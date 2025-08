Utebo FC x Guadalajara: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistoso de Clubes

Confira os melhores palpites Utebo FC x Guadalajara com prognósticos baseados em estatísticas recentes, desempenho das equipes e oportunidades de apostas com odds altas. Este amistoso internacional serve como preparação para a temporada 2025/26.

O duelo entre Utebo FC e CD Guadalajara acontece nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), em solo espanhol. Com ambas as equipes em ritmo de pré-temporada, o confronto tende a ser equilibrado e interessante para o apostador que busca palpite com boas cotações e análises confiáveis.

Confira nosso palpite de futebol para hoje com os melhores prognósticos do dia!

🧠 Utebo FC x Guadalajara Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Vitória do Guadalajara - odd 1.96 - na Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Ambas marcam - odd 1.91- na Esportes da Sorte



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.75 - na Esportes da Sorte



O palpite do dia vai para uma leve vantagem do time mexicano, que mesmo fora de casa tem um elenco superior tecnicamente e já fez mais partidas nesta pré-temporada. O Utebo venceu 3 de seus últimos 10 jogos e tem média de 1.1 gols por partida. Já o Guadalajara marcou 1.4 gols por jogo no mesmo período e enfrenta um adversário de divisão inferior, o que pode fazer a diferença.

🚀 Utebo FC x Guadalajara Palpite com Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado exato 2x1 Guadalajara - odd 10.09



🟢 Palpite: Ambas marcam no 1º tempo - odd 3.69



🟡 Palpite: Empate/Guadalajara (HT/FT) - odd 4.99



Estas apostas são indicadas para quem busca retorno acima da média. A média de gols recentes das duas equipes permite explorar o mercado de placares exatos e ambas marcam, inclusive no primeiro tempo.

🌟 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Utebo x Guadalajara



🔥 Vitória do Guadalajara por 3x1 - odd 25.13



🔥 Guadalajara marca em ambos os tempos - odd 2.82



🔥 Total de gols: 4-5 gols - odd 3.69



📺 Informações do Jogo: Utebo x Guadalajara - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Utebo FC x CD Guadalajara - Amistoso de Clubes

- Amistoso de Clubes

📅 Data: 06/08/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



📺 Transmissão: Sem confirmação oficial



📺 Onde Assistir Utebo FC x CD Guadalajara

A partida ainda não possui transmissão oficial confirmada, mas plataformas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet podem oferecer transmissão com vídeo. Para assistir, é necessário estar logado e com conta verificada.

📊 Como Utebo e Guadalajara Chegam Para o Confronto

O Utebo FC, da 4ª divisão espanhola, encara este amistoso como um dos últimos compromissos antes da temporada regular. A equipe tem mostrado um desempenho irregular: nos últimos 10 jogos, somou 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com média de 1.1 gols por partida. O sistema defensivo ainda apresenta falhas, especialmente contra equipes que pressionam no meio-campo.

O Guadalajara (Chivas) busca manter ritmo competitivo antes do retorno à Liga MX. Nos últimos 10 jogos, foram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com média de 1.4 gols marcados por jogo. O time alternou bons momentos ofensivos com falhas defensivas, mas tem mais entrosamento e talento individual que o rival espanhol.