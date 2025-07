Uruguai x Argentina feminino: Palpite, Onde Assistir – Copa América 15/07

O Uruguai chega embalado após empatar em 2 a 2 com o Equador fora de casa, mas ainda sem vitórias nos últimos três jogos oficiais. A Argentina, por sua vez, tenta retomar a boa forma após uma sequência de confrontos duros, incluindo derrotas para Canadá e Austrália, mas tem histórico superior e elenco mais experiente.

Uruguai x Argentina feminino: Palpite do Dia

Vitória da Argentina – Odd: 1.95

Ambas as equipes marcam – Sim – Odd: 1.86

Mais de 2.5 gols – Odd: 2.02

Argentina vence e mais de 1.5 gols – Odd: 2.45

Argentina para vencer sem sofrer gol – Não – Odd: 1.32

*As odds foram retiradas da Esportes da Sorte na segunda-feira (14) e estão sujeitas a alterações a qualquer momento conforme o mercado se atualiza.

Uruguai x Argentina feminino: Palpites Explicados

🔥 Palpite 1: Vitória da Argentina

A Argentina é favorita clara nas odds (abaixo de 2.00), sugerindo que as casas a veem com superioridade técnica e tática. Estreia mais descansada, enquanto o Uruguai empatou na estreia com o Equador e mostrou falhas defensivas.