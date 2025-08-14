Universitario x Palmeiras Palpite: Onde Assistir, Odds 3+, 5+, Libertadores (14/08)

Universitario e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (14/08), em partida válida pela ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2025. O duelo está marcado para começar às 21:30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental U, no Peru.

A equipe peruana chega em um ótimo momento e invicta há nove partidas (sendo seis vitórias). Já o Verdão está em uma fase de altos e baixos, mas tem um histórico sólido na competição.

Confira agora nossos palpites de Universitario x Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Universitario x Palmeiras: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Resultado Final: Palmeiras - odd 1.97

🎯 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.61

🎯 Palmeiras vence o 2º tempo - odd 2.43



Ao analisar os palpites de Universitario x Palmeiras, consideramos o momento dos dois times. O Universitario faz uma boa campanha no campeonato nacional, mas o Palmeiras tem um elenco mais forte. O histórico de confrontos também é favorável ao time brasileiro, que venceu os dois jogos de 2021.

Palpites Alternativos Universitario x Palmeiras

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O fato de o jogo ser no Peru pode influenciar o desempenho das equipes, mas o retrospecto recente do Palmeiras nos faz crer que a equipe vai se impor.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar os palpites. Com a tendência de um jogo ofensivo, os mercados de gols e escanteios podem ser boas escolhas.



🎯 Palmeiras vence, ou ambos marcam - odd 1.33

🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 2.04

🎯 Total de gols do Palmeiras: Acima de 1.5 - odd 2.50



Super Palpites Universitario x Palmeiras

Para quem gosta de odds realmente altas, temos uma sugestão de aposta combinada com base nos dados.



🚀 Mais de 2.5 gols na partida + Flaco Lopez mais de 2.5 finalizações + Palmeiras vence - odd 6.00 na Superbet.



💰 Palpites de Odds Baixas Universitario x Palmeiras

Aqui indicamos mercados com odds entre 1.10 e 2.49. São apostas mais seguras, boas para quem busca um retorno menor, mas com mais probabilidade de acerto.



🔵 Palmeiras ou empate (Dupla Chance) - odd 1.20

🟢 Palmeiras vence - odd 1.97

🟡 Empate anula aposta: Palmeiras - odd 1.36



⚖️ Palpites de Odds Médias Universitario x Palmeiras

Já nestes palpites, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um retorno intermediário.



🔵 Palmeiras vence com diferença de 1 gol - odd 3.35

- odd 3.35

🟢 Total de gols na partida: 1 - odd 3.35

- odd 3.35

🟡 Resultado Intervalo/Final: X/2 - odd 4.50



🚀 Palpites de Odds Altas Universitario x Palmeiras

Aqui, o risco é maior, mas o retorno é bem atrativo, com odds entre 5.00 e 12.00.



🔵 Resultado Exato: 0 a 1 Palmeiras - odd 4.40

- odd 4.40

🟢 Resultado Exato: 0 a 2 Palmeiras - odd 6.80

- odd 6.80

🟡 Artilheiro a qualquer momento: Flaco Lopez - odd 3.70 (próximo de 5.00)



Universitario x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Você pode assistir ao jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025 entre Universitario e Palmeiras de forma exclusiva pelo Disney+ e ESPN. A partida acontece nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, a partir das 21:30.



⚽ Confronto: Universitario x Palmeiras - CONMEBOL Libertadores 2025

📅 Data: 14/08/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Monumental U, Peru

📺 Transmissão: Disney+ e ESPN



Como Universitario e Palmeiras Chegam Para o Confronto

O Universitario vive um ótimo momento na temporada, sendo colíder do Campeonato Peruano e invicto nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Já o Palmeiras, apesar de estar em um momento de oscilação, é o atual campeão da Libertadores e tem um elenco muito forte.

O técnico do Universitario, Jorge Fossati, tem uma filosofia de jogo bem implementada e o time responde bem às suas orientações. Já o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, lida com a pressão da torcida após a eliminação na Copa do Brasil, mas conta com o apoio da diretoria.

Últimos Jogos do Universitario

O Universitario está em uma ótima fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas três, mostrando um ataque eficiente e uma defesa sólida. O time está invicto há dez partidas em todas as competições.



✅ Universitario 1x0 Boys



✅ Alianza Univ 0x2 Universitario



✅ Universitario 3x1 Grau



🟡 Cienciano 1x1 Universitario



✅ Universitario 3x1 Comerciantes



Últimos Jogos do Palmeiras

O Palmeiras tem tido um desempenho irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe tem enfrentado dificuldades para manter uma sequência positiva de resultados, mas tem um histórico sólido na Libertadores. A equipe enfrenta problemas com lesões no elenco.



✅ Palmeiras 2x1 Ceará



❌ Palmeiras 0x2 Corinthians



🟡 Vitória 2x2 Palmeiras



❌ Corinthians 1x0 Palmeiras



✅ Palmeiras 1x0 Grêmio



Nossa Opinião para Universitario x Palmeiras

Embora o Universitario viva uma grande fase no campeonato local, o Palmeiras tem um histórico superior na Libertadores e um elenco mais forte. O time brasileiro vai ao Peru em busca de uma boa vantagem para o jogo de volta, e deve se impor no confronto.

O Palmeiras tem um elenco de alta qualidade e com jogadores que podem decidir a partida a qualquer momento. Acredito que o time de Abel Ferreira vai sair com a vitória, mas deve enfrentar dificuldades em alguns momentos, já que o Universitario joga em casa e conta com o apoio de sua torcida.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.