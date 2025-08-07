Assine UOL
Universitatea Craiova
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Complex Sportiv Craiova
Spartak Trnava
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.6
2
4.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.6
2
4.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.77
x
3.6
2
4.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 12:30

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Palpite, Onde Assistir - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Universitatea Craiova e Spartak Trnava entram em campo nesta quinta-feira, 7 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Ion Oblemenco, na Romênia, pela Liga Conferência.


Universitatea Craiova x Spartak Trnava Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Empate Anula Aposta: Universitatea Craiova - odd 1.50 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.75 na Novibet




  • Palpite 3 - Dupla Chance: Craiova ou empate - odd 1.28 na Novibet




Craiova tenta aproveitar o fator casa


A equipe romena joga diante da sua torcida, o que pode ser decisivo em um confronto equilibrado como este. Nos jogos em casa, o Universitatea Craiova costuma ser mais firme defensivamente.


Jogo deve ser truncado


Com dois times que priorizam o sistema defensivo, a tendência é de poucos espaços e poucas finalizações claras, o que aumenta o valor de apostas no mercado de poucos gols.


Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Universitatea Craiova x Spartak Trnava



  • ℹ️ Jogo: Universitatea Craiova x Spartak Trnava pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário de Brasília) 

  • 🏟️ Local: Estádio Ion Oblemenco, Roménia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Escalações prováveis


Universitatea Craiova: Pavlo Isenko; Juraj Badelj, Vasile Mogos, Florin Stefan, Nikola Stevanovic; Lyes Houri, Luca Basceanu, Alexandru Cretu, Anzor Mekvabishvili; Mihnea Radulescu, Steven Nsimba.


Spartak Trnava: Ziga Frelih; Marek Ujlaky, Kristian Kostrna, Roko Jureskin, Filip Twardzik; Libor Holík, Giorgi Moistsrapishvili, Milos Kratochvil, Erik Daniel; Philip Azango, Jakub Paur.

Ver mais Ver menos

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Sao Paulo - Vitoria
1
1.64
AZ Alkmaar - Groningen
1
1.55
Samsunspor - Genclerbirligi
1
1.75
Múltipla
4.45
x
Aposta
20
=
Ganhos
88.97
Apostar agora

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Universitatea Craiova x Spartak Trnava: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Spartak Trnava
0 - 0
Universitatea Craiova

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Universitatea Craiova
Empate
Spartak Trnava

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Sao Jose
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Goiatuba EC
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E

Goiatuba EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ferroviária
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
-
Amazonas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D

Ferroviária Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Tucuman
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rosario Central
  • E
  • V
  • E
  • D
  • D

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Hibernian
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Kilmarnock
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Hibernian Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aris
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
AEK Athens FC
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

AEK Athens FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites