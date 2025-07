Universidad de Chile x Guaraní: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana

Universidad de Chile e Guaraní (PAR) se enfrentam nesta terça-feira, 16/07, em partida válida pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h no Estádio Nacional de Chile, em Santiago, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do Paramount+.

Universidad de Chile vai a campo buscando dar o primeiro passo rumo às oitavas de final após cair da Libertadores. O time chileno está em excelente momento no campeonato nacional, ocupando a terceira posição com 31 pontos. Já o Guaraní também luta por sua vaga após terminar em segundo lugar do grupo na fase anterior da Copa Sul-Americana.

Confira nossos palpites de Universidad de Chile x Guaraní, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Universidad de Chile x Guaraní Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Para as apostas em Universidad de Chile x Guaraní sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na competição.

O Universidad de Chile chega embalado para este confronto e tem números que justificam o favoritismo. O time chileno não perde há três jogos e vem de uma sequência impressionante de vitórias em casa, onde marcou 18 gols nos últimos cinco jogos.

A média de 3.6 gols marcados por jogo em casa mostra a força ofensiva da equipe de Santiago. Além disso, a Universidad conseguiu abrir o placar em 80% dos seus últimos jogos, demonstrando capacidade de pressionar desde o início das partidas.

As estatísticas apontam para um jogo movimentado entre Universidad de Chile e Guaraní. O time da casa tem média de 4.6 gols (marcados e sofridos) por partida quando joga em Santiago, enquanto o Guaraní apresenta 2.9 gols de média geral.

Em 60% dos jogos recentes da Universidad houve mais de 2.5 gols, enquanto o Guaraní registra 70% dos confrontos com essa característica. A combinação de um ataque eficiente chileno com uma defesa paraguaia que sofreu 18 gols em 10 partidas indica cenário favorável para muitos gols.

A capacidade da Universidad de Chile de abrir o placar é um dos seus principais trunfos nesta temporada. O time chileno marcou primeiro em 80% dos seus últimos jogos, demonstrando agressividade ofensiva desde os primeiros minutos.

Por outro lado, o Guaraní abriu o placar em apenas 20% dos seus jogos como visitante. A diferença técnica entre as equipes e o apoio da torcida em Santiago devem pesar favoravelmente para que a Universidad tome a iniciativa do jogo logo no início.

Universidad de Chile x Guaraní - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Sem confrontos diretos nos últimos três anos entre as equipes.

Últimas Notícias da Universidad de Chile

A Universidad de Chile vive excelente momento na temporada 2025 e ocupa a terceira posição no campeonato chileno com 31 pontos. O time vem de uma vitória por 2x1 sobre o tradicional Colo Colo no clássico universitário, resultado que aumentou ainda mais a confiança do elenco.

O ataque da equipe é um dos pontos altos, tendo marcado 33 gols em 15 jogos do campeonato nacional. Destaque para a fase artilheira da equipe em casa, onde marcou 18 gols nos últimos cinco confrontos no Estádio Nacional.

A Universidad não sofre derrotas há três partidas e chega motivada após eliminar o Curicó Unido na Copa do Chile. O técnico tem praticamente todo o elenco à disposição para o confronto decisivo.

Universidad de Chile - Últimos 5 jogos



✅ Universidad de Chile 2x1 Colo Colo



✅ Unión Española 0x2 Universidad de Chile



✅ Universidad de Chile 3x1 Iquique



❌ Coquimbo 1x0 Universidad de Chile



✅ Universidad de Chile 6x0 O'Higgins



Últimas Notícias do Guaraní

O Guaraní atravessa momento irregular na temporada e vem de um empate sem gols contra o Nacional no campeonato paraguaio. O time de Assunção conseguiu se classificar para os playoffs após terminar em segundo no grupo da Sul-Americana, mas com campanha inconsistente.

Na fase de grupos da Sul-Americana, o Guaraní teve altos e baixos, incluindo uma goleada sofrida por 5x0 para o Boston River na última rodada. A defesa tem sido o principal problema, sofrendo 18 gols nos últimos 10 jogos entre todas as competições.

O campeonato paraguaio ainda está no início, com apenas duas rodadas disputadas. O Guaraní ocupa a terceira posição com três pontos, mas a prioridade total está voltada para a Copa Sul-Americana.

Guaraní - Últimos 5 jogos



🟡 Nacional 0x0 Guaraní



✅ Guaraní 3x1 2 de Mayo



❌ Trinidense 2x1 Guaraní



❌ Guaraní 0x5 Boston River



✅ Guaraní 2x1 Luqueño



Universidad de Chile x Guaraní: quem ganha? - Melhores odds

Universidad de Chile tem 58% de probabilidade de ganhar o jogo desta terça-feira, 16/07. Isso porque o time chileno está em momento superior, joga em casa com forte apoio da torcida e tem números ofensivos muito mais consistentes que o adversário paraguaio.



Universidad de Chile ganha - Odd de @1.72 na Superbet



Empate - Odd de @3.40 na Superbet



Guaraní ganha - Odd de @4.80 na Superbet



Para entender melhor as odds, você pode consultar nosso guia completo sobre o assunto.

Universidad de Chile x Guaraní: Palpite de Odds altas para o jogo



Universidad de Chile vence + Mais de 2.5 gols + Ambos marcam - Odd @4.20 na Superbet



Universidad de Chile x Guaraní - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir Universidad de Chile x Guaraní no Paramount+. A partida está marcada para às 19h desta terça-feira, no Estádio Nacional de Chile. Para mais informações sobre onde assistir aos jogos, confira nossa programação completa abaixo:

Tudo o que você precisa saber de Universidad de Chile x Guaraní:



⚽️ Confronto: Universidad de Chile x Guaraní - Copa Sul-Americana



📅 Data: 16/07/25

⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nacional de Chile, Santiago

📺 Onde vai passar Universidad de Chile x Guaraní: Paramount+ (streaming)



Universidad de Chile x Guaraní: Escalações

-> Provável escalação Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Rodrigo Contreras

-> Provável escalação Guaraní: Rodríguez; Benítez, López, Paul Riveros e Maidana; Manzur; Miño, Gómez, Mendieta e Rodrigues; Fernández

É importante lembrar que as escalações podem sofrer alterações até o momento do jogo, então fique atento aos comunicados oficiais dos clubes.

