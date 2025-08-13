Universidad Chile x Independiente: Palpite, Odds 3+, 5+, Sul-Americana (13/08)

Universidad de Chile e Independiente se enfrentam nesta quarta-feira, 13/08, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O confronto tem início às 21:30 no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

O time chileno busca aproveitar sua casa para construir vantagem significativa na primeira partida. A Universidad vive momento ofensivo excepcional, com seis vitórias nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota. Já o Independiente atravessa fase irregular, sem vitórias há cinco jogos e com apenas quatro vitórias nos últimos 10 confrontos.

Confira nossos palpites de Universidad Chile x Independiente, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Universidad Chile x Independiente: Nossas 3 Melhores Dicas

Baseando-nos nas estatísticas recentes, a Universidad de Chile apresenta superioridade clara. O time marca 2.3 gols por jogo contra apenas 1.4 gols do adversário argentino.



🎯 Universidad de Chile vence - odd 2.65

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.23

🎯 Universidad de Chile marca 2+ gols - odd 2.70



Palpites Alternativos Universidad Chile x Independiente

Para apostadores mais experientes, separamos opções interessantes considerando o momento ofensivo superior dos chilenos. O Independiente tem 40% dos jogos sem marcar gols.

Os mercados alternativos podem trazer bons retornos para quem confia na fase artilheira da Universidad. O time não perde há um jogo e tem excelente aproveitamento.



🎯 Universidad Chile vence por 2+ gols - odd 5.40

🎯 Primeiro tempo + resultado final Universidad - odd 4.40

🎯 Universidad Chile marca em ambos os tempos - odd 4.30



Super Palpites Universidad Chile x Independiente



🚀 Universidad Chile vence + Mais de 3.5 gols - odd 11.00



💰 Palpites de Odds Baixas Universidad Chile x Independiente



🔵 Universidad Chile não perde - odd 1.42

🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.40

🟡 Universidad Chile marca - odd 1.37



⚖️ Palpites de Odds Médias Universidad Chile x Independiente



🔵 Universidad Chile vence - odd 2.65

🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.23

🟡 Universidad Chile marca 2+ gols - odd 2.70



🚀 Palpites de Odds Altas Universidad Chile x Independiente



🔵 Universidad Chile vence por 2+ gols - odd 5.40

🟢 Mais de 3.5 gols - odd 4.00

🟡 Universidad Chile marca 3+ gols - odd 10.00



Universidad Chile x Independiente: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida