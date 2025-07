UTC x FBC Melgar: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga 1 Peru - 19/07

Confira os palpites UTC x FBC Melgar, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: UTC Cajamarca x FBC Melgar pela Liga 1 Peru



📅 Data: 19 de julho de 2025



🕒 Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estadio Germán Contreras Jara



O UTC Cajamarca recebe o FBC Melgar em confronto válido pela rodada 19 do Clausura da Liga 1 do Peru. O duelo acontece no Estadio Germán Contreras Jara, com pontapé inicial previsto para as 15h (horário Brasília)

As duas equipas vivem momentos contrastantes na competição: o UTC ocupa a 15ª posição, somando apenas 19 pontos, com uma defesa frágil (34 gols sofridos). Já o Melgar aparece em 6º, com 31 pontos, ainda sonhando com o G4 e vindo de uma série de empates que atrapalharam a arrancada final. Apesar da leve queda de rendimento, o time de Arequipa é favorito no papel diante de um UTC irregular.

UTC x FBC Melgar Palpite



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: FBC Melgar



📊 Over 2.5 gols



🔀 Melgar vence qualquer metade



🔄 Menos de 10.5 escanteios



UTC x FBC Melgar: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.