e Getafe tende a ser mais estratégico do que aberto. O Valencia, jogando em casa, deve buscar a iniciativa, enquanto o Getafe apostará em uma defesa sólida.
Valencia x Getafe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
A análise das estatísticas recentes indica que o Valencia tende a propor mais o jogo. O Getafe se organiza defensivamente, mas pode ceder espaços. O confronto promete ser equilibrado, mas com o Valencia tendo um leve favoritismo.
- 🎯 Vitória do Valencia, odd 1.75
- 🎯 Ambos Marcam Não, odd 1.70
- 🎯 Menos de 2.5 Gols na Partida, odd 1.80
Valencia x Getafe: Palpites Alternativos
Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, algumas opções alternativas se destacam. A solidez defensiva que ambos os times podem apresentar, mas com o Valencia tendo mais poder de fogo, pode levar a apostas específicas.
Essas sugestões são para quem analisa a fundo o jogo e busca oportunidades que fogem do óbvio. O fator casa pode ser decisivo para o Valencia, que tentará impor seu ritmo desde o início.
- 🎯 Vitória do Valencia com Hándicap Asiático -0.5, odd 2.10
- 🎯 Intervalo com Menos de 1.5 Gols, odd 1.55
- 🎯 Getafe Marcará Primeiro Gol Não, odd 2.30
Super Palpite Valencia x Getafe
- 🚀 Placar Exato: Valencia 2 x 0 Getafe - odd 7.50
💰 Valencia x Getafe Palpite com Odds Baixas
- 🔵 Vitória do Valencia, odd 1.75
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo, odd 1.40
- 🟡 Ambos Marcam Não, odd 1.70
⚖️ Valencia x Getafe Palpite com Odds Médias
- 🔵 Gols Marcados por Ambos os Times: Não, odd 1.70
- 🟢 Total de Gols: Menos de 2.5, odd 1.80
- 🟡 Resultado Exato: Vitória do Valencia por 1 Gol, odd 3.50
🚀 Valencia x Getafe Palpite com Odds Altas
- 🔵 Placar Correto: Valencia 1 x 0 Getafe, odd 6.00
- 🟢 Segundo Tempo com Mais Gols, odd 2.20
- 🟡 Resultado Exato: Vitória do Valencia por 3 Gols, odd 12.00
Valencia x Getafe: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo passa na Disney+ e ESPN 4 e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Valencia x Getafe - La Liga 2025/26
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio de Mestalla, Valencia, Espanha
- 📺 Transmissão: Disney+ e ESPN 4
Valencia x Getafe: Escalações prováveis
Valencia: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, José Copete, César Tárrega, José Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Dani Raba, Arnaut Danjuma.
Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Diego Rico, Dakonam Djené, Domingos Duarte; David Cordón, Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri; Christantus Uche, Adrián Liso.
Valencia x Getafe: Como chegam os times
Valencia
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (50%)
- ❌ 1 Derrota (50%)
- 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (1 G/J)
Getafe
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 4 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,5 G/J)
Valencia x Getafe: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 45 vezes, com 21 vitórias do Valencia, 10 empates e 14 triunfos do Getafe.
- Valencia 3-0 Getafe Campeonato Espanhol 2024/25
- Getafe 1-1 Valencia Campeonato Espanhol 2024/25
- Valencia 1-0 Getafe Campeonato Espanhol 2023/24
- Getafe 1-0 Valencia Campeonato Espanhol 2023/24
- Getafe 1-0 Valencia Campeonato Espanhol 2022/23
Valencia x Getafe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Valencia x Getafe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Valencia x Getafe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
