Utrecht x Heracles: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa - 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Utrecht x Heracles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Utrecht e Heracles se enfrentam neste sábado, 10 de agosto, às 11h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Eredivisie 2025/26. O duelo será disputado no Estádio Galgenwaard, casa do Utrecht.


A equipe da casa chega com boas expectativas para a nova temporada, após mostrar evolução no último campeonato. Já o Heracles tenta iniciar com o pé direito, mirando uma campanha mais segura para evitar a briga contra o rebaixamento.


Utrecht x Heracles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Vitória do Utrechtodd pagando 1.72 na Bet365




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.83 na Superbet




  • Ambas marcam: Simodd pagando 1.80 na Novibet




A estreia na temporada costuma vir com intensidade e muitas vezes com placares movimentados. Utrecht em casa é sempre forte, mas o Heracles também pode surpreender.


Vitória do Utrecht – odd pagando 1.72


A equipe mandante costuma ser consistente em seus domínios e deve buscar impor ritmo desde os primeiros minutos. A aposta é sólida para quem busca um favorito claro.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.83


A Eredivisie é uma das ligas mais ofensivas da Europa. Estreia de temporada, clima positivo e defesas ainda em adaptação tornam essa linha promissora.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80


Apesar do favoritismo do Utrecht, o Heracles tem capacidade de incomodar. Em jogos de abertura, é comum que ambos os lados encontrem o caminho do gol.


Utrecht x Heracles: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Utrecht x Heracles



  • ℹ️ Jogo: Utrecht x Heracles pela Liga holandesa

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Galgenwaard, Utrecht, Holanda


Utrecht x Heracles: Prováveis escalações


Utrecht: Vasilios Barkas; Mike van der Hoorn, Souffian El Karouani, Siebe Horemans, Nick Viergever; Gjivai Zechiel, Alonzo Engwanda, Victor Jensen, Adrian Blake; Yoann Cathline, David Min.


Heracles: Fabian De Keijzer; Ivan Mesik, Mimeirhel Benita, Jannes Luca Wieckhoff, Damon Mirani; Jeff Reine-Adélaide, Scheperman, Jan Zamburek, Daniel Van Kaam; Jizz Hornkamp, Luka Kulenovic.

Utrecht x Heracles: Palpite do Dia

Utrecht Vence
Superbet logo
1.61
Utrecht x Heracles: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Utrecht x Heracles: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 KNVB Beker
Heracles
2 - 0
Utrecht
2024 Eredivisie
Heracles
1 - 1
Utrecht
2024 Eredivisie
Utrecht
1 - 0
Heracles
2023 Eredivisie
Utrecht
1 - 0
Heracles
2023 Eredivisie
Heracles
1 - 3
Utrecht

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

