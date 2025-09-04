Assine UOL
Uruguay
World Cup - Qualification South America - World Wide
Estadio Centenario
Peru
Uruguai x Peru: Palpite, Odds +19, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Uruguai x Peru: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Uruguai x Peru se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio Centenario, Montevideo. A transmissão do jogo será pela Sportv.


O Uruguai é quarto colocado da tabela, enquanto que Peru segue na nona posição desta classificatória para a Copa do Mundo 2026.


A equipe do Uruguai sabe que apenas precisa de 1 ponto nas duas últimas rodadas para confirmar vaga na próxima Copa do Mundo.


Mais difícil é a missão peruana. Eles sabem que precisam de vencer Uruguai e Paraguai para tentar a repescagem.


Palpites de Uruguai x Peru: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Uruguai (1.32)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.00)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.44)


Palpites Alternativos Uruguai x Peru



  • 🎯 Uruguai para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)

  • 🎯 Alcance de Gols: 2-3 (1.95)

  • 🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.51)


Super Palpite Uruguai x Peru



  • 🚀 Uruguai para vencer por 2 gols de diferença: 3.75


💰 Palpites de Odds Baixas Uruguai x Peru



  • Vitória do Uruguai: 1.32

  • ⚡Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33

  • ⚡ Uruguai para não sofrer gol - Sim: 1.56


⚖️ Palpites de Odds Médias Uruguai x Peru



  • Total de Gols - Mais de 2.5: 2.00

  • ⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.60

  • ⚡Uruguai para vencer por 1 gol de diferença: 3.26


🚀 Palpites de Odds Altas Uruguai x Peru



  • Vitória do Peru: 10.58

  • ⚡ Resultado Exato: 1-1: 8.87

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Peru: 19.43


Uruguai x Peru: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Uruguai x Peru - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Centenario, Montevideo

  • 📺 Transmissão: Sportv


Uruguai x Peru: Escalações prováveis


Uruguai: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, De Arrascaeta, Pellistri; Brian Rodríguez, Federico Viñas.


Peru: Gallese; Sonne, Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Burlamaqui, Sergio Peña, Kenji Cabrera; Quevedo, Luis Ramos.


Uruguai x Peru: Como chegam os times


Uruguai



  • ⚽️ 16 Jogos

  • 6 Vitórias (38%)

  • 🤝 6 Empates (38%)

  • 4 Derrotas (25%)

  • 🥅 19 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)

  • 🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 0,75 por jogo)


Peru



  • ⚽️ 16 Jogos

  • 2 Vitórias (13%)

  • 🤝 6 Empates (38%)

  • 8 Derrotas (50%)

  • 🥅 6 Gols marcados (Média de 0,38 por jogo)

  • 🛡️ 17 Gols sofridos (Média de 1,06 por jogo)

Uruguay x Peru: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Uruguay x Peru: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification South America
Peru
1 - 0
Uruguay
2022 World Cup - Qualification South America
Uruguay
1 - 0
Peru
2022 World Cup - Qualification South America
Peru
1 - 1
Uruguay
2019 Friendlies
Peru
1 - 1
Uruguay
2019 Friendlies
Uruguay
1 - 0
Peru

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Uruguay
Empate
Peru

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

