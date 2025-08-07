Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Palpite, Onde Assistir - 07/08

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Universitatea Craiova e Spartak Trnava entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Ion Oblemenco, na Romênia, pela Liga Conferência.

Universitatea Craiova x Spartak Trnava Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Universitatea Craiova - odd 1.50 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75 na Novibet







Palpite 3 - Dupla Chance: Craiova ou empate - odd 1.28 na Novibet





Craiova tenta aproveitar o fator casa

A equipe romena joga diante da sua torcida, o que pode ser decisivo em um confronto equilibrado como este. Nos jogos em casa, o Universitatea Craiova costuma ser mais firme defensivamente.

Jogo deve ser truncado

Com dois times que priorizam o sistema defensivo, a tendência é de poucos espaços e poucas finalizações claras, o que aumenta o valor de apostas no mercado de poucos gols.

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Universitatea Craiova x Spartak Trnava



ℹ️ Jogo: Universitatea Craiova x Spartak Trnava pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Ion Oblemenco, Roménia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Escalações prováveis

Universitatea Craiova: Pavlo Isenko; Juraj Badelj, Vasile Mogos, Florin Stefan, Nikola Stevanovic; Lyes Houri, Luca Basceanu, Alexandru Cretu, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.

Spartak Trnava: Ziga Frelih; Marek Ujlaky, Kristian Kostrna, Roko Jureskin, Filip Twardzik; Libor Holík, Giorgi Moistsrapishvili, Milos Kratochvil, Erik Daniel; Philip Azango, Jakub Paur.