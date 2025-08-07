- V
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Palpite, Onde Assistir - 07/08
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Universitatea Craiova e Spartak Trnava entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Ion Oblemenco, na Romênia, pela Liga Conferência.
Universitatea Craiova x Spartak Trnava Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Universitatea Craiova - odd 1.50 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75 na Novibet
Palpite 3 - Dupla Chance: Craiova ou empate - odd 1.28 na Novibet
Craiova tenta aproveitar o fator casa
A equipe romena joga diante da sua torcida, o que pode ser decisivo em um confronto equilibrado como este. Nos jogos em casa, o Universitatea Craiova costuma ser mais firme defensivamente.
Jogo deve ser truncado
Com dois times que priorizam o sistema defensivo, a tendência é de poucos espaços e poucas finalizações claras, o que aumenta o valor de apostas no mercado de poucos gols.
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Universitatea Craiova x Spartak Trnava
- ℹ️ Jogo: Universitatea Craiova x Spartak Trnava pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Ion Oblemenco, Roménia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Escalações prováveis
Universitatea Craiova: Pavlo Isenko; Juraj Badelj, Vasile Mogos, Florin Stefan, Nikola Stevanovic; Lyes Houri, Luca Basceanu, Alexandru Cretu, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.
Spartak Trnava: Ziga Frelih; Marek Ujlaky, Kristian Kostrna, Roko Jureskin, Filip Twardzik; Libor Holík, Giorgi Moistsrapishvili, Milos Kratochvil, Erik Daniel; Philip Azango, Jakub Paur.
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Palpite do Dia
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
