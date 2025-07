Universidad de Chile x Colo Colo: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 12/07

Universidad de Chile x Colo Colo: confira os palpites para o clássico que ocorre no Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no sábado, 12/07, às 16h00 (horário de Brasília), pela Liga de Primera do Chile.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Universidad de Chile x Colo Colo: Palpite Pela Liga de Primera



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols



Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 3 – Dupla chance: Colo Colo ou empate (X2)



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols

Nos cinco confrontos anteriores, 80% terminaram com menos de três gols, refletindo o equilíbrio tático e tensão própria de um clássico, onde ambos priorizam controle e segurança no início da partida.

Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Embora mais comum em partidas menos truncadas, 40–50% dos clássicos apresentaram gols dos dois lados. Universitário marcou em 50% dos últimos cinco; Colo Colo, em 33%.

Palpite 3 – Dupla chance: Colo Colo ou empate (X2)

Nos últimos 38 jogos entre eles, o Colo Colo venceu 18, empatou 10 e perdeu 10. O visitante soma vantagem mínima, e apostar em X2 cobre o favoritismo com segurança.

Universidad de Chile x Colo Colo: Onde Assistir

O jogo Universidad de Chile x Colo Colo será transmitido pela TNT Sports Premium (TV a cabo no Chile) e TNT Sports via Max (streaming).