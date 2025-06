Urawa Reds x Monterrey: Onde Assistir ao Vivo - Mundial de Clubes FIFA - 25/06

Urawa Reds e Monterrey se enfrentam nesta quarta-feira (25/06), às 22h00 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes FIFA 2025, no Rose Bowl, nos Estados Unidos.

A situação do grupo é delicada para ambos: o Urawa Reds está na 4ª colocação, com duas derrotas em dois jogos, enquanto o Monterrey ocupa o 3º lugar, com dois empates até aqui. O confronto é decisivo para os mexicanos ainda sonharem com a classificação e para os japoneses evitarem terminar a campanha sem pontuar.

Confira a seguir onde assistir Urawa Reds x Monterrey ao vivo e os melhores palpites com base nas odds da Superbet.