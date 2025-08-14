Assine UOL
Utrecht
UEFA Europa League - World Wide
Stadion Galgenwaard
Servette FC
Utrecht x Servette: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Utrecht x Servette: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Utrecht e Servette se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 15h (horário de Brasília), no Stadion Galgenwaard, na Holanda.


O Utrecht busca aproveitar o apoio da torcida para manter a vantagem do confronto de ida.


Já o Servette, da Suíça, aposta em sua consistência defensiva para tentar um bom resultado fora de casa e reverter o desaire em território helvético.


Utrecht x Servette Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Utrecht – odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365


 


Vitória do Utrecht - odd pagando 1.85


Com mais intensidade ofensiva e jogando diante da sua torcida, o Utrecht tende a pressionar desde o início para conquistar um resultado positivo antes do jogo de volta.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80


O Servette possui força ofensiva suficiente para incomodar a defesa holandesa. Com o Utrecht se lançando ao ataque, é provável que ambas as equipes marquem.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95


O cenário aponta para um confronto aberto, com chances de gol para os dois lados. Se o placar for movimentado cedo, a tendência é superar os dois gols na partida.


Utrecht x Servette: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  ℹ️ Jogo: Utrecht x Servette pela Liga Europa (Qualificação)

  📅 Data: 14 de agosto de 2025

  🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Estádio Stadion Galgenwaard, Holanda 

  📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Utrecht x Servette: Escalações prováveis


Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiel, Victor Jensen, Alonzo Engwanda, Yoann Cathline; Adrian Blake, David Min.


Servette: Joel Mall; Lilian Njoh, Yoan Severin, Loun Srdanovic, Dylan Bronn; Keyan Varela, Gael Ondoua, Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic; Jérémy Guillemenot, Ablie Jallow.

Utrecht x Servette FC: Palpite do Dia

Utrecht Vence
Superbet logo
1.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Utrecht x Servette FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Utrecht x Servette FC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Servette FC
1 - 3
Utrecht
2022 Friendlies Clubs
Servette FC
1 - 0
Utrecht

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Utrecht
Empate
Servette FC

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

