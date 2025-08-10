Utrecht x Heracles: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa - 10/08

Utrecht x Heracles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Utrecht e Heracles se enfrentam neste sábado, 10 de agosto, às 11h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Eredivisie 2025/26. O duelo será disputado no Estádio Galgenwaard, casa do Utrecht.

A equipe da casa chega com boas expectativas para a nova temporada, após mostrar evolução no último campeonato. Já o Heracles tenta iniciar com o pé direito, mirando uma campanha mais segura para evitar a briga contra o rebaixamento.

Utrecht x Heracles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Vitória do Utrecht – odd pagando 1.72 na Bet365







Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.83 na Superbet







Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80 na Novibet





A estreia na temporada costuma vir com intensidade e muitas vezes com placares movimentados. Utrecht em casa é sempre forte, mas o Heracles também pode surpreender.

Vitória do Utrecht – odd pagando 1.72

A equipe mandante costuma ser consistente em seus domínios e deve buscar impor ritmo desde os primeiros minutos. A aposta é sólida para quem busca um favorito claro.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.83

A Eredivisie é uma das ligas mais ofensivas da Europa. Estreia de temporada, clima positivo e defesas ainda em adaptação tornam essa linha promissora.

Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.80

Apesar do favoritismo do Utrecht, o Heracles tem capacidade de incomodar. Em jogos de abertura, é comum que ambos os lados encontrem o caminho do gol.

Utrecht x Heracles: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Utrecht x Heracles



ℹ️ Jogo: Utrecht x Heracles pela Liga holandesa



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Galgenwaard, Utrecht, Holanda



Utrecht x Heracles: Prováveis escalações

Utrecht: Vasilios Barkas; Mike van der Hoorn, Souffian El Karouani, Siebe Horemans, Nick Viergever; Gjivai Zechiel, Alonzo Engwanda, Victor Jensen, Adrian Blake; Yoann Cathline, David Min.

Heracles: Fabian De Keijzer; Ivan Mesik, Mimeirhel Benita, Jannes Luca Wieckhoff, Damon Mirani; Jeff Reine-Adélaide, Scheperman, Jan Zamburek, Daniel Van Kaam; Jizz Hornkamp, Luka Kulenovic.