Uruguai x Peru: Palpite, Odds +19, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09
Uruguai x Peru: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Uruguai x Peru se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 20:30 (horário de Brasília) no Estádio Centenario, Montevideo. A transmissão do jogo será pela Sportv.
O Uruguai é quarto colocado da tabela, enquanto que Peru segue na nona posição desta classificatória para a Copa do Mundo 2026.
A equipe do Uruguai sabe que apenas precisa de 1 ponto nas duas últimas rodadas para confirmar vaga na próxima Copa do Mundo.
Mais difícil é a missão peruana. Eles sabem que precisam de vencer Uruguai e Paraguai para tentar a repescagem.
Palpites de Uruguai x Peru: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Uruguai (1.32)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.00)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.44)
Palpites Alternativos Uruguai x Peru
- 🎯 Uruguai para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)
- 🎯 Alcance de Gols: 2-3 (1.95)
- 🎯 Resultado Exato: 2-0 (4.51)
Super Palpite Uruguai x Peru
- 🚀 Uruguai para vencer por 2 gols de diferença: 3.75
💰 Palpites de Odds Baixas Uruguai x Peru
- ⚡Vitória do Uruguai: 1.32
- ⚡Total de Gols - Mais de 1.5: 1.33
- ⚡ Uruguai para não sofrer gol - Sim: 1.56
⚖️ Palpites de Odds Médias Uruguai x Peru
- ⚡Total de Gols - Mais de 2.5: 2.00
- ⚡Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.60
- ⚡Uruguai para vencer por 1 gol de diferença: 3.26
🚀 Palpites de Odds Altas Uruguai x Peru
- ⚡Vitória do Peru: 10.58
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 8.87
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Peru: 19.43
Uruguai x Peru: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Uruguai x Peru - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Centenario, Montevideo
- 📺 Transmissão: Sportv
Uruguai x Peru: Escalações prováveis
Uruguai: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, De Arrascaeta, Pellistri; Brian Rodríguez, Federico Viñas.
Peru: Gallese; Sonne, Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Burlamaqui, Sergio Peña, Kenji Cabrera; Quevedo, Luis Ramos.
Uruguai x Peru: Como chegam os times
Uruguai
- ⚽️ 16 Jogos
- ✅ 6 Vitórias (38%)
- 🤝 6 Empates (38%)
- ❌ 4 Derrotas (25%)
- 🥅 19 Gols marcados (Média de 1,19 por jogo)
- 🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 0,75 por jogo)
Peru
- ⚽️ 16 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (13%)
- 🤝 6 Empates (38%)
- ❌ 8 Derrotas (50%)
- 🥅 6 Gols marcados (Média de 0,38 por jogo)
- 🛡️ 17 Gols sofridos (Média de 1,06 por jogo)
Uruguay x Peru: Palpite do Dia
Uruguay x Peru: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Uruguay x Peru: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
