Utrecht
Eredivisie - Netherlands
Stadion Galgenwaard
Groningen
Utrecht x Groningen Palpite, Odds 2+, 8+; Onde Assistir, Campeonato Holandês (14/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

O Campeonato Holandês 2025/26 promete fortes emoções, e o confronto entre Utrecht e Groningen, no dia 14 de setembro, às 9h30 (horário de Brasília), no Stadion Galgenwaard, é um dos jogos mais aguardados da rodada. A partida coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição.


O Utrecht busca se firmar na parte de cima da tabela, enquanto o Groningen tenta somar pontos importantes para não se aproximar da zona de rebaixamento. Ambos os times precisam da vitória para alcançar seus objetivos na temporada.


Neste artigo, você encontrará os melhores palpites para Utrecht x Groningen, com odds atualizadas, análises detalhadas, prováveis escalações e histórico de confrontos. Acompanhe e confira as dicas!


Utrecht x Groningen Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas de apostas que valem a pena ficar de olho. Analisamos as estatísticas, o momento das equipes e outros fatores relevantes para te dar as melhores opções.



  • 🎯 Vitória do Utrecht - Odd 2.00

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.85

  • 🎯 Mais de 2,5 Gols no total - Odd 2.10


Com base nas nossas análises, acreditamos que este jogo tem tudo para ser emocionante. As odds oferecem boas oportunidades, e as estatísticas indicam que podemos ter um jogo com muitos gols e chances de ambos os lados.


💰 Palpites de Odds Baixas Utrecht x Groningen


Se você busca uma aposta mais segura, com menor risco, confira as opções de odds baixas para este jogo. São apostas com grande probabilidade de acerto.



  • 🟢 Dupla Chance: Utrecht ou Empate - Odd 1.35 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Utrecht tem um leve favoritismo e buscará o resultado positivo.


⚖️ Palpites de Odds Médias Utrecht x Groningen


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas com potencial de lucro interessante.



  • 🟡 Utrecht marca o primeiro gol - Odd 1.70 Risco: Médio Justificativa: O Utrecht tem um bom poder ofensivo e pode sair na frente no placar.


🚀 Palpites de Odds Altas Utrecht x Groningen


Para os apostadores mais ousados, as odds altas oferecem a chance de grandes lucros. Mas lembre-se: o risco é maior.



  • 🔴 Placar correto: 2 x 1 para o Utrecht - Odd 8.00 Risco: Alto Justificativa: Considerando o desempenho recente das equipes, este placar é uma possibilidade.


Utrecht x Groningen: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir ao jogo e confira os detalhes da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Utrecht x Groningen

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 9h30 (horário de Brasília)

  • Local: Stadion Galgenwaard, Utrecht

  • Competição: Campeonato Holandês

  • Onde Assistir: ESPN


Como Utrecht e Groningen Chegam Para o Confronto


O Utrecht busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo no campeonato da Holanda. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Groningen, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Utrecht


O Utrecht teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Eredivisie.



  • ✅ Utrecht 2 x 1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1 x 3 Utrecht - Pro League

  • 🟡 Utrecht 0 x 0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1 x 0 Utrecht - Pro League

  • ✅  Utrecht 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos do Groningen


O Groningen vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Groningen. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ✅ Al-Raed 1 x 2 Groningen - Pro League

  • ✅ Groningen 2 x 0 Al-Fayha - Pro League

  • ❌ Al-Ahli 4 x 1 Groningen - Pro League

  • ✅ Groningen 1 x 0 Al-Ettifaq - Pro League

  • ❌ Al-Qadisiyah FC 4 x 1 Groningen - Pro League


Nossa Opinião para Utrecht x Groningen


A partida entre Utrecht e Groningen promete ser um duelo equilibrado, com chances para ambos os lados. Acreditamos que o Utrecht tem uma ligeira vantagem por jogar em casa, mas o Groningen pode surpreender.


Nossos palpites buscam oferecer as melhores opções para você apostar com responsabilidade e aproveitar a emoção do jogo. Analisamos todos os dados e estatísticas para te dar as melhores dicas.


Com as odds que o mercado oferece, acreditamos em um jogo com muitos gols e oportunidades para ambos os lados. Nossa dica é apostar com cautela e aproveitar cada lance!


 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


 

Utrecht x Groningen: Palpite do Dia

Utrecht x Groningen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Utrecht x Groningen: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
Utrecht
3 - 1
Groningen
2024 Eredivisie
Groningen
0 - 1
Utrecht
2022 Eredivisie
Groningen
1 - 2
Utrecht
2022 Friendlies Clubs
Utrecht
0 - 0
Groningen
2022 Eredivisie
Utrecht
2 - 1
Groningen

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Utrecht
Empate
Groningen

Jogo Responsável


Apostas são coisas sérias e devem ser encaradas como uma forma de diversão, não uma solução para problemas financeiros. É crucial apostar com responsabilidade, nunca comprometendo dinheiro destinado a contas pessoais ou da casa. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.


