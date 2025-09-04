Uruguai x Peru: Palpite, Odds +19, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Uruguai x Peru: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Uruguai x Peru se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio Centenario, Montevideo. A transmissão do jogo será pela Sportv.

O Uruguai é quarto colocado da tabela, enquanto que Peru segue na nona posição desta classificatória para a Copa do Mundo 2026.

A equipe do Uruguai sabe que apenas precisa de 1 ponto nas duas últimas rodadas para confirmar vaga na próxima Copa do Mundo.

Mais difícil é a missão peruana. Eles sabem que precisam de vencer Uruguai e Paraguai para tentar a repescagem.

Palpites de Uruguai x Peru: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Uruguai (1.32)

Vitória do Uruguai (1.32)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.00)

Total de Gols: Mais de 2.5 (2.00)

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.44)



Palpites Alternativos Uruguai x Peru



🎯 Uruguai para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)



🎯 Alcance de Gols: 2-3 (1.95)



🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.51)



Super Palpite Uruguai x Peru



🚀 Uruguai para vencer por 2 gols de diferença: 3.75



💰 Palpites de Odds Baixas Uruguai x Peru



⚡ Vitória do Uruguai: 1.32

1.32

⚡Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33

1.33

⚡ Uruguai para não sofrer gol - Sim: 1.56



⚖️ Palpites de Odds Médias Uruguai x Peru



⚡ Total de Gols - Mais de 2.5: 2.00

2.00

⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.60

2.60

⚡Uruguai para vencer por 1 gol de diferença: 3.26



🚀 Palpites de Odds Altas Uruguai x Peru



⚡ Vitória do Peru: 10.58

10.58

⚡ Resultado Exato: 1-1: 8.87

8.87

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Peru: 19.43



Uruguai x Peru: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Uruguai x Peru - Eliminatórias da Copa Mundo

Uruguai x Peru - Eliminatórias da Copa Mundo

📅 Data: 04/09/2025

04/09/2025

⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)

20:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Centenario, Montevideo

Estádio Centenario, Montevideo

📺 Transmissão: Sportv



Uruguai x Peru: Escalações prováveis

Uruguai: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, De Arrascaeta, Pellistri; Brian Rodríguez, Federico Viñas.

Peru: Gallese; Sonne, Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Burlamaqui, Sergio Peña, Kenji Cabrera; Quevedo, Luis Ramos.

Uruguai x Peru: Como chegam os times

Uruguai



⚽️ 16 Jogos



✅ 6 Vitórias (38%)

(38%)

🤝 6 Empates (38%)

(38%)

❌ 4 Derrotas (25%)

(25%)

🥅 19 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)

(Média de 1,19 por jogo)

🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 0,75 por jogo)



Peru