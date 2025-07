Uruguai x Peru: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa América Feminina (18/07)

Uruguai x Peru se enfrentam nesta sexta-feira, 18/07, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América Feminina. A bola rola às 18h (horário de Brasília) e, até o momento, não há transmissão confirmada para o Brasil.

O Uruguai chega pressionado após empatar com o Equador e perder para a Argentina. Precisa vencer para continuar com chances reais de classificação. Já o Peru está em situação delicada, com duas derrotas em dois jogos e saldo negativo de cinco gols. Se não vencer, está praticamente eliminado.

Confira nosso palpite de Uruguai x Peru, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações do confronto de hoje.

Uruguai x Peru Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Para as apostas em Uruguai x Peru, sugerimos esses três palpites com base nas estatísticas recentes das equipes na temporada 2025. Embora nenhum dos times viva grande fase, há espaço para boas oportunidades.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.80

O Peru sofreu 3 gols por jogo nesta Copa América, enquanto o Uruguai viu 5 gols em seus 2 jogos (2.5 por partida).

Nos últimos cinco jogos, o Peru só passou em branco uma vez. O Uruguai, por outro lado, marcou em quatro das cinco partidas mais recentes. A média ofensiva aliada às defesas frágeis reforça a aposta em três gols ou mais no jogo.

Uruguai vence - odd pagando 1.60

Mesmo sem vencer ainda na Copa América, o Uruguai teve desempenho mais competitivo. Empatou com o Equador e segurou a Argentina até o fim, sofrendo apenas um gol.

O Peru perdeu os dois jogos por placares expressivos e tem o pior saldo do grupo. Soma apenas 0.25 gol por jogo fora de casa e uma taxa de falha ofensiva de 75% como visitante.

Ambas equipes marcam - odd pagando 2.10

Apesar da fragilidade ofensiva peruana fora de casa, o time marcou contra o Equador e tem uma posse média superior a 57%. Isso mostra que, mesmo sob pressão, consegue criar oportunidades.

O Uruguai também não é sólido defensivamente. Sofre, em média, 1.69 xG contra por partida e só passou sem sofrer gols em 30% dos jogos neste ano. Com isso, o cenário de gols para os dois lados se torna bem possível.

Uruguai x Peru - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Uruguai x Peru sem transmissão confirmada até o momento. A partida está marcada para às 18h desta sexta-feira, pela fase de grupos da Copa América Feminina.

Tudo o que você precisa saber de Uruguai x Peru:



⚽️ Confronto: Uruguai x Peru - Copa América Feminina

📅 Data: 18/07/2025

⏰ Horário: 18h (horário de Brasília)

🏟️ Local: a confirmar

📺 Onde vai passar Uruguai x Peru: sem transmissão até o momento



Uruguai x Peru: quem ganha? - Melhores odds

O Uruguai tem cerca de 62% de probabilidade de vencer o jogo desta sexta-feira, 18/07. Isso porque enfrenta uma equipe em queda livre, que perdeu todos os jogos até aqui e tem números bem inferiores.



Uruguai ganha - Odd de @1.60 na bet365

Empate - Odd de @3.80 na bet365

Peru ganha - Odd de @5.00 na bet365



O cálculo de probabilidade é feito levando em consideração as odds pagas pelas casas de apostas para a vitória de cada time.