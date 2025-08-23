- V
Utrecht x Excelsior: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08
Utrecht x Excelsior: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Utrecht e Excelsior se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 09:30 (horário de Brasília), no Stadion Galgenwaard, em Utrecht, em jogo que coloca frente a frente duas equipes que costumam brigar por objetivos diferentes na competição.
Utrecht x Excelsior Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Utrecht vence
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Esses mercados refletem o estilo ofensivo da liga e o favoritismo do time da casa.
Resultado Final: Utrecht vence
Jogando em seus domínios, o Utrecht costuma impor ritmo forte e buscar o ataque desde o início. O fator casa pesa bastante e torna o Utrecht favorito para vencer este duelo.
Ambas equipes marcam (sim)
Apesar do favoritismo do Utrecht, o Excelsior pode encontrar espaços nos contra-ataques. A Eredivisie é conhecida por jogos abertos, e o mercado de ambas equipes marcam faz sentido neste confronto.
Mais de 2.5 gols na partida
A expectativa é de um jogo movimentado, com chances para os dois lados. Tanto Utrecht quanto Excelsior têm estilo ofensivo, e por isso o mercado de mais de 2.5 gols aparece como boa opção.
Utrecht x Excelsior: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Utrecht x Excelsior pela Eredivisie
- 📅 Data: 24 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadion Galgenwaard, Utrecht, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Utrecht x Excelsior: Escalações prováveis
Utrecht: Michael Brouwer; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiel, Victor Jensen, Dani de Wit, Alonzo Engwanda; Miguel Rodríguez, Adrian Blake.
Excelsior: Calvin Raatsie; Casper Widell, Stan Henderikx, Arthur Zagre, Nolan Martens; Noah Naujoks, Zach Booth, Adam Carlén, Derensili Fernandes; Gyan de Regt, Mike van Duinen.
Utrecht x Excelsior: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Utrecht x Excelsior: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Utrecht x Excelsior: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
