Uruguai x Argentina Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - Eliminatórias

*** As cotações estão sujeitas a alterações. Os valores exibidos foram coletados em 20 de março, às 9:00.

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Argentina chega para este jogo liderando as Eliminatórias com 25 pontos, enquanto o Uruguai, com 20, ocupa a segunda posição. No último confronto entre as seleções, os uruguaios venceram por 2 a 0 fora de casa, encerrando uma invencibilidade de 8 anos dos argentinos.

Com uma a segunda melhor defesa e um meio de campo forte, a seleção de Scaloni busca devolver a derrota e aumentar ainda mais a distância. Já o Uruguai, empurrado pela torcida no Centenário, quer somar pontos importantes para consolidar sua classificação à Copa de 2026.

Palpite 1 - Resultado Final: Argentina

A Argentina tem um elenco superior tecnicamente e costuma se impor em jogos decisivos, mesmo fora de casa. Apesar da derrota no último duelo com os rivais, os argentinos possuem um histórico positivo contra o Uruguai e devem conseguir os três pontos.