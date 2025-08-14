- V
Universitario x Palmeiras Palpite: Onde Assistir, Odds 3+, 5+, Libertadores (14/08)
Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (14/08), em partida válida pela ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2025. O duelo está marcado para começar às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental U, no Peru.
A equipe peruana chega em um ótimo momento e invicta há nove partidas (sendo seis vitórias). Já o Verdão está em uma fase de altos e baixos, mas tem um histórico sólido na competição.
Confira agora nossos palpites de Universitario x Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Universitario x Palmeiras: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Resultado Final: Palmeiras - odd 1.97
- 🎯 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.61
- 🎯 Palmeiras vence o 2º tempo - odd 2.43
Ao analisar os palpites de Universitario x Palmeiras, consideramos o momento dos dois times. O Universitario faz uma boa campanha no campeonato nacional, mas o Palmeiras tem um elenco mais forte. O histórico de confrontos também é favorável ao time brasileiro, que venceu os dois jogos de 2021.
Palpites Alternativos Universitario x Palmeiras
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O fato de o jogo ser no Peru pode influenciar o desempenho das equipes, mas o retrospecto recente do Palmeiras nos faz crer que a equipe vai se impor.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar os palpites. Com a tendência de um jogo ofensivo, os mercados de gols e escanteios podem ser boas escolhas.
- 🎯 Palmeiras vence, ou ambos marcam - odd 1.33
- 🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 2.04
- 🎯 Total de gols do Palmeiras: Acima de 1.5 - odd 2.50
Super Palpites Universitario x Palmeiras
Para quem gosta de odds realmente altas, temos uma sugestão de aposta combinada com base nos dados.
- 🚀 Mais de 2.5 gols na partida + Flaco Lopez mais de 2.5 finalizações + Palmeiras vence - odd 6.00 na Superbet.
💰 Palpites de Odds Baixas Universitario x Palmeiras
Aqui indicamos mercados com odds entre 1.10 e 2.49. São apostas mais seguras, boas para quem busca um retorno menor, mas com mais probabilidade de acerto.
- 🔵 Palmeiras ou empate (Dupla Chance) - odd 1.20
- 🟢 Palmeiras vence - odd 1.97
- 🟡 Empate anula aposta: Palmeiras - odd 1.36
⚖️ Palpites de Odds Médias Universitario x Palmeiras
Já nestes palpites, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um retorno intermediário.
- 🔵 Palmeiras vence com diferença de 1 gol - odd 3.35
- 🟢 Total de gols na partida: 1 - odd 3.35
- 🟡 Resultado Intervalo/Final: X/2 - odd 4.50
🚀 Palpites de Odds Altas Universitario x Palmeiras
Aqui, o risco é maior, mas o retorno é bem atrativo, com odds entre 5.00 e 12.00.
- 🔵 Resultado Exato: 0 a 1 Palmeiras - odd 4.40
- 🟢 Resultado Exato: 0 a 2 Palmeiras - odd 6.80
- 🟡 Artilheiro a qualquer momento: Flaco Lopez - odd 3.70 (próximo de 5.00)
Universitario x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Você pode assistir ao jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025 entre Universitario e Palmeiras de forma exclusiva pelo Disney+ e ESPN. A partida acontece nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, a partir das 21:30.
- ⚽ Confronto: Universitario x Palmeiras - CONMEBOL Libertadores 2025
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Monumental U, Peru
- 📺 Transmissão: Disney+ e ESPN
Como Universitario e Palmeiras Chegam Para o Confronto
O Universitario vive um ótimo momento na temporada, sendo colíder do Campeonato Peruano e invicto nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Já o Palmeiras, apesar de estar em um momento de oscilação, é o atual campeão da Libertadores e tem um elenco muito forte.
O técnico do Universitario, Jorge Fossati, tem uma filosofia de jogo bem implementada e o time responde bem às suas orientações. Já o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, lida com a pressão da torcida após a eliminação na Copa do Brasil, mas conta com o apoio da diretoria.
Últimos Jogos do Universitario
O Universitario está em uma ótima fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas três, mostrando um ataque eficiente e uma defesa sólida. O time está invicto há dez partidas em todas as competições.
- ✅ Universitario 1x0 Boys
- ✅ Alianza Univ 0x2 Universitario
- ✅ Universitario 3x1 Grau
- 🟡 Cienciano 1x1 Universitario
- ✅ Universitario 3x1 Comerciantes
Últimos Jogos do Palmeiras
O Palmeiras tem tido um desempenho irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe tem enfrentado dificuldades para manter uma sequência positiva de resultados, mas tem um histórico sólido na Libertadores. A equipe enfrenta problemas com lesões no elenco.
- ✅ Palmeiras 2x1 Ceará
- ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras
- ❌ Corinthians 1x0 Palmeiras
- ✅ Palmeiras 1x0 Grêmio
Nossa Opinião para Universitario x Palmeiras
Embora o Universitario viva uma grande fase no campeonato local, o Palmeiras tem um histórico superior na Libertadores e um elenco mais forte. O time brasileiro vai ao Peru em busca de uma boa vantagem para o jogo de volta, e deve se impor no confronto.
O Palmeiras tem um elenco de alta qualidade e com jogadores que podem decidir a partida a qualquer momento. Acredito que o time de Abel Ferreira vai sair com a vitória, mas deve enfrentar dificuldades em alguns momentos, já que o Universitario joga em casa e conta com o apoio de sua torcida.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Universitario x Palmeiras: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Universitario x Palmeiras: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Universitario x Palmeiras: Confrontos Diretos
- Estabelecer limites de tempo e de dinheiro para o jogo
- Não tentar recuperar perdas com mais apostas
- Não apostar mais do que você pode perder
- Não deixar que o jogo afete suas responsabilidades e relações pessoais
- Buscar ajuda se sentir que o jogo está saindo do controle
Lembre-se de que o Jogo Responsável é essencial para garantir que você aproveite a experiência de apostar de forma saudável e segura. Vamos manter a diversão no jogo e evitar que se torne um problema. Aproveite o jogo com responsabilidade!
