Utrecht x Servette: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Utrecht x Servette: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Utrecht e Servette se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 15h (horário de Brasília), no Stadion Galgenwaard, na Holanda.

O Utrecht busca aproveitar o apoio da torcida para manter a vantagem do confronto de ida.

Já o Servette, da Suíça, aposta em sua consistência defensiva para tentar um bom resultado fora de casa e reverter o desaire em território helvético.

Utrecht x Servette Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Utrecht – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365

Vitória do Utrecht - odd pagando 1.85

Com mais intensidade ofensiva e jogando diante da sua torcida, o Utrecht tende a pressionar desde o início para conquistar um resultado positivo antes do jogo de volta.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80

O Servette possui força ofensiva suficiente para incomodar a defesa holandesa. Com o Utrecht se lançando ao ataque, é provável que ambas as equipes marquem.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95

O cenário aponta para um confronto aberto, com chances de gol para os dois lados. Se o placar for movimentado cedo, a tendência é superar os dois gols na partida.

Utrecht x Servette: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Utrecht x Servette pela Liga Europa (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Stadion Galgenwaard, Holanda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Utrecht x Servette: Escalações prováveis

Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiel, Victor Jensen, Alonzo Engwanda, Yoann Cathline; Adrian Blake, David Min.

Servette: Joel Mall; Lilian Njoh, Yoan Severin, Loun Srdanovic, Dylan Bronn; Keyan Varela, Gael Ondoua, Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic; Jérémy Guillemenot, Ablie Jallow.