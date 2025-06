Urawa x Monterrey: Palpite, Onde Assistir, Escalações, FIFA Club World Cup - 26/06

Urawa Reds x Monterrey: confira os palpites para o jogo que ocorre no Rose Bowl, em Pasadena, na quarta-feira, 25/06, às 22h00 (horário de Brasília), pelo encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes FIFA 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Urawa Reds x Monterrey Palpites - Mundial de Clubes FIFA



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam



Palpite 2 - Over 2,5 gols



Palpite 3 - Dupla Chance: Monterrey ou empate (X2)



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam

Dados demonstram que 70% dos jogos do Urawa tiveram gols dos dois lados, enquanto Monterrey apresentou 60%. O cenário indica ação ofensiva de ambos.

Palpite 2 - Over 2,5 gols

Urawa e Monterrey acumulam média acima de 2 gols por jogo no torneio e 100% de Over 1,5 nas partidas que disputaram, reforçando a expectativa de 3+ gols no confronto .

Palpite 3 - Dupla Chance: Monterrey ou empate (X2)

Monterrey somou dois empates e busca avançar; já o Urawa perdeu ambas as partidas anteriores. O visitante entra ligeiramente favorito ao menos para evitar derrota.

Urawa Reds x Monterrey - Onde Assistir

Urawa Reds x Monterrey se enfrentam na quarta-feira, 25/06, às 22h00 (horário de Brasília), no Rose Bowl, em Pasadena (EUA).

Transmissão: DAZN (streaming gratuito globalmente); também no CazéTV e SporTV.