Utrecht x Servette: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08
Utrecht x Servette: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Utrecht e Servette se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. A partida começa às 15h (horário de Brasília), no Stadion Galgenwaard, na Holanda.
O Utrecht busca aproveitar o apoio da torcida para manter a vantagem do confronto de ida.
Já o Servette, da Suíça, aposta em sua consistência defensiva para tentar um bom resultado fora de casa e reverter o desaire em território helvético.
Utrecht x Servette Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Utrecht – odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Utrecht - odd pagando 1.85
Com mais intensidade ofensiva e jogando diante da sua torcida, o Utrecht tende a pressionar desde o início para conquistar um resultado positivo antes do jogo de volta.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80
O Servette possui força ofensiva suficiente para incomodar a defesa holandesa. Com o Utrecht se lançando ao ataque, é provável que ambas as equipes marquem.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95
O cenário aponta para um confronto aberto, com chances de gol para os dois lados. Se o placar for movimentado cedo, a tendência é superar os dois gols na partida.
Utrecht x Servette: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Utrecht x Servette pela Liga Europa (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Stadion Galgenwaard, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Utrecht x Servette: Escalações prováveis
Utrecht: Vasilios Barkas; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiel, Victor Jensen, Alonzo Engwanda, Yoann Cathline; Adrian Blake, David Min.
Servette: Joel Mall; Lilian Njoh, Yoan Severin, Loun Srdanovic, Dylan Bronn; Keyan Varela, Gael Ondoua, Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic; Jérémy Guillemenot, Ablie Jallow.
Utrecht x Servette FC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Utrecht x Servette FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Utrecht x Servette FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
