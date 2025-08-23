Assine UOL
Utrecht x Excelsior: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 24/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Utrecht x Excelsior: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Utrecht e Excelsior se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Eredivisie 2025. A bola rola às 09:30 (horário de Brasília), no Stadion Galgenwaard, em Utrecht, em jogo que coloca frente a frente duas equipes que costumam brigar por objetivos diferentes na competição.


Utrecht x Excelsior Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Utrecht vence




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Esses mercados refletem o estilo ofensivo da liga e o favoritismo do time da casa.


Resultado Final: Utrecht vence


Jogando em seus domínios, o Utrecht costuma impor ritmo forte e buscar o ataque desde o início. O fator casa pesa bastante e torna o Utrecht favorito para vencer este duelo.


Ambas equipes marcam (sim)


Apesar do favoritismo do Utrecht, o Excelsior pode encontrar espaços nos contra-ataques. A Eredivisie é conhecida por jogos abertos, e o mercado de ambas equipes marcam faz sentido neste confronto.


Mais de 2.5 gols na partida


A expectativa é de um jogo movimentado, com chances para os dois lados. Tanto Utrecht quanto Excelsior têm estilo ofensivo, e por isso o mercado de mais de 2.5 gols aparece como boa opção.


Utrecht x Excelsior: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Utrecht x Excelsior pela Eredivisie

  • 📅 Data: 24 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadion Galgenwaard, Utrecht, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Utrecht x Excelsior: Escalações prováveis


Utrecht: Michael Brouwer; Siebe Horemans, Souffian El Karouani, Nick Viergever, Mike van der Hoorn; Gjivai Zechiel, Victor Jensen, Dani de Wit, Alonzo Engwanda; Miguel Rodríguez, Adrian Blake.


Excelsior: Calvin Raatsie; Casper Widell, Stan Henderikx, Arthur Zagre, Nolan Martens; Noah Naujoks, Zach Booth, Adam Carlén, Derensili Fernandes; Gyan de Regt, Mike van Duinen.

Utrecht x Excelsior: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Utrecht x Excelsior: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2023 Eredivisie
Excelsior
1 - 1
Utrecht
2023 Eredivisie
Utrecht
2 - 2
Excelsior
2022 Eredivisie
Utrecht
1 - 0
Excelsior
2022 Eredivisie
Excelsior
0 - 1
Utrecht
2018 Eredivisie
Utrecht
0 - 0
Excelsior

