Universitatea Craiova x Basaksehir: Palpite, Odds +9 e Onde Assistir Liga Conferência

Confira os melhores palpites para Universitatea Craiova x Basaksehir, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Universitatea Craiova e Basaksehir se enfrentam pela segunda partida dos playoffs da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, às 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Ion Oblemenco. No primeiro jogo, vitória de 2x1 para o Basaksehir. Universitatea Craiova x Basaksehir terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet, Stake e Superbet.

Palpites de Universitatea Craiova x Basaksehir: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Universitatea Craiova e Basaksehir para trazer as melhores dicas de apostas. A vitória de 2x1 do Basaksehir na primeira partida o deixa em uma posição de vantagem, mas o Universitatea Craiova, jogando em casa, precisa de gols para se classificar. O jogo promete ser aberto, com ambas as equipes buscando o ataque.



⚽ Resultado Final: Universitatea Craiova - Odd de 2.77 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.87 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.70 na Stake



Palpites Alternativos Universitatea Craiova x Basaksehir

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Universitatea Craiova x Basaksehir. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a necessidade de gols de ambas as equipes e o volume ofensivo do Craiova, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Classificação: Basaksehir - Odd de 1.40 na Novibet



⚽ Handicap Asiático: Universitatea Craiova -0.5 - Odd de 2.10 na Superbet



⚽ Universitatea Craiova vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.75 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Universitatea Craiova x Basaksehir

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo equilibrado e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.



⚽ Dupla Chance: Universitatea Craiova ou Empate - Odd de 1.30 na Superbet



⚽ Universitatea Craiova marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet



Palpites de Odds Médias Universitatea Craiova x Basaksehir

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Universitatea Craiova - Odd de 5.00 na Superbet



⚽ Universitatea Craiova vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 3.25 na Novibet



⚽ Universitatea Craiova vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Novibet



Palpites de Odds Altas Universitatea Craiova x Basaksehir

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Basaksehir.



⚽ Placar Exato: 2-1 para a Universitatea Craiova - Odd de 9.00 na Superbet



⚽ Placar Exato: 1-1 - Odd de 7.00 na Superbet



⚽ Basaksehir vence de virada - Odd de 11.00 na Novibet



Informações do Jogo: Universitatea Craiova x Basaksehir: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Universitatea Craiova x Basaksehir - Liga Conferência (playoffs)

Data: 28/08/2025

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ion Oblemenco, Craiova (Romênia)

Transmissão: Novibet, Stake e Superbet



Como assistir Universitatea Craiova x Basaksehir

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet, Stake e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Universitatea Craiova e Basaksehir Chegam Para o Confronto

O Universitatea Craiova chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de reverter a derrota por 2 a 1 na primeira partida. A equipe tem uma média de 2.6 gols marcados e 1.4 gols sofridos na competição. O xG de 2.2 e 6.3 chutes no gol sugerem que o time busca o ataque com frequência. Jogando em casa, o Universitatea Craiova buscará ser mais eficiente na finalização para garantir a sua classificação.

O Basaksehir tem a vantagem de 2 a 1 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 2.0 gols marcados e 0.8 gols sofridos por jogo, o que aponta para um ataque eficiente e uma defesa sólida. Com 3.8 escanteios, o time busca o ataque com frequência. O Basaksehir tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.