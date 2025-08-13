Assine UOL
Universidad de Chile
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Independiente
Universidad Chile x Independiente: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana (13/08)

Publicado
13.08.2025
Atualizado em
13.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Universidad de Chile e Independiente se enfrentam nesta quarta-feira, 13/08, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O confronto tem início às 21:30 no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.


O time chileno busca aproveitar sua casa para construir vantagem significativa na primeira partida. A Universidad vive momento ofensivo excepcional, com seis vitórias nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota. Já o Independiente atravessa fase irregular, sem vitórias há cinco jogos e com apenas quatro vitórias nos últimos 10 confrontos.


Confira nossos palpites de Universidad Chile x Independiente, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Universidad Chile x Independiente: Nossas 3 Melhores Dicas


Baseando-nos nas estatísticas recentes, a Universidad de Chile apresenta superioridade clara. O time marca 2.3 gols por jogo contra apenas 1.4 gols do adversário argentino.



  • 🎯 Universidad de Chile vence - odd 2.65

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.23

  • 🎯 Universidad de Chile marca 2+ gols - odd 2.70


Palpites Alternativos Universidad Chile x Independiente


Para apostadores mais experientes, separamos opções interessantes considerando o momento ofensivo superior dos chilenos. O Independiente tem 40% dos jogos sem marcar gols.


Os mercados alternativos podem trazer bons retornos para quem confia na fase artilheira da Universidad. O time não perde há um jogo e tem excelente aproveitamento.



  • 🎯 Universidad Chile vence por 2+ gols - odd 5.40

  • 🎯 Primeiro tempo + resultado final Universidad - odd 4.40

  • 🎯 Universidad Chile marca em ambos os tempos - odd 4.30


Super Palpites Universidad Chile x Independiente



  • 🚀 Universidad Chile vence + Mais de 3.5 gols - odd 11.00


💰 Palpites de Odds Baixas Universidad Chile x Independiente



  • 🔵 Universidad Chile não perde - odd 1.42

  • 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.40

  • 🟡 Universidad Chile marca - odd 1.37


⚖️ Palpites de Odds Médias Universidad Chile x Independiente



  • 🔵 Universidad Chile vence - odd 2.65

  • 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.23

  • 🟡 Universidad Chile marca 2+ gols - odd 2.70


🚀 Palpites de Odds Altas Universidad Chile x Independiente



  • 🔵 Universidad Chile vence por 2+ gols - odd 5.40

  • 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 4.00

  • 🟡 Universidad Chile marca 3+ gols - odd 10.00


Universidad Chile x Independiente: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Universidad de Chile x Independiente - Copa Sul-Americana 2025

  • 📅 Data: 13/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional do Chile, Santiago

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Universidad de Chile x Independiente: Palpite do Dia

Universidad de Chile Vence
Superbet logo
2.85
Apostar agora

Universidad de Chile x Independiente: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Universidad de Chile x Independiente: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Independiente
0 - 0
Universidad de Chile

Como Universidad Chile e Independiente Chegam Para o Confronto


A Universidad de Chile vive excelente momento, com seis vitórias em 10 jogos e 70% dos confrontos terminando com mais de 2.5 gols. O time não perde há um jogo e busca manter a sequência positiva.


O Independiente atravessa fase complicada, com apenas quatro vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe argentina tem 60% dos jogos com menos de 2.5 gols e não ganha há cinco partidas.


Últimos Jogos da Universidad de Chile


O time chileno mostra poder ofensivo impressionante na temporada. A equipe marca 2.8 gols por jogo em casa e tem apenas 20% dos confrontos sem balançar as redes.


A Universidad demonstra força principalmente no segundo tempo, com quatro gols marcados entre 76-90 minutos. O time abre o marcador em 40% dos jogos mas consegue muitas viradas.



  • ✅ Universidad Chile 4-1 Unión Española - Campeonato Chileno

  • ❌ Universidad Chile 0-1 Cobresal - Campeonato Chileno

  • ✅ Unión La Calera 0-4 Universidad Chile - Campeonato Chileno

  • ✅ Guaraní 2-1 Universidad Chile - Copa Sul-Americana

  • 🟡 Ñublense 2-2 Universidad Chile - Campeonato Chileno


Últimos Jogos do Independiente


O time argentino passa por momento delicado, com apenas quatro vitórias nos últimos 10 jogos. A equipe marca 1.8 gols por jogo em casa mas sofre fora dos seus domínios.


O Independiente tem 50% dos jogos sem sofrer gols em casa, mas não abre o marcador em 20% dos jogos como visitante. O time busca recuperar a confiança perdida.



  • 🟡 Independiente 0-0 River Plate - Campeonato Argentino

  • ❌ Belgrano 2-0 Independiente - Copa Argentina

  • ❌ Gimnasia La Plata 1-0 Independiente - Campeonato Argentino

  • ❌ Independiente 1-2 Talleres - Campeonato Argentino

  • 🟡 Sarmiento 2-2 Independiente - Campeonato Argentino


Nossa Opinião para Universidad Chile x Independiente


A Universidad de Chile chega como clara favorita devido ao momento ofensivo superior e mando de campo. O time tem criado muitas oportunidades e joga em casa com apoio da torcida.


O Independiente precisará se superar para evitar uma derrota pesada. Esperamos jogo com vários gols do lado chileno aproveitando o bom momento.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

